Сопредседатели избирательного штаба Путина приехали на его послание
Машков, Жога и Лысенко приехали на послание Путина Федеральному собранию
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкХудожественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. 29 февраля 2024
Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. 29 февраля 2024
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Сопредседатели избирательного штаба кандидата в президенты РФ и действующего главы государства Владимира Путина приехали на послание российского лидера Федеральному Собранию, передает корреспондент РИА Новости.
На мероприятие приехали все три сопредседателя штаба: худрук Театра Табакова, актер и режиссер театра и кино Владимир Машков, спикер парламента Донецкой Народной Республики полковник Артем Жога и главврач Московской городской больницы № 52, герой труда Марьяна Лысенко.
Послание президента РФ Федеральному Собранию организовано в Гостином дворе в четверг. Как сообщал сам Путин, его послание "с учетом внутриполитического календаря" будет постановкой задач минимум на ближайшие шесть лет. В марте в России состоятся президентские выборы.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Избирательный штаб Путина начал свою работу 21 декабря 2023 года.