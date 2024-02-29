Россияне смогут получить в Уагадагу все консульские услуги
Посол Салтыков: россияне смогут получить в Уагадагу все консульские услуги
Сканирование загранпаспорта. Архивное фото
УАГАДУГУ, 29 фев – РИА Новости. Посольство России в столице Буркина-Фасо Уагадугу начнет оказывать полный спектр консульских услуг после открытия консульского отдела, сообщил в интервью РИА Новости посол Российской Федерации в Кот-д'Ивуаре и Буркина-Фасо по совместительству Алексей Салтыков.
"Для того, чтобы получать консульские услуги, нужно открыть консульский отдел. Поскольку такой отдел еще не создан, то и консульские услуги оказаны быть не могут. Но я думаю, что это вопрос времени. Мы оказываем весь спектр консульских услуг для Буркина-Фасо, находясь в Абиджане (в Кот-д'Ивуаре – ред.)", - сообщил Салтыков.
Российский дипломат отметил, что на данный момент в Буркина-Фасо находится почетный генеральный консул Анна Рачина (Кулибали), которая оказывает консульские услуги в рамках своей компетенции.
Президент России Владимир Путин 28 июля 2023 года на пленарном заседании второго саммита "Россия – Африка" в Санкт-Петербурге анонсировал возобновление деятельности посольств в Экваториальной Гвинее и Буркина-Фасо после тридцатилетнего перерыва, а уже 31 июля председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал соответствующие распоряжения. Россия возобновила работу посольства в Уагадугу 28 декабря после тридцатилетнего перерыва.