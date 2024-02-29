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Путин дал понять Западу, что с Россией лучше не связываться, заявил Шойгу - РИА Новости, 29.02.2024
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15:49 29.02.2024 (обновлено: 16:16 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/putin-1930285388.html
Путин дал понять Западу, что с Россией лучше не связываться, заявил Шойгу
Путин дал понять Западу, что с Россией лучше не связываться, заявил Шойгу - РИА Новости, 29.02.2024
Путин дал понять Западу, что с Россией лучше не связываться, заявил Шойгу
Запад много наговорил за последнее время, и президент России Владимир Путин, рассказывая в послании Федеральному собранию о новых вооружениях, четко дал понять, РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T15:49
2024-02-29T16:16
безопасность
россия
сергей шойгу
владимир путин
послание президента федеральному собранию —  2024 
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Запад много наговорил за последнее время, и президент России Владимир Путин, рассказывая в послании Федеральному собранию о новых вооружениях, четко дал понять, что с нами лучше не связываться, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Запад, они много глупостей наговорили за последнее время разных... то размещение ядерного оружия в космосе, то угроза тому, то угроза этому. Сегодня ясно и четко отвечено: у нас это есть, и это должно представлять для вас не просто угрозу, а должно привлекать ваше внимание к тому, что с нами лучше не связываться", - сказал Шойгу журналистам на просьбу прокомментировать часть послания о новом вооружении, в том числе аппарате "Посейдон". На вопрос о развитии тех видов вооружения, о которых президент говорил в послании 2018 года, глава Минобороны ответил: "Ясно и четко было сказано, что все это у нас есть, все это у нас все эти годы разрабатывалось, испытывалось, ставилось на вооружение". Путин сегодня в ходе обращения к Федеральному собранию заявил, что Россия скоро продемонстрирует на боевом дежурстве новые тяжелые МБР "Сармат". Кроме того, по его словам, гиперзвуковой комплекс "Кинжал" используется с высокой эффективностью в зоне СВО, в бою уже применялся ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования "Циркон", на боевом дежурстве стоят гиперзвуковые блоки межконтинентальной дальности "Авангард" и лазерные комплексы "Пересвет", завершаются испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" и беспилотного подводного аппарата "Посейдон".Ключевые заявления Владимира Путина из послания Федеральному собранию &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html
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безопасность, россия, сергей шойгу, владимир путин, послание президента федеральному собранию —  2024 
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 
Путин дал понять Западу, что с Россией лучше не связываться, заявил Шойгу

Шойгу назвал глупостями недавние заявления Запада о ядерном оружии и России

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с посланием Федеральному cобранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с посланием Федеральному cобранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин выступает с посланием Федеральному cобранию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Запад много наговорил за последнее время, и президент России Владимир Путин, рассказывая в послании Федеральному собранию о новых вооружениях, четко дал понять, что с нами лучше не связываться, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Запад, они много глупостей наговорили за последнее время разных... то размещение ядерного оружия в космосе, то угроза тому, то угроза этому. Сегодня ясно и четко отвечено: у нас это есть, и это должно представлять для вас не просто угрозу, а должно привлекать ваше внимание к тому, что с нами лучше не связываться", - сказал Шойгу журналистам на просьбу прокомментировать часть послания о новом вооружении, в том числе аппарате "Посейдон".
На вопрос о развитии тех видов вооружения, о которых президент говорил в послании 2018 года, глава Минобороны ответил: "Ясно и четко было сказано, что все это у нас есть, все это у нас все эти годы разрабатывалось, испытывалось, ставилось на вооружение".
Путин сегодня в ходе обращения к Федеральному собранию заявил, что Россия скоро продемонстрирует на боевом дежурстве новые тяжелые МБР "Сармат". Кроме того, по его словам, гиперзвуковой комплекс "Кинжал" используется с высокой эффективностью в зоне СВО, в бою уже применялся ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования "Циркон", на боевом дежурстве стоят гиперзвуковые блоки межконтинентальной дальности "Авангард" и лазерные комплексы "Пересвет", завершаются испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" и беспилотного подводного аппарата "Посейдон".
Ключевые заявления Владимира Путина из послания Федеральному собранию >>>
Президент России Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
И пусть весь мир подождет — Россия займется собой
Вчера, 15:33
 
БезопасностьРоссияСергей ШойгуВладимир ПутинПослание президента Федеральному Собранию —  2024 
 
 
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