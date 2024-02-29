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Россия сможет встретить любого врага, заявил Шойгу
Россия сможет встретить любого врага, заявил Шойгу - РИА Новости, 29.02.2024
Россия сможет встретить любого врага, заявил Шойгу
У России сегодня есть все, чтобы встретить любого противника, который посягнет на ее территорию, заявил в четверг в кулуарах обращения президента РФ Владимира... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T17:19
2024-02-29T17:19
2024-02-29T17:29
россия
безопасность
сергей шойгу
послание президента федеральному собранию — 2024
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. У России сегодня есть все, чтобы встретить любого противника, который посягнет на ее территорию, заявил в четверг в кулуарах обращения президента РФ Владимира Путина министр обороны Сергей Шойгу. Видео со словами главы оборонного ведомства опубликовано в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина."У России есть все, чтобы встретить любого противника, любого врага, который посягнет на нашу территорию", - сказал он в видео.Ключевые заявления Владимира Путина из послания Федеральному собранию >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, сергей шойгу, послание президента федеральному собранию — 2024
Россия, Безопасность, Сергей Шойгу, Послание президента Федеральному Собранию — 2024
Россия сможет встретить любого врага, заявил Шойгу
Шойгу: у России есть все, чтобы встретить любого противника и врага