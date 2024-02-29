https://ria.ru/20240229/shoygu-1930313007.html

Россия сможет встретить любого врага, заявил Шойгу

Россия сможет встретить любого врага, заявил Шойгу - РИА Новости, 29.02.2024

Россия сможет встретить любого врага, заявил Шойгу

У России сегодня есть все, чтобы встретить любого противника, который посягнет на ее территорию, заявил в четверг в кулуарах обращения президента РФ Владимира... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T17:19

2024-02-29T17:19

2024-02-29T17:29

россия

безопасность

сергей шойгу

послание президента федеральному собранию — 2024

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. У России сегодня есть все, чтобы встретить любого противника, который посягнет на ее территорию, заявил в четверг в кулуарах обращения президента РФ Владимира Путина министр обороны Сергей Шойгу. Видео со словами главы оборонного ведомства опубликовано в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина."У России есть все, чтобы встретить любого противника, любого врага, который посягнет на нашу территорию", - сказал он в видео.Ключевые заявления Владимира Путина из послания Федеральному собранию >>>

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, сергей шойгу, послание президента федеральному собранию — 2024