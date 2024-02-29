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С космодрома Восточный запустят "Метеор-М" и 18 наноспутников - РИА Новости, 29.02.2024
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03:51 29.02.2024 (обновлено: 03:52 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/sputniki-1930110716.html
С космодрома Восточный запустят "Метеор-М" и 18 наноспутников
С космодрома Восточный запустят "Метеор-М" и 18 наноспутников - РИА Новости, 29.02.2024
С космодрома Восточный запустят "Метеор-М" и 18 наноспутников
Ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" запустит 29 февраля на орбиту гидрометеорологический спутник "Метеор-М" №2-4, а также 17 российских и один... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T03:51
2024-02-29T03:52
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 29 фев – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" запустит 29 февраля на орбиту гидрометеорологический спутник "Метеор-М" №2-4, а также 17 российских и один иранский малый аппарат в качестве попутной нагрузки, это будет первый пуск с космодрома Восточный в этом году. Ранее в "Роскосмосе" сообщили, что "пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", космическим аппаратом "Метеор-М" № 2-4 и 18 российскими и зарубежными попутными малыми спутниками планируется 29 февраля в 08:43:26 по московскому времени". Ракета была доставлена на Восточный 28 декабря 2023 года, её сборку завершили 25 февраля, а утром следующего дня "Союз-2.1б" установили на стартовом столе космодрома. Как сообщили в "Роскосмосе", ракета выведет разгонный блок "Фрегат" на низкую околоземную орбиту через 9 минут 23 секунды после старта, а ещё через одну минуту состоится первое включение его двигательной установки. Затем разгонный блок выдаст ещё один импульс, прежде чем доставить "Метеор-М" на целевую орбиту высотой 820 километров. Спутник будет выведен через 59 минут 46 секунд после старта. Его срок активного существования составит пять лет. После отделения "Метеора" разгонный блок развезёт по орбитам 17 аппаратов российской частной компании "Спутникс" (16 аппаратов российской группировки автоматической идентификационной системы SITRO-AIS для трекинга морских судов и один спутник дистанционного зондирования Земли "Зоркий-2М"). Кроме того, как сообщил накануне пуска министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Иса Зарепур, на российской ракете в четверг будет выведен на орбиту спутник "Pars-1" в интересах иранских учёных. Дополнительные проверки Изначально планировалось, что среди попутной нагрузки также будет первый аппарат-демонстратор перспективной группировки спутников интернета вещей "Марафон-IoT", которая войдёт в многоспутниковую систему "Сфера". Однако затем "Роскосмос" сообщил, что его запустят позже "с целью дополнительных проверок программного обеспечения, а также уточнения программы дополнительных исследований". На службе у метеорологов "Метеор-М" № 2-4 предназначен для решения гидрометеорологических задач, мониторинга климата и окружающей среды, изучения природных ресурсов Земли, контроля гелиогеофизической обстановки в околоземном космическом пространстве. Кроме того, он может получать информацию с автоматических измерительных платформ сбора данных и ретранслировать сигналы от аварийных радиобуев международной спутниковой поисково-спасательной системы КОСПАС-САРСАТ. Спутник оснащен бортовым радиолокационным комплексом на базе активной фазированной антенной решетки и гелиогеофизическими приборами (измеритель коротковолновой отраженной радиации и радиочастотный масс-спектрометр), за счёт чего аппарат может вести радиолокационный мониторинг Северного морского пути в любую погоду. Сейчас на орбите находятся несколько аппаратов системы "Метеор". "Метеор-М" №1 был запущен в 2009 году, а первый "Метеор-М" №2 полетел в 2014-м. Аппарат "Метеор-М" №2-1 был утерян в ноябре 2017 года после неудачного пуска. В июле 2019 и в июне 2023 годов были запущены спутники под номерами 2-2 и 2-3. Как сообщил в ноябре прошлого года заместитель начальника управления геофизического мониторинга Росгидромета Константин Литовченко, функционируют только последние два. Ранее планировалось, что "Метеор-М" №2-4 будет запущен в конце 2023 года, а в 2024 и 2025 годах пройдут запуски спутников под номерами 2-5 и 2-6. После этого начнутся пуски аппаратов нового поколения "Метеор-МП". Однако, как стало известно из опубликованного "Роскосмосом" накануне нового года сообщения, спутник №2-4 станет единственным аппаратом серии "Метеор", который запустят в этом году. Планы на год Первый в 2024 году пуск с космодрома в Амурской области станет уже третьим стартом российской ракеты в этом году. С Плесецка 9 февраля был запущен космический аппарат военного назначения, а 15 февраля к Международной космической станции с Байконура отправился грузовой корабль "Прогресс МС-26". Запуск "Метеора-М" №2-4 будет пятнадцатым с нового космодрома. Впервые ракета полетела отсюда 28 ноября 2016 года. Больше всего пусков состоялось в 2021 году, когда с Восточного стартовали 5 ракет. В 2016, 2017, 2019, 2020 и 2022 годах прошло всего по одному пуску, в 2018 – два старта, и ещё три в 2023-м. Согласно планам "Роскосмоса", в 2024 году российскую группировку дистанционного зондирования Земли пополнят два спутника высокодетальной съёмки поверхности "Ресурс-П", аппараты радиолокационного наблюдения "Обзор-Р" №1 и "Кондор-ФКА" №2, а также спутники стереографической съёмки Земли "Аист-2Т" №1 и №2. Кроме того, ожидаются запуски аппаратов мониторинга гелиогеофизической обстановки "Ионосфера-М" №1, №2, №3 и №4. Сколько именно пусков планируются в 2024 году с Восточного, ранее не сообщалось, однако в целом российская пусковая программа, как ожидается, будет насыщенной. По словам гендиректора "Роскосмоса" Юрия Борисова, госкорпорация собралась запустить не менее 40 ракет. В прошлом году состоялось всего 19 пусков, а более 40 стартов, как следует из данных на сайте "Роскосмоса", страна провела последний раз в 1994 году.
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космос - риа наука, земля, иран, амурская область, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, восточный (космодром), россия, общество
Космос - РИА Наука, Земля, Иран, Амурская область, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос, Восточный (космодром), Россия, Общество
С космодрома Восточный запустят "Метеор-М" и 18 наноспутников

Ракета "Союз-2.1б" запустит "Метеор-М" и 18 наноспутников с космодрома Восточный

© РИА Новости / Роскосмос | Перейти в медиабанкТранспортировка ракеты "Союз-2.1б" с гидрометеорологическим космическим аппаратом "Метеор-М" и 18 российскими и зарубежными попутными малыми спутниками на стартовый комплекс космодрома Восточный
Транспортировка ракеты Союз-2.1б с гидрометеорологическим космическим аппаратом Метеор-М и 18 российскими и зарубежными попутными малыми спутниками на стартовый комплекс космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Роскосмос
Перейти в медиабанк
Транспортировка ракеты "Союз-2.1б" с гидрометеорологическим космическим аппаратом "Метеор-М" и 18 российскими и зарубежными попутными малыми спутниками на стартовый комплекс космодрома Восточный
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 29 фев – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" запустит 29 февраля на орбиту гидрометеорологический спутник "Метеор-М" №2-4, а также 17 российских и один иранский малый аппарат в качестве попутной нагрузки, это будет первый пуск с космодрома Восточный в этом году.
Ранее в "Роскосмосе" сообщили, что "пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", космическим аппаратом "Метеор-М" № 2-4 и 18 российскими и зарубежными попутными малыми спутниками планируется 29 февраля в 08:43:26 по московскому времени".
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Ракета была доставлена на Восточный 28 декабря 2023 года, её сборку завершили 25 февраля, а утром следующего дня "Союз-2.1б" установили на стартовом столе космодрома.
Как сообщили в "Роскосмосе", ракета выведет разгонный блок "Фрегат" на низкую околоземную орбиту через 9 минут 23 секунды после старта, а ещё через одну минуту состоится первое включение его двигательной установки. Затем разгонный блок выдаст ещё один импульс, прежде чем доставить "Метеор-М" на целевую орбиту высотой 820 километров. Спутник будет выведен через 59 минут 46 секунд после старта. Его срок активного существования составит пять лет.
После отделения "Метеора" разгонный блок развезёт по орбитам 17 аппаратов российской частной компании "Спутникс" (16 аппаратов российской группировки автоматической идентификационной системы SITRO-AIS для трекинга морских судов и один спутник дистанционного зондирования Земли "Зоркий-2М"). Кроме того, как сообщил накануне пуска министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Иса Зарепур, на российской ракете в четверг будет выведен на орбиту спутник "Pars-1" в интересах иранских учёных.

Дополнительные проверки

Изначально планировалось, что среди попутной нагрузки также будет первый аппарат-демонстратор перспективной группировки спутников интернета вещей "Марафон-IoT", которая войдёт в многоспутниковую систему "Сфера".
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Однако затем "Роскосмос" сообщил, что его запустят позже "с целью дополнительных проверок программного обеспечения, а также уточнения программы дополнительных исследований".

На службе у метеорологов

"Метеор-М" № 2-4 предназначен для решения гидрометеорологических задач, мониторинга климата и окружающей среды, изучения природных ресурсов Земли, контроля гелиогеофизической обстановки в околоземном космическом пространстве. Кроме того, он может получать информацию с автоматических измерительных платформ сбора данных и ретранслировать сигналы от аварийных радиобуев международной спутниковой поисково-спасательной системы КОСПАС-САРСАТ.
Спутник оснащен бортовым радиолокационным комплексом на базе активной фазированной антенной решетки и гелиогеофизическими приборами (измеритель коротковолновой отраженной радиации и радиочастотный масс-спектрометр), за счёт чего аппарат может вести радиолокационный мониторинг Северного морского пути в любую погоду.
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Сейчас на орбите находятся несколько аппаратов системы "Метеор". "Метеор-М" №1 был запущен в 2009 году, а первый "Метеор-М" №2 полетел в 2014-м. Аппарат "Метеор-М" №2-1 был утерян в ноябре 2017 года после неудачного пуска. В июле 2019 и в июне 2023 годов были запущены спутники под номерами 2-2 и 2-3. Как сообщил в ноябре прошлого года заместитель начальника управления геофизического мониторинга Росгидромета Константин Литовченко, функционируют только последние два.
Ранее планировалось, что "Метеор-М" №2-4 будет запущен в конце 2023 года, а в 2024 и 2025 годах пройдут запуски спутников под номерами 2-5 и 2-6. После этого начнутся пуски аппаратов нового поколения "Метеор-МП". Однако, как стало известно из опубликованного "Роскосмосом" накануне нового года сообщения, спутник №2-4 станет единственным аппаратом серии "Метеор", который запустят в этом году.

Планы на год

Первый в 2024 году пуск с космодрома в Амурской области станет уже третьим стартом российской ракеты в этом году. С Плесецка 9 февраля был запущен космический аппарат военного назначения, а 15 февраля к Международной космической станции с Байконура отправился грузовой корабль "Прогресс МС-26".
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Запуск "Метеора-М" №2-4 будет пятнадцатым с нового космодрома. Впервые ракета полетела отсюда 28 ноября 2016 года. Больше всего пусков состоялось в 2021 году, когда с Восточного стартовали 5 ракет. В 2016, 2017, 2019, 2020 и 2022 годах прошло всего по одному пуску, в 2018 – два старта, и ещё три в 2023-м.
Согласно планам "Роскосмоса", в 2024 году российскую группировку дистанционного зондирования Земли пополнят два спутника высокодетальной съёмки поверхности "Ресурс-П", аппараты радиолокационного наблюдения "Обзор-Р" №1 и "Кондор-ФКА" №2, а также спутники стереографической съёмки Земли "Аист-2Т" №1 и №2. Кроме того, ожидаются запуски аппаратов мониторинга гелиогеофизической обстановки "Ионосфера-М" №1, №2, №3 и №4.
Сколько именно пусков планируются в 2024 году с Восточного, ранее не сообщалось, однако в целом российская пусковая программа, как ожидается, будет насыщенной. По словам гендиректора "Роскосмоса" Юрия Борисова, госкорпорация собралась запустить не менее 40 ракет. В прошлом году состоялось всего 19 пусков, а более 40 стартов, как следует из данных на сайте "Роскосмоса", страна провела последний раз в 1994 году.
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