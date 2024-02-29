https://ria.ru/20240229/sobranie-1930165175.html

Сопредседатели избирательного штаба Путина приехали на его послание

Сопредседатели избирательного штаба Путина приехали на его послание - РИА Новости, 29.02.2024

Сопредседатели избирательного штаба Путина приехали на его послание

Сопредседатели избирательного штаба кандидата в президенты РФ и действующего главы государства Владимира Путина приехали на послание российского лидера... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T11:54

2024-02-29T11:54

2024-02-29T16:17

выборы президента россии — 2024

владимир путин

владимир машков

артем жога

россия

послание президента федеральному собранию — 2024

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Сопредседатели избирательного штаба кандидата в президенты РФ и действующего главы государства Владимира Путина приехали на послание российского лидера Федеральному Собранию, передает корреспондент РИА Новости. На мероприятие приехали все три сопредседателя штаба: худрук Театра Табакова, актер и режиссер театра и кино Владимир Машков, спикер парламента Донецкой Народной Республики полковник Артем Жога и главврач Московской городской больницы № 52, герой труда Марьяна Лысенко. Послание президента РФ Федеральному Собранию организовано в Гостином дворе в четверг. Как сообщал сам Путин, его послание "с учетом внутриполитического календаря" будет постановкой задач минимум на ближайшие шесть лет. В марте в России состоятся президентские выборы. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Избирательный штаб Путина начал свою работу 21 декабря 2023 года. Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, владимир машков, артем жога, россия, послание президента федеральному собранию — 2024