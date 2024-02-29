https://ria.ru/20240229/test-1930351475.html

Трамп заявил, что сдал тест на умственные способности

Трамп заявил, что сдал тест на умственные способности - РИА Новости, 29.02.2024

Трамп заявил, что сдал тест на умственные способности

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что сдал два теста на умственные способности и предложил своему преемнику - демократу и действующему хозяину Белого... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T20:42

2024-02-29T20:42

2024-02-29T21:02

в мире

сша

египет

мексика

дональд трамп

джо байден

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ВАШИНГТОН, 29 фев - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что сдал два теста на умственные способности и предложил своему преемнику - демократу и действующему хозяину Белого дома Джо Байдену - сделать то же самое. "Жуликоватый Джо Байден должен сдать тест на умственные способности. Возможно, таким образом мы сможем выяснить, почему он принимает столь плохие решения. Я сдал два теста - и оба успешно (без ошибок!)", - написал Трамп на своей странице в принадлежащей ему социальной сети Truth Social. Политик выразил уверенность в том, что все президенты и кандидаты на роль президента США должны в обязательном порядке сдавать такого рода тестирование. Как заявил накануне лечащий врач главы государства Кевин О'Коннор по итогам регулярного осмотра Джо Байдена, здоровье нынешнего президента позволяет ему в полной мере и далее исполнять обязанности президента США. Ранее в Белом доме в ответ на многочисленные призывы включить в оценку состояния здоровья Байдена тест на умственные способности заявили, что такая проверка не требуется, поскольку глава администрации "контролирует ситуацию" и демонстрирует работоспособность. В последние недели проблемы с памятью действующего президента США проявляются особенно остро: трижды он рассказывал истории, в которых вместо действующих глав государств по ошибке упоминал их уже скончавшихся предшественников. Новую волну обеспокоенных вопросов породил отчет специального прокурора Роберта Хёра, который он подготовил в завершение расследования о ненадлежащем хранении секретных документов Байденом. В документе он указал, что возбуждать уголовное дело против президента США не стоит, ведь в суде перед присяжными он может предстать "симпатичным пожилым мужчиной с проблемами с памятью". Как говорится в отчете, в ходе общения с командой спецпрокурора Байден проявил проблемы с памятью, не мог точно обозначить сроки начала и конца работы вице-президентом и назвать дату кончины своего сына Бо. Байден затем выступил в Белом доме со специальным обращением, высказав возмущение подобными оценками. Глава США заверил, что с его памятью "все хорошо". Впрочем, в конце выступления он снова оговорился, перепутав Египет с Мексикой.

https://ria.ru/20240214/bayden-1927338325.html

https://ria.ru/20240216/putin-1927678196.html

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египет

мексика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, египет, мексика, дональд трамп, джо байден