https://ria.ru/20240229/sever-1930344837.html

В Госдуме отметили рост турпотока на Русский Север

В Госдуме отметили рост турпотока на Русский Север - РИА Новости, 29.02.2024

В Госдуме отметили рост турпотока на Русский Север

Турпоток на Русский Север растет, отрасль не успевает за спросом, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T20:02

2024-02-29T20:02

2024-02-29T20:02

туризм

россия

сангаджи тарбаев

новости - туризм

госдума рф

владимир путин

послание президента федеральному собранию — 2024

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Турпоток на Русский Север растет, отрасль не успевает за спросом, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев. Ранее президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию РФ заявил, что с учётом динамичного развития таких туристических центров как Алтай, Камчатка, Кузбасс, Северный Кавказ, Карелия, Русский Север, до 2030 года турпоток должен практически удвоиться до 140 миллионов человек в год. "Что касается увеличения турпотока на Русский Север – он и так растет! Отрасль не успевает за спросом. Русским Севером активно интересуются и россияне, и гости из-за рубежа, которых мы приглашаем любоваться нетипичной для климата их стран природой. Основной задачей становится создание гостиничной и транспортной инфраструктуры, о чем президент Владимир Путин упомянул сегодня в послании Федеральному Собранию", - сказал Тарбаев. По его словам, и в действующем, и в будущих нацпроектах поставлены задачи и прописаны механизмы выделения федеральных средств для создания инфраструктуры. "Наша задача – активнее вовлекать бизнес в выполнение этого плана", - добавил депутат.

https://ria.ru/20231018/arkhangelsk-1903111334.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сангаджи тарбаев, новости - туризм, госдума рф, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024