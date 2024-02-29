https://ria.ru/20240229/spetsoperatsiya-1930112807.html

Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении

Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 29.02.2024

Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении

Самоходные гаубицы "Гиацинт-С" ЦВО уничтожили взводный опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T05:01

2024-02-29T05:01

2024-02-29T05:07

специальная военная операция на украине

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центральный военный округ

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 29 фев — РИА Новости. Самоходные гаубицы "Гиацинт-С" ЦВО уничтожили взводный опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны. "Артиллерийские расчеты самоходных орудий 2С5 "Гиацинт-С" Центрального военного округа подавили и уничтожили взводный опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении специальной военной операции", — заявили в оборонном ведомстве. Уточняется, что расчеты орудий "Гиацинт-С", получив координаты, прибыли на позицию и серией выстрелов поразили район размещения украинских военнослужащих, а также выявленные в лесополосе позиции.Вечером 17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии Авдеевки.Авдеевка — северный пригород Донецка, который ВСУ превратили в мощный укрепрайон и с 2014 года регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие города и села Донбасса.Во вторник Шойгу также объявил, что за минувшую неделю российская армия освободила три населенных пункта на территории ДНР: Победа, Ласточкино и Северное. По данным оборонного ведомства, всего с начала года было освобождено 327 квадратных километров территории новых регионов России.

https://ria.ru/20240229/avdeevka-1930112180.html

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россия, центральный военный округ, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность