https://ria.ru/20240229/uagadagu-1930130379.html

Россияне смогут получить в Уагадагу все консульские услуги

Россияне смогут получить в Уагадагу все консульские услуги - РИА Новости, 29.02.2024

Россияне смогут получить в Уагадагу все консульские услуги

Посольство России в столице Буркина-Фасо Уагадугу начнет оказывать полный спектр консульских услуг после открытия консульского отдела, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T09:48

2024-02-29T09:48

2024-02-29T09:48

буркина-фасо

россия

уагадугу

алексей салтыков

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УАГАДУГУ, 29 фев – РИА Новости. Посольство России в столице Буркина-Фасо Уагадугу начнет оказывать полный спектр консульских услуг после открытия консульского отдела, сообщил в интервью РИА Новости посол Российской Федерации в Кот-д'Ивуаре и Буркина-Фасо по совместительству Алексей Салтыков. "Для того, чтобы получать консульские услуги, нужно открыть консульский отдел. Поскольку такой отдел еще не создан, то и консульские услуги оказаны быть не могут. Но я думаю, что это вопрос времени. Мы оказываем весь спектр консульских услуг для Буркина-Фасо, находясь в Абиджане (в Кот-д'Ивуаре – ред.)", - сообщил Салтыков. Российский дипломат отметил, что на данный момент в Буркина-Фасо находится почетный генеральный консул Анна Рачина (Кулибали), которая оказывает консульские услуги в рамках своей компетенции. Президент России Владимир Путин 28 июля 2023 года на пленарном заседании второго саммита "Россия – Африка" в Санкт-Петербурге анонсировал возобновление деятельности посольств в Экваториальной Гвинее и Буркина-Фасо после тридцатилетнего перерыва, а уже 31 июля председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал соответствующие распоряжения. Россия возобновила работу посольства в Уагадугу 28 декабря после тридцатилетнего перерыва.

https://ria.ru/20240128/ekovas-1923990474.html

https://ria.ru/20240229/burkina-faso-1930116107.html

буркина-фасо

россия

уагадугу

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

буркина-фасо, россия, уагадугу, алексей салтыков