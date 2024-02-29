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Винный туризм. Автостопом по винодельням
Винный туризм. Автостопом по винодельням - РИА Новости, 29.02.2024
Винный туризм. Автостопом по винодельням
Что делать в феврале на винограднике, угостит ли энолог еще не готовым вином, нужно ли туристу "разбираться в матчасти", и как собирают дегустационные сеты. Каким образом гравитация помогает вину не стрессовать, как проходят винные марафоны и в какой момент там наливают. О чем рассказывают на экскурсиях и сколько виноделен можно посетить за день.
2024-02-29T14:00
2024-02-29T14:00
2024-02-29T14:00
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союз виноградарей и виноделов россии
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Винный туризм. Автостопом по винодельням
Что делать в феврале на винограднике, угостит ли энолог еще не готовым вином, нужно ли туристу "разбираться в матчасти", и как собирают дегустационные сеты. Каким образом гравитация помогает вину не стрессовать, как проходят винные марафоны и в какой момент там наливают. О чем рассказывают на экскурсиях и сколько виноделен можно посетить за день.
audio/mpeg
Винный туризм. Автостопом по винодельням
Что делать в феврале на винограднике, угостит ли энолог еще не готовым вином, нужно ли туристу "разбираться в матчасти", и как собирают дегустационные сеты. Каким образом гравитация помогает вину не стрессовать, как проходят винные марафоны и в какой момент там наливают. О чем рассказывают на экскурсиях и сколько виноделен можно посетить за день.
audio/mpeg
Эксперт эпизода — главный винодел "Chateau Pinot" Ольга Аурсалиди.Подкаст создан совместно с Роскачеством. Роскачество вместе с Минпромторгом и Минсельхозом России при поддержке АО "Россельхозбанк" реализует ежегодный проект "Винный гид России".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:iTunesGoogle PodcastsЯндекс.МузыкаCastboxSoundstreamВКонтакте________Монтаж: Олег ЧижовСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
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вино, подкаст, роскачество, союз виноградарей и виноделов россии, аудио
Сомелье-фрилансер, Вино, Подкаст, Роскачество, Союз виноградарей и виноделов России
Винный туризм. Автостопом по винодельням
Что делать в феврале на винограднике, угостит ли энолог еще не готовым вином, нужно ли туристу "разбираться в матчасти", и как собирают дегустационные сеты. Каким образом гравитация помогает вину не стрессовать, как проходят винные марафоны и в какой момент там наливают. О чем рассказывают на экскурсиях и сколько виноделен можно посетить за день.