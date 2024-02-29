https://ria.ru/20240229/burkina-faso-1930124396.html

Алексей Салтыков: Буркина-Фасо хочет помощи России в вопросах безопасности

Алексей Салтыков: Буркина-Фасо хочет помощи России в вопросах безопасности - РИА Новости, 29.02.2024

Алексей Салтыков: Буркина-Фасо хочет помощи России в вопросах безопасности

После более чем 30-летней паузы Россия возвращается в Буркина-Фасо и выстраивает работу с новыми властями. Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Кот-д’Ивуаре и... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T10:00

2024-02-29T10:00

2024-02-29T10:00

интервью

буркина-фасо

россия

уагадугу

алексей салтыков

брикс

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После более чем 30-летней паузы Россия возвращается в Буркина-Фасо и выстраивает работу с новыми властями. Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Кот-д’Ивуаре и Буркина-Фасо по совместительству Алексей Салтыков в интервью корреспонденту РИА Новости Александру Харченко рассказал о борьбе новых властей Буркина-Фасо с терроризмом в условиях западной критики. Буркинийцы прежде всего заинтересованы в том, чтобы Россия помогла в обеспечении безопасности, повышении боеспособности вооруженных сил и возвращении жизни в стране в нормальное русло, отметил дипломат.– Алексей Эдуардович, российское посольство возобновило свою работу в Буркина-Фасо после 30-летнего перерыва. Можно ли уже получить весь комплекс консульских услуг в дипломатическом представительстве в Уагадугу?– Для того, чтобы получать консульские услуги, нужно открыть консульский отдел. Поскольку такой отдел еще не создан, то и консульские услуги оказаны быть не могут. Но я думаю, что это вопрос времени. Мы оказываем весь спектр консульских услуг для Буркина-Фасо, находясь в Абиджане (крупнейший город в Кот-д’Ивуаре – ред.). Находим варианты доставки необходимых документов в Абиджан из Уагадугу и обратно. У нас есть почетный генеральный консул Анна Григорьевна Рачина (Кулибали), которая также оказывает консульские услуги в рамках своей компетенции.– Какие, на ваш взгляд, наиболее перспективные направления сотрудничества между Россией и Буркина-Фасо?– Перспективных направлений много. К нам поступают обращения от партнеров по конкретным проектам, где они рассчитывают на российское содействие. Мне представляется, что на первоначальном этапе необходимо сконцентрироваться на решении вопросов с безопасностью. Есть определенные районы, где сильна активность террористов, что не позволяет развивать бизнес.Большим потенциалом обладает сотрудничество в сфере добычи полезных ископаемых, производства электроэнергии, развития агропромышленного комплекса. И естественно, это создание промышленности, например, текстильной, кожевенной и других, которые могли бы обрабатывать сырье и приносить добавленную стоимость, а не экспортировать отсюда только сырую продукцию.– В чем сейчас нуждаются буркинийцы, и чего они ждут от России?– От России они ждут равноправного партнерства, основанного на принципах ООН, исключающих диктат и неоколониальные практики. Сотрудничества, которое могло бы быть выгодно и буркинийской, и российской стороне: говоря по-французски gagnant-gagnant (победа без проигравших – ред.), а на английском это win-win. Буркинийцы прежде всего заинтересованы в том, чтобы российская сторона помогла в обеспечении безопасности, повышении боеспособности вооруженных сил (республики – ред.), чтобы жизнь возвращалась в нормальное русло. Прогресс в этих вопросах уже намечается.– Почему произошел такой всплеск народной любви к России? Очень много российских флагов на центральных площадях и вдоль дорог. Как, на ваш взгляд, на это повлияла российская политика на Ближнем Востоке и на африканском континенте?– Я провел в Африке 30 лет и могу сказать, что к России всегда относились хорошо. Здесь не было негативного восприятия россиян и нашей страны. Я приведу пример. Когда в 1991 году в Буркина-Фасо закрывали посольство, это было воспринято с определенной долей непонимания тогдашним руководством Буркина-Фасо, несмотря на их большую ориентацию на западные страны, в первую очередь, Францию. Показательно, что в ходе церемонии возобновления деятельности нашего представительства в Уагадугу в конце декабря прошлого года буркинийский министр иностранных дел вспоминал эту страницу нашей истории с огромным сожалением.В Африке много молодежи, порядка 70%. У них появляются новые возможности коммуникации, другие возможности познания мира. Они начинают понимать, что такое хорошо и что такое плохо. Рост самосознания местного населения, видимо, и есть ответ на ваш вопрос. Все больше лидеров африканских стран открыто выступают за искоренение неоколониальных практик во внешней политике бывших метрополий.– Вы неоднократно затрагивали тему безопасности Буркина-Фасо. Я здесь нахожусь уже три недели и тоже почувствовал, что эта проблема буквально витает в воздухе. Я хотел поехать в национальный парк, но мне не советовали появляться там без охраны. Даже привели пример испанских журналистов, которые здесь погибли в 2021 году. Как вы лично оцениваете обстановку в плане безопасности в Буркина-Фасо?– В моей практике бывало и хуже. Я работал в Чаде несколько лет. Ночью там слышались перестрелки в городе. Но при этом мы жили и работали. После сентябрьских событий 2022 года (смена власти в республике – ред.), мне кажется, что обстановка стала оздоравливаться. Так говорят местные жители. Некоторые СМИ стараются дискредитировать президента Траоре (на данный момент президент переходного периода Буркина-Фасо Ибрагим Траоре – ред). Материал подается так, что якобы в стране ситуация ухудшается, что без поддержки прежних партнеров нынешние власти не справляются. Это, конечно, не соответствует действительности. У людей пропадает чувство страха, подозрительности. Но на севере, западе и в центре страны много еще предстоит сделать. В вопросах наведения порядка в стране Траоре опирается на новых партнеров, которым он доверяет, развивая сотрудничество на основе имеющихся соглашений.– Мали, Буркина-Фасо и Нигер прорабатывают сейчас пути создания конфедерации. Как в этом вопросе может помочь Российская Федерация?– Альянс трех государств создан недавно, но пытается уже смело заявить о себе среди африканского сообщества. Что касается изменения политической конфигурации в регионе, Мавритания вышла из ЭКОВАС (Экономическое сообщество западноафриканских государств – ред.) без лишней шумихи. Сейчас сразу три страны заявили о своем выходе из ЭКОВАС, это вызвало определенное напряжение в регионе. Здесь не должно быть разжигания каких-то конфликтов между двумя объединениями.– Одно из важнейших направлений сотрудничества –обучение студентов в Российской Федерации. Как, на ваш взгляд, может развиваться это направление?– Подготовка кадров всегда была приоритетом в наших связях. Если говорить о Буркина-Фасо, то в годы Советского Союза, я могу ошибаться, давали порядка 200-300 стипендий в год. Сейчас мы даем 10 стипендий, при том что количество стипендий было увеличено в пять раз за последние два года. Основная проблема состоит в том, что малоимущие семьи не могут себе позволить оплатить билеты на учебу для своих детей, а то желающих в разы было бы больше. Здесь открылся негосударственный "Русский дом", где будут обучать русскому языку. Большое внимание надо уделять профессионально-техническому образованию. Это то, что нужно буркинийцам. Если будет развиваться перерабатывающая промышленность, им нужны будут грамотные специалисты. Я считаю, что мы можем это сотрудничество развивать, и на этом надо концентрировать внимание. Наблюдаем, как западные страны ринулись оказывать содействие Африке в плане профессионально-технического образования, и на это выделяются значительные ресурсы.– Здесь есть ассоциация выпускников. Может, стоит проработать какие-то инициативы, связанные с поддержкой этой ассоциации? Потому что я знаю нескольких людей, которые заинтересованы в том, чтобы как-то начать работать с Буркина-Фасо, но им не на кого здесь опереться.– Наши выпускники – это та опора, которая может помочь с продвижением нашего бизнеса. Нынешний посол Буркина-Фасо в России господин Тапсоба – известный гидролог здесь, общественный и политический деятель. В ассоциации есть инженеры, есть специалисты по сельскому хозяйству. Показателем того, что ассоциация живет, явилась организация в июне 2023 года съезда выпускников в Уагадугу. Организаторы также пригласили выпускников из ряда соседних стран. Это было очень крупное событие, и я в нем участвовал. Среди почетных гостей мероприятия следует назвать Ларису Николаевну Зеленцову, которая возглавляет неправительственную организацию стратегических инициатив BRICS. По итогам форума участники составили свое видение развития сотрудничества в области образования с Россией, выводы должны были быть переданы российской стороне. Так что ассоциация выпускников – это достаточно сильная опора. Ее члены владеют русским языком, супруги многих из них являются российскими гражданками, которые объединились в ассоциацию соотечественниц. И здесь они дружно живут, потому что внутренняя ситуация остается достаточно тяжелой.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

интервью, буркина-фасо, россия, уагадугу, алексей салтыков, брикс