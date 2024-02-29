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Российские военные уничтожили фортификации ВСУ в Часове Яре - РИА Новости, 29.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:35 29.02.2024 (обновлено: 08:49 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/spetsoperatsiya-1930119832.html
Российские военные уничтожили фортификации ВСУ в Часове Яре
Российские военные уничтожили фортификации ВСУ в Часове Яре - РИА Новости, 29.02.2024
Российские военные уничтожили фортификации ВСУ в Часове Яре
Российские силы уничтожили большое количество фортификационных сооружений ВСУ в населенном пункте Часов Яр в Артемовском районе ДНР, используя тяжелые минометы, РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T08:35
2024-02-29T08:49
специальная военная операция на украине
часов яр
россия
донецкая народная республика
андрей марочко
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 29 фев - РИА Новости. Российские силы уничтожили большое количество фортификационных сооружений ВСУ в населенном пункте Часов Яр в Артемовском районе ДНР, используя тяжелые минометы, РСЗО и активные бомбовые удары ВКС РФ, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. "В ходе работы тяжелых минометов, РСЗО и бомбовых ударов ВКС РФ (КАБами и ФАБами) в населенном пункте Часов Яр уничтожено большое количество заглубленных бетонных блиндажей и надежных фортификационных сооружений ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.), которые создавались еще с 2014 года", - сообщил Марочко. Эксперт подчеркнул, что украинским военнослужащим для минимизации потерь приходится рассредоточиваться и укрываться в подвальных помещениях многоэтажек и погребах домов в частном секторе.
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часов яр, россия, донецкая народная республика, андрей марочко, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Часов Яр, Россия, Донецкая Народная Республика, Андрей Марочко, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные уничтожили фортификации ВСУ в Часове Яре

ВС России уничтожили создававшиеся с 2014 года фортификации ВСУ в Часове Яре

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 29 фев - РИА Новости. Российские силы уничтожили большое количество фортификационных сооружений ВСУ в населенном пункте Часов Яр в Артемовском районе ДНР, используя тяжелые минометы, РСЗО и активные бомбовые удары ВКС РФ, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.
"В ходе работы тяжелых минометов, РСЗО и бомбовых ударов ВКС РФ (КАБами и ФАБами) в населенном пункте Часов Яр уничтожено большое количество заглубленных бетонных блиндажей и надежных фортификационных сооружений ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.), которые создавались еще с 2014 года", - сообщил Марочко.
Эксперт подчеркнул, что украинским военнослужащим для минимизации потерь приходится рассредоточиваться и укрываться в подвальных помещениях многоэтажек и погребах домов в частном секторе.
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Специальная военная операция на УкраинеЧасов ЯрРоссияДонецкая Народная РеспубликаАндрей МарочкоВоздушно-космические силы РоссииВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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