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Россия сможет встретить любого врага, заявил Шойгу - РИА Новости, 29.02.2024
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17:19 29.02.2024 (обновлено: 17:29 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/shoygu-1930313007.html
Россия сможет встретить любого врага, заявил Шойгу
Россия сможет встретить любого врага, заявил Шойгу - РИА Новости, 29.02.2024
Россия сможет встретить любого врага, заявил Шойгу
У России сегодня есть все, чтобы встретить любого противника, который посягнет на ее территорию, заявил в четверг в кулуарах обращения президента РФ Владимира... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T17:19
2024-02-29T17:29
россия
безопасность
сергей шойгу
послание президента федеральному собранию —  2024 
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. У России сегодня есть все, чтобы встретить любого противника, который посягнет на ее территорию, заявил в четверг в кулуарах обращения президента РФ Владимира Путина министр обороны Сергей Шойгу. Видео со словами главы оборонного ведомства опубликовано в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина."У России есть все, чтобы встретить любого противника, любого врага, который посягнет на нашу территорию", - сказал он в видео.Ключевые заявления Владимира Путина из послания Федеральному собранию &gt;&gt;&gt;
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россия, безопасность, сергей шойгу, послание президента федеральному собранию —  2024 
Россия, Безопасность, Сергей Шойгу, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 
Россия сможет встретить любого врага, заявил Шойгу

Шойгу: у России есть все, чтобы встретить любого противника и врага

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу перед началом послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Министр обороны РФ Сергей Шойгу перед началом послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу перед началом послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. У России сегодня есть все, чтобы встретить любого противника, который посягнет на ее территорию, заявил в четверг в кулуарах обращения президента РФ Владимира Путина министр обороны Сергей Шойгу. Видео со словами главы оборонного ведомства опубликовано в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
"У России есть все, чтобы встретить любого противника, любого врага, который посягнет на нашу территорию", - сказал он в видео.
Ключевые заявления Владимира Путина из послания Федеральному собранию >>>
 
РоссияБезопасностьСергей ШойгуПослание президента Федеральному Собранию —  2024 
 
 
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