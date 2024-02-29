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Путин призвал сбалансировать учебную нагрузку в школах - РИА Новости, 29.02.2024
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13:01 29.02.2024 (обновлено: 14:12 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/putin-1930203297.html
Путин призвал сбалансировать учебную нагрузку в школах
Путин призвал сбалансировать учебную нагрузку в школах - РИА Новости, 29.02.2024
Путин призвал сбалансировать учебную нагрузку в школах
Учебная нагрузка в школе должна быть сбалансированной, программа и требования на экзаменах не должны различаться, кабмин должен разобраться с этой проблемой,... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T13:01
2024-02-29T14:12
владимир путин
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Учебная нагрузка в школе должна быть сбалансированной, программа и требования на экзаменах не должны различаться, кабмин должен разобраться с этой проблемой, сказал президент России Владимир Путин."Учебная нагрузка для детей должна быть разумной и сбалансированной. Конечно, явно не на пользу, когда на уроках учат одному, а на экзаменах спрашивают другое . Такое несоответствие, мягко говоря, между школьными программами и вопросами на экзаменах, а такое бывает, к сожалению, это вынуждает родителей нанимать репетиторов. А ведь далеко не всем это по карману", - сказал Путин, оглашая послание Федеральному собранию.Президент поручил коллегам из правительства совместно с педагогическим и родительским сообществом разобраться с этой проблемой, так как она очевиднаПослание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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владимир путин, послание президента федеральному собранию —  2024 , общество, россия, социальный навигатор, сн_образование
Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 , Общество, Россия, Социальный навигатор, СН_Образование
Путин призвал сбалансировать учебную нагрузку в школах

Путин: школьная программа и требования на экзаменах не должны различаться

© РИА Новости / POOLПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием к Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием к Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / POOL
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием к Федеральному собранию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Учебная нагрузка в школе должна быть сбалансированной, программа и требования на экзаменах не должны различаться, кабмин должен разобраться с этой проблемой, сказал президент России Владимир Путин.
«
"Учебная нагрузка для детей должна быть разумной и сбалансированной. Конечно, явно не на пользу, когда на уроках учат одному, а на экзаменах спрашивают другое . Такое несоответствие, мягко говоря, между школьными программами и вопросами на экзаменах, а такое бывает, к сожалению, это вынуждает родителей нанимать репетиторов. А ведь далеко не всем это по карману", - сказал Путин, оглашая послание Федеральному собранию.
Президент поручил коллегам из правительства совместно с педагогическим и родительским сообществом разобраться с этой проблемой, так как она очевидна
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Путин: проблему третьей смены в школах нужно решать, будут построены новые
Вчера, 13:21
 
Владимир ПутинПослание президента Федеральному Собранию —  2024 ОбществоРоссияСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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