https://ria.ru/20240229/putin-1930132887.html

Путин выразил соболезнования родным Николая Рыжкова

Путин выразил соболезнования родным Николая Рыжкова - РИА Новости, 29.02.2024

Путин выразил соболезнования родным Николая Рыжкова

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным бывшего главы Совета министров СССР, экс-сенатора Николая Рыжкова, отметив, что он оставался верен РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T10:01

2024-02-29T10:01

2024-02-29T10:13

николай рыжков

владимир путин

общество

совет федерации рф

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россия

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным бывшего главы Совета министров СССР, экс-сенатора Николая Рыжкова, отметив, что он оставался верен своим идеалам и принципам, ставил превыше всего интересы отечества и народа. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Рыжков скончался на 95-м году жизни. О кончине бывшего сенатора сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Николая Ивановича Рыжкова... И в начале трудового пути, и на ответственных государственных постах, и в значимой общественной деятельности он оставался верен своим идеалам и принципам, ставил превыше всего интересы отечества и народа", - говорится в телеграмме.По словам Путина, биография Рыжкова и его огромный вклад в решение важнейших задач в России заслуживают самого искреннего уважения."Добрая память об этом честном, порядочном человеке и настоящем патриоте навсегда сохранится в наших сердцах", - добавил глава РФ.

https://ria.ru/20240228/ryzhkov-1929925841.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

николай рыжков, владимир путин, общество, совет федерации рф, валентина матвиенко, россия, ссср