В Госдуме отметили рост турпотока на Русский Север
Тарбаев: туристическая отрасль на Русском Севере не успевает за спросом
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкОтдыхающие на горнолыжном курорте "Большой Вудъявр" в Мурманской области
Отдыхающие на горнолыжном курорте "Большой Вудъявр" в Мурманской области. Архивное фото
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Турпоток на Русский Север растет, отрасль не успевает за спросом, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию РФ заявил, что с учётом динамичного развития таких туристических центров как Алтай, Камчатка, Кузбасс, Северный Кавказ, Карелия, Русский Север, до 2030 года турпоток должен практически удвоиться до 140 миллионов человек в год.
"Что касается увеличения турпотока на Русский Север – он и так растет! Отрасль не успевает за спросом. Русским Севером активно интересуются и россияне, и гости из-за рубежа, которых мы приглашаем любоваться нетипичной для климата их стран природой. Основной задачей становится создание гостиничной и транспортной инфраструктуры, о чем президент Владимир Путин упомянул сегодня в послании Федеральному Собранию", - сказал Тарбаев.
По его словам, и в действующем, и в будущих нацпроектах поставлены задачи и прописаны механизмы выделения федеральных средств для создания инфраструктуры. "Наша задача – активнее вовлекать бизнес в выполнение этого плана", - добавил депутат.