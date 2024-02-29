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Путин предложил ввести доплату для всех советников по воспитанию в школах
Путин предложил ввести доплату для всех советников по воспитанию в школах - РИА Новости, 29.02.2024
Путин предложил ввести доплату для всех советников по воспитанию в школах
Президент России Владимир Путин предложил с 1 сентября 2024 года ввести федеральную выплату 5 тысяч рублей в месяц для всех советников директоров по воспитанию... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T12:57
2024-02-29T12:57
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил с 1 сентября 2024 года ввести федеральную выплату 5 тысяч рублей в месяц для всех советников директоров по воспитанию в школах и колледжах."С 1 сентября 2024 года предлагаю ввести федеральную выплату 5 тысяч рублей в месяц для всех советников директоров по воспитанию в школах и колледжах", - сказал Путин в ходе послания к Федеральному Собранию.В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному Собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.Как правило, на оглашение послания Федеральному Собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут. Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
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общество, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024 , социальный навигатор, сн_образование
Общество, Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию — 2024 , Социальный навигатор, СН_Образование
Путин предложил ввести доплату для всех советников по воспитанию в школах
Путин предложил ввести доплату для всех советников по воспитанию в школах
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил с 1 сентября 2024 года ввести федеральную выплату 5 тысяч рублей в месяц для всех советников директоров по воспитанию в школах и колледжах.
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"С 1 сентября 2024 года предлагаю ввести федеральную выплату 5 тысяч рублей в месяц для всех советников директоров по воспитанию в школах и колледжах", - сказал Путин в ходе послания к Федеральному Собранию.
В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному Собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.
Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.
Как правило, на оглашение послания Федеральному Собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.