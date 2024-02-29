Рейтинг@Mail.ru
Путин выразил соболезнования родным Николая Рыжкова - РИА Новости, 29.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:01 29.02.2024 (обновлено: 10:13 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/putin-1930132887.html
Путин выразил соболезнования родным Николая Рыжкова
Путин выразил соболезнования родным Николая Рыжкова - РИА Новости, 29.02.2024
Путин выразил соболезнования родным Николая Рыжкова
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным бывшего главы Совета министров СССР, экс-сенатора Николая Рыжкова, отметив, что он оставался верен РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T10:01
2024-02-29T10:13
николай рыжков
владимир путин
общество
совет федерации рф
валентина матвиенко
россия
ссср
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/17/1929093029_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ff01531dd2d86c11a0736990d6e7d7bf.jpg
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным бывшего главы Совета министров СССР, экс-сенатора Николая Рыжкова, отметив, что он оставался верен своим идеалам и принципам, ставил превыше всего интересы отечества и народа. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Рыжков скончался на 95-м году жизни. О кончине бывшего сенатора сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Николая Ивановича Рыжкова... И в начале трудового пути, и на ответственных государственных постах, и в значимой общественной деятельности он оставался верен своим идеалам и принципам, ставил превыше всего интересы отечества и народа", - говорится в телеграмме.По словам Путина, биография Рыжкова и его огромный вклад в решение важнейших задач в России заслуживают самого искреннего уважения."Добрая память об этом честном, порядочном человеке и настоящем патриоте навсегда сохранится в наших сердцах", - добавил глава РФ.
https://ria.ru/20240228/ryzhkov-1929925841.html
https://ria.ru/20240228/ryzhkov-1929919640.html
россия
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/17/1929093029_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_a13287c7408b068e0efaa34c690d0c10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
николай рыжков, владимир путин, общество, совет федерации рф, валентина матвиенко, россия, ссср
Николай Рыжков, Владимир Путин, Общество, Совет Федерации РФ, Валентина Матвиенко, Россия, СССР
Путин выразил соболезнования родным Николая Рыжкова

Путин заявил, что Рыжков оставался верен своим идеалам и принципам

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным бывшего главы Совета министров СССР, экс-сенатора Николая Рыжкова, отметив, что он оставался верен своим идеалам и принципам, ставил превыше всего интересы отечества и народа. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Рыжков скончался на 95-м году жизни. О кончине бывшего сенатора сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Член Совета Федерации Николай Рыжков - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
Биография Николая Рыжкова
Вчера, 10:44
"Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Николая Ивановича Рыжкова... И в начале трудового пути, и на ответственных государственных постах, и в значимой общественной деятельности он оставался верен своим идеалам и принципам, ставил превыше всего интересы отечества и народа", - говорится в телеграмме.
По словам Путина, биография Рыжкова и его огромный вклад в решение важнейших задач в России заслуживают самого искреннего уважения.
"Добрая память об этом честном, порядочном человеке и настоящем патриоте навсегда сохранится в наших сердцах", - добавил глава РФ.
Николай Рыжков - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Рыжков сохранял историческое наследие СССР, заявила Останина
Вчера, 10:22
 
Николай РыжковВладимир ПутинОбществоСовет Федерации РФВалентина МатвиенкоРоссияСССР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала