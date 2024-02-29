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Аналитик предположил, где применялись ракеты "Циркон" - РИА Новости, 29.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:24 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/tsirkon-1930276046.html
Аналитик предположил, где применялись ракеты "Циркон"
Аналитик предположил, где применялись ракеты "Циркон" - РИА Новости, 29.02.2024
Аналитик предположил, где применялись ракеты "Циркон"
Гиперзвуковые ракеты комплекса морского базирования "Циркон" применялись в составе комбинированных ударов по военным объектам Украины, в том числе для проверки... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T15:24
2024-02-29T15:24
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
украина
россия
виктор мураховский
нпо машиностроения
циркон
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МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Гиперзвуковые ракеты комплекса морского базирования "Циркон" применялись в составе комбинированных ударов по военным объектам Украины, в том числе для проверки возможностей этих ракет по преодолению эшелонированной системы ПВО, включающей западные зенитные ракетные комплексы, заявил РИА Новости один из ведущих российских военных аналитиков, главред журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. Президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию РФ сообщил, что комплекс "Циркон" уже применялся в бою. "Очевидно, что речь идет о применении новейших гиперзвуковых ракет для ударов по военным объектам Украины. Наверняка эти ракеты применялись в рамках СВО в составе так называемых комбинированных ударов, которые предполагают задействование в одном ударе с синхронизацией по времени и месту различных типов вооружений. То есть это комбинация, например, "Цирконов", "Калибров", БПЛА "Герань", крылатых ракет большой дальности авиационного базирования Х-101", - сказал Мураховский. По его мнению, в одном ударе использовалось не более двух-трех "Цирконов", потому что данный этап применения является испытанием системы вооружения в реальных боевых условиях. "Скорей всего, комбинированные удары с участием "Цирконов" наносились по объектам Украины в районах, наиболее плотно прикрытых эшелонированной ПВО, в том числе с участием западных систем типа Patriot, чтобы подтвердить возможности гиперзвуковых ракет по преодолению ПВО. Думаю, что в этой связи были выбраны объекты для поражения в районе Одессы или Киева", - отметил Мураховский. Специалист добавил, что, судя по отсутствию "медиаактивности" на этот счет со стороны противника, ракеты не были сбиты. Он напомнил, что ранее свою эффективность по преодолению эшелонированной ПВО Украины, имеющей в своем составе комплексы ПВО западного образца, подтвердили гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Ракета "Циркон" разработана и производится в реутовском НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение"). Ракета имеет дальность в 1000 километров и может развивать скорость в 9 Махов.
https://ria.ru/20240109/perevooruzhenie-1917044593.html
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безопасность, технологии, украина, россия, виктор мураховский, нпо машиностроения, циркон, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Украина, Россия, Виктор Мураховский, НПО Машиностроения, Циркон, Вооруженные силы РФ
Аналитик предположил, где применялись ракеты "Циркон"

Аналитик: "Цирконы" могли использовать при ударах по военным объектам ВСУ

© Фото : Минобороны РоссииПуск гиперзвуковой ракеты "Циркон"
Пуск гиперзвуковой ракеты Циркон - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© Фото : Минобороны России
Пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон". Архивное фото
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МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Гиперзвуковые ракеты комплекса морского базирования "Циркон" применялись в составе комбинированных ударов по военным объектам Украины, в том числе для проверки возможностей этих ракет по преодолению эшелонированной системы ПВО, включающей западные зенитные ракетные комплексы, заявил РИА Новости один из ведущих российских военных аналитиков, главред журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.
Президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию РФ сообщил, что комплекс "Циркон" уже применялся в бою.
Что известно о новейшей гиперзвуковой ракете Циркон
19 июля 2021, 13:30
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Что известно о новейшей гиперзвуковой ракете "Циркон"Посмотреть
"Очевидно, что речь идет о применении новейших гиперзвуковых ракет для ударов по военным объектам Украины. Наверняка эти ракеты применялись в рамках СВО в составе так называемых комбинированных ударов, которые предполагают задействование в одном ударе с синхронизацией по времени и месту различных типов вооружений. То есть это комбинация, например, "Цирконов", "Калибров", БПЛА "Герань", крылатых ракет большой дальности авиационного базирования Х-101", - сказал Мураховский. По его мнению, в одном ударе использовалось не более двух-трех "Цирконов", потому что данный этап применения является испытанием системы вооружения в реальных боевых условиях.
"Скорей всего, комбинированные удары с участием "Цирконов" наносились по объектам Украины в районах, наиболее плотно прикрытых эшелонированной ПВО, в том числе с участием западных систем типа Patriot, чтобы подтвердить возможности гиперзвуковых ракет по преодолению ПВО. Думаю, что в этой связи были выбраны объекты для поражения в районе Одессы или Киева", - отметил Мураховский.
Специалист добавил, что, судя по отсутствию "медиаактивности" на этот счет со стороны противника, ракеты не были сбиты. Он напомнил, что ранее свою эффективность по преодолению эшелонированной ПВО Украины, имеющей в своем составе комплексы ПВО западного образца, подтвердили гиперзвуковые ракеты "Кинжал".
Ракета "Циркон" разработана и производится в реутовском НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение"). Ракета имеет дальность в 1000 километров и может развивать скорость в 9 Махов.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТехнологииУкраинаРоссияВиктор МураховскийНПО МашиностроенияЦирконВооруженные силы РФ
 
 
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