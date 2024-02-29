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Россияне смогут получить в Уагадагу все консульские услуги - РИА Новости, 29.02.2024
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09:48 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/uagadagu-1930130379.html
Россияне смогут получить в Уагадагу все консульские услуги
Россияне смогут получить в Уагадагу все консульские услуги - РИА Новости, 29.02.2024
Россияне смогут получить в Уагадагу все консульские услуги
Посольство России в столице Буркина-Фасо Уагадугу начнет оказывать полный спектр консульских услуг после открытия консульского отдела, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T09:48
2024-02-29T09:48
буркина-фасо
россия
уагадугу
алексей салтыков
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УАГАДУГУ, 29 фев – РИА Новости. Посольство России в столице Буркина-Фасо Уагадугу начнет оказывать полный спектр консульских услуг после открытия консульского отдела, сообщил в интервью РИА Новости посол Российской Федерации в Кот-д'Ивуаре и Буркина-Фасо по совместительству Алексей Салтыков. "Для того, чтобы получать консульские услуги, нужно открыть консульский отдел. Поскольку такой отдел еще не создан, то и консульские услуги оказаны быть не могут. Но я думаю, что это вопрос времени. Мы оказываем весь спектр консульских услуг для Буркина-Фасо, находясь в Абиджане (в Кот-д'Ивуаре – ред.)", - сообщил Салтыков. Российский дипломат отметил, что на данный момент в Буркина-Фасо находится почетный генеральный консул Анна Рачина (Кулибали), которая оказывает консульские услуги в рамках своей компетенции. Президент России Владимир Путин 28 июля 2023 года на пленарном заседании второго саммита "Россия – Африка" в Санкт-Петербурге анонсировал возобновление деятельности посольств в Экваториальной Гвинее и Буркина-Фасо после тридцатилетнего перерыва, а уже 31 июля председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал соответствующие распоряжения. Россия возобновила работу посольства в Уагадугу 28 декабря после тридцатилетнего перерыва.
https://ria.ru/20240128/ekovas-1923990474.html
https://ria.ru/20240229/burkina-faso-1930116107.html
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буркина-фасо, россия, уагадугу, алексей салтыков
Буркина-Фасо, Россия, Уагадугу, Алексей Салтыков
Россияне смогут получить в Уагадагу все консульские услуги

Посол Салтыков: россияне смогут получить в Уагадагу все консульские услуги

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УАГАДУГУ, 29 фев – РИА Новости. Посольство России в столице Буркина-Фасо Уагадугу начнет оказывать полный спектр консульских услуг после открытия консульского отдела, сообщил в интервью РИА Новости посол Российской Федерации в Кот-д'Ивуаре и Буркина-Фасо по совместительству Алексей Салтыков.
"Для того, чтобы получать консульские услуги, нужно открыть консульский отдел. Поскольку такой отдел еще не создан, то и консульские услуги оказаны быть не могут. Но я думаю, что это вопрос времени. Мы оказываем весь спектр консульских услуг для Буркина-Фасо, находясь в Абиджане (в Кот-д'Ивуаре – ред.)", - сообщил Салтыков.
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Российский дипломат отметил, что на данный момент в Буркина-Фасо находится почетный генеральный консул Анна Рачина (Кулибали), которая оказывает консульские услуги в рамках своей компетенции.
Президент России Владимир Путин 28 июля 2023 года на пленарном заседании второго саммита "Россия – Африка" в Санкт-Петербурге анонсировал возобновление деятельности посольств в Экваториальной Гвинее и Буркина-Фасо после тридцатилетнего перерыва, а уже 31 июля председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал соответствующие распоряжения. Россия возобновила работу посольства в Уагадугу 28 декабря после тридцатилетнего перерыва.
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Буркина-ФасоРоссияУагадугуАлексей Салтыков
 
 
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