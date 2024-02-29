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Сопредседатели избирательного штаба Путина приехали на его послание - РИА Новости, 29.02.2024
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Выборы президента России — 2024
 
11:54 29.02.2024 (обновлено: 16:17 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/sobranie-1930165175.html
Сопредседатели избирательного штаба Путина приехали на его послание
Сопредседатели избирательного штаба Путина приехали на его послание - РИА Новости, 29.02.2024
Сопредседатели избирательного штаба Путина приехали на его послание
Сопредседатели избирательного штаба кандидата в президенты РФ и действующего главы государства Владимира Путина приехали на послание российского лидера... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T11:54
2024-02-29T16:17
выборы президента россии — 2024
владимир путин
владимир машков
артем жога
россия
послание президента федеральному собранию —  2024 
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Сопредседатели избирательного штаба кандидата в президенты РФ и действующего главы государства Владимира Путина приехали на послание российского лидера Федеральному Собранию, передает корреспондент РИА Новости. На мероприятие приехали все три сопредседателя штаба: худрук Театра Табакова, актер и режиссер театра и кино Владимир Машков, спикер парламента Донецкой Народной Республики полковник Артем Жога и главврач Московской городской больницы № 52, герой труда Марьяна Лысенко. Послание президента РФ Федеральному Собранию организовано в Гостином дворе в четверг. Как сообщал сам Путин, его послание "с учетом внутриполитического календаря" будет постановкой задач минимум на ближайшие шесть лет. В марте в России состоятся президентские выборы. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Избирательный штаб Путина начал свою работу 21 декабря 2023 года. Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240229/putin-1929751362.html
https://ria.ru/20240229/poslanie-1930162659.html
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владимир путин, владимир машков, артем жога, россия, послание президента федеральному собранию —  2024 
Выборы президента России — 2024, Владимир Путин, Владимир Машков, Артем Жога, Россия, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 
Сопредседатели избирательного штаба Путина приехали на его послание

Машков, Жога и Лысенко приехали на послание Путина Федеральному собранию

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкХудожественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. 29 февраля 2024
Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. 29 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. 29 февраля 2024
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Сопредседатели избирательного штаба кандидата в президенты РФ и действующего главы государства Владимира Путина приехали на послание российского лидера Федеральному Собранию, передает корреспондент РИА Новости.
На мероприятие приехали все три сопредседателя штаба: худрук Театра Табакова, актер и режиссер театра и кино Владимир Машков, спикер парламента Донецкой Народной Республики полковник Артем Жога и главврач Московской городской больницы № 52, герой труда Марьяна Лысенко.
Президент России Владимир Путин перед началом ежегодного послания Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Год семьи и выборов. Путин расскажет, что ждет Россию
Вчера, 00:00
Послание президента РФ Федеральному Собранию организовано в Гостином дворе в четверг. Как сообщал сам Путин, его послание "с учетом внутриполитического календаря" будет постановкой задач минимум на ближайшие шесть лет. В марте в России состоятся президентские выборы.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Избирательный штаб Путина начал свою работу 21 декабря 2023 года.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
В послании будут отражены идеи общественности, заявил Песков
Вчера, 11:44
 
Выборы президента России — 2024Владимир ПутинВладимир МашковАртем ЖогаРоссияПослание президента Федеральному Собранию —  2024 
 
 
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