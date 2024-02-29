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В Госдуме отметили рост турпотока на Русский Север - РИА Новости, 29.02.2024
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Туризм
 
20:02 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/sever-1930344837.html
В Госдуме отметили рост турпотока на Русский Север
В Госдуме отметили рост турпотока на Русский Север - РИА Новости, 29.02.2024
В Госдуме отметили рост турпотока на Русский Север
Турпоток на Русский Север растет, отрасль не успевает за спросом, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T20:02
2024-02-29T20:02
туризм
россия
сангаджи тарбаев
новости - туризм
госдума рф
владимир путин
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Турпоток на Русский Север растет, отрасль не успевает за спросом, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев. Ранее президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию РФ заявил, что с учётом динамичного развития таких туристических центров как Алтай, Камчатка, Кузбасс, Северный Кавказ, Карелия, Русский Север, до 2030 года турпоток должен практически удвоиться до 140 миллионов человек в год. "Что касается увеличения турпотока на Русский Север – он и так растет! Отрасль не успевает за спросом. Русским Севером активно интересуются и россияне, и гости из-за рубежа, которых мы приглашаем любоваться нетипичной для климата их стран природой. Основной задачей становится создание гостиничной и транспортной инфраструктуры, о чем президент Владимир Путин упомянул сегодня в послании Федеральному Собранию", - сказал Тарбаев. По его словам, и в действующем, и в будущих нацпроектах поставлены задачи и прописаны механизмы выделения федеральных средств для создания инфраструктуры. "Наша задача – активнее вовлекать бизнес в выполнение этого плана", - добавил депутат.
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россия, сангаджи тарбаев, новости - туризм, госдума рф, владимир путин, послание президента федеральному собранию —  2024 
Туризм, Россия, Сангаджи Тарбаев, Новости - Туризм, Госдума РФ, Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 
В Госдуме отметили рост турпотока на Русский Север

Тарбаев: туристическая отрасль на Русском Севере не успевает за спросом

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкОтдыхающие на горнолыжном курорте "Большой Вудъявр" в Мурманской области
Отдыхающие на горнолыжном курорте Большой Вудъявр в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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Отдыхающие на горнолыжном курорте "Большой Вудъявр" в Мурманской области. Архивное фото
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Турпоток на Русский Север растет, отрасль не успевает за спросом, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию РФ заявил, что с учётом динамичного развития таких туристических центров как Алтай, Камчатка, Кузбасс, Северный Кавказ, Карелия, Русский Север, до 2030 года турпоток должен практически удвоиться до 140 миллионов человек в год.
"Что касается увеличения турпотока на Русский Север – он и так растет! Отрасль не успевает за спросом. Русским Севером активно интересуются и россияне, и гости из-за рубежа, которых мы приглашаем любоваться нетипичной для климата их стран природой. Основной задачей становится создание гостиничной и транспортной инфраструктуры, о чем президент Владимир Путин упомянул сегодня в послании Федеральному Собранию", - сказал Тарбаев.
По его словам, и в действующем, и в будущих нацпроектах поставлены задачи и прописаны механизмы выделения федеральных средств для создания инфраструктуры. "Наша задача – активнее вовлекать бизнес в выполнение этого плана", - добавил депутат.
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ТуризмРоссияСангаджи ТарбаевНовости - ТуризмГосдума РФВладимир ПутинПослание президента Федеральному Собранию —  2024 
 
 
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