https://ria.ru/20240229/putin-1930285388.html
Путин дал понять Западу, что с Россией лучше не связываться, заявил Шойгу
Путин дал понять Западу, что с Россией лучше не связываться, заявил Шойгу - РИА Новости, 29.02.2024
Путин дал понять Западу, что с Россией лучше не связываться, заявил Шойгу
Запад много наговорил за последнее время, и президент России Владимир Путин, рассказывая в послании Федеральному собранию о новых вооружениях, четко дал понять, РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T15:49
2024-02-29T15:49
2024-02-29T16:16
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россия
сергей шойгу
владимир путин
послание президента федеральному собранию — 2024
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Запад много наговорил за последнее время, и президент России Владимир Путин, рассказывая в послании Федеральному собранию о новых вооружениях, четко дал понять, что с нами лучше не связываться, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Запад, они много глупостей наговорили за последнее время разных... то размещение ядерного оружия в космосе, то угроза тому, то угроза этому. Сегодня ясно и четко отвечено: у нас это есть, и это должно представлять для вас не просто угрозу, а должно привлекать ваше внимание к тому, что с нами лучше не связываться", - сказал Шойгу журналистам на просьбу прокомментировать часть послания о новом вооружении, в том числе аппарате "Посейдон". На вопрос о развитии тех видов вооружения, о которых президент говорил в послании 2018 года, глава Минобороны ответил: "Ясно и четко было сказано, что все это у нас есть, все это у нас все эти годы разрабатывалось, испытывалось, ставилось на вооружение". Путин сегодня в ходе обращения к Федеральному собранию заявил, что Россия скоро продемонстрирует на боевом дежурстве новые тяжелые МБР "Сармат". Кроме того, по его словам, гиперзвуковой комплекс "Кинжал" используется с высокой эффективностью в зоне СВО, в бою уже применялся ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования "Циркон", на боевом дежурстве стоят гиперзвуковые блоки межконтинентальной дальности "Авангард" и лазерные комплексы "Пересвет", завершаются испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" и беспилотного подводного аппарата "Посейдон".Ключевые заявления Владимира Путина из послания Федеральному собранию >>>
https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, сергей шойгу, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию — 2024
Путин дал понять Западу, что с Россией лучше не связываться, заявил Шойгу
Шойгу назвал глупостями недавние заявления Запада о ядерном оружии и России
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Запад много наговорил за последнее время, и президент России Владимир Путин, рассказывая в послании Федеральному собранию о новых вооружениях, четко дал понять, что с нами лучше не связываться, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Запад, они много глупостей наговорили за последнее время разных... то размещение ядерного оружия в космосе, то угроза тому, то угроза этому. Сегодня ясно и четко отвечено: у нас это есть, и это должно представлять для вас не просто угрозу, а должно привлекать ваше внимание к тому, что с нами лучше не связываться", - сказал Шойгу журналистам на просьбу прокомментировать часть послания о новом вооружении, в том числе аппарате "Посейдон".
На вопрос о развитии тех видов вооружения, о которых президент говорил в послании 2018 года, глава Минобороны ответил: "Ясно и четко было сказано, что все это у нас есть, все это у нас все эти годы разрабатывалось, испытывалось, ставилось на вооружение".
Путин сегодня в ходе обращения к Федеральному собранию заявил, что Россия скоро продемонстрирует на боевом дежурстве новые тяжелые МБР "Сармат". Кроме того, по его словам, гиперзвуковой комплекс "Кинжал" используется с высокой эффективностью в зоне СВО, в бою уже применялся ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования "Циркон", на боевом дежурстве стоят гиперзвуковые блоки межконтинентальной дальности "Авангард" и лазерные комплексы "Пересвет", завершаются испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" и беспилотного подводного аппарата "Посейдон".
И пусть весь мир подождет — Россия займется собой