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Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 29.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:01 29.02.2024 (обновлено: 05:07 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/spetsoperatsiya-1930112807.html
Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении
Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 29.02.2024
Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении
Самоходные гаубицы "Гиацинт-С" ЦВО уничтожили взводный опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T05:01
2024-02-29T05:07
специальная военная операция на украине
россия
центральный военный округ
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вооруженные силы рф
безопасность
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ЛУГАНСК, 29 фев — РИА Новости. Самоходные гаубицы "Гиацинт-С" ЦВО уничтожили взводный опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны. "Артиллерийские расчеты самоходных орудий 2С5 "Гиацинт-С" Центрального военного округа подавили и уничтожили взводный опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении специальной военной операции", — заявили в оборонном ведомстве. Уточняется, что расчеты орудий "Гиацинт-С", получив координаты, прибыли на позицию и серией выстрелов поразили район размещения украинских военнослужащих, а также выявленные в лесополосе позиции.Вечером 17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии Авдеевки.Авдеевка — северный пригород Донецка, который ВСУ превратили в мощный укрепрайон и с 2014 года регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие города и села Донбасса.Во вторник Шойгу также объявил, что за минувшую неделю российская армия освободила три населенных пункта на территории ДНР: Победа, Ласточкино и Северное. По данным оборонного ведомства, всего с начала года было освобождено 327 квадратных километров территории новых регионов России.
https://ria.ru/20240229/avdeevka-1930112180.html
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россия, центральный военный округ, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Центральный военный округ, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении

МО: артиллеристы ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие за работой на самоходной артиллерийской установки (САУ) "Гиацинт-С"
Военнослужащие за работой на самоходной артиллерийской установки (САУ) Гиацинт-С - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие за работой на самоходной артиллерийской установки (САУ) "Гиацинт-С". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 29 фев — РИА Новости. Самоходные гаубицы "Гиацинт-С" ЦВО уничтожили взводный опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны.
«
"Артиллерийские расчеты самоходных орудий 2С5 "Гиацинт-С" Центрального военного округа подавили и уничтожили взводный опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении специальной военной операции", — заявили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что расчеты орудий "Гиацинт-С", получив координаты, прибыли на позицию и серией выстрелов поразили район размещения украинских военнослужащих, а также выявленные в лесополосе позиции.
Вечером 17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии Авдеевки.
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Авдеевка — северный пригород Донецка, который ВСУ превратили в мощный укрепрайон и с 2014 года регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие города и села Донбасса.
Во вторник Шойгу также объявил, что за минувшую неделю российская армия освободила три населенных пункта на территории ДНР: Победа, Ласточкино и Северное. По данным оборонного ведомства, всего с начала года было освобождено 327 квадратных километров территории новых регионов России.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЦентральный военный округВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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