https://ria.ru/20240229/turizm-1928933663.html

Винный туризм. Автостопом по винодельням

Винный туризм. Автостопом по винодельням - РИА Новости, 29.02.2024

Винный туризм. Автостопом по винодельням

Что делать в феврале на винограднике, угостит ли энолог еще не готовым вином, нужно ли туристу "разбираться в матчасти", и как собирают дегустационные сеты. Каким образом гравитация помогает вину не стрессовать, как проходят винные марафоны и в какой момент там наливают. О чем рассказывают на экскурсиях и сколько виноделен можно посетить за день.

2024-02-29T14:00

2024-02-29T14:00

2024-02-29T14:00

сомелье-фрилансер

вино

подкаст

роскачество

союз виноградарей и виноделов россии

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Винный туризм. Автостопом по винодельням Что делать в феврале на винограднике, угостит ли энолог еще не готовым вином, нужно ли туристу "разбираться в матчасти", и как собирают дегустационные сеты. Каким образом гравитация помогает вину не стрессовать, как проходят винные марафоны и в какой момент там наливают. О чем рассказывают на экскурсиях и сколько виноделен можно посетить за день. audio/mpeg

Винный туризм. Автостопом по винодельням Что делать в феврале на винограднике, угостит ли энолог еще не готовым вином, нужно ли туристу "разбираться в матчасти", и как собирают дегустационные сеты. Каким образом гравитация помогает вину не стрессовать, как проходят винные марафоны и в какой момент там наливают. О чем рассказывают на экскурсиях и сколько виноделен можно посетить за день. audio/mpeg

Эксперт эпизода — главный винодел "Chateau Pinot" Ольга Аурсалиди.Подкаст создан совместно с Роскачеством. Роскачество вместе с Минпромторгом и Минсельхозом России при поддержке АО "Россельхозбанк" реализует ежегодный проект "Винный гид России".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:iTunesGoogle PodcastsЯндекс.МузыкаCastboxSoundstreamВКонтакте________Монтаж: Олег ЧижовСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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