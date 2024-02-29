https://ria.ru/20240229/putin-1930203297.html
Путин призвал сбалансировать учебную нагрузку в школах
Путин призвал сбалансировать учебную нагрузку в школах - РИА Новости, 29.02.2024
Путин призвал сбалансировать учебную нагрузку в школах
Учебная нагрузка в школе должна быть сбалансированной, программа и требования на экзаменах не должны различаться, кабмин должен разобраться с этой проблемой,... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T13:01
2024-02-29T13:01
2024-02-29T14:12
владимир путин
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Учебная нагрузка в школе должна быть сбалансированной, программа и требования на экзаменах не должны различаться, кабмин должен разобраться с этой проблемой, сказал президент России Владимир Путин."Учебная нагрузка для детей должна быть разумной и сбалансированной. Конечно, явно не на пользу, когда на уроках учат одному, а на экзаменах спрашивают другое . Такое несоответствие, мягко говоря, между школьными программами и вопросами на экзаменах, а такое бывает, к сожалению, это вынуждает родителей нанимать репетиторов. А ведь далеко не всем это по карману", - сказал Путин, оглашая послание Федеральному собранию.Президент поручил коллегам из правительства совместно с педагогическим и родительским сообществом разобраться с этой проблемой, так как она очевиднаПослание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
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владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024 , общество, россия, социальный навигатор, сн_образование
Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию — 2024 , Общество, Россия, Социальный навигатор, СН_Образование
Путин призвал сбалансировать учебную нагрузку в школах
Путин: школьная программа и требования на экзаменах не должны различаться