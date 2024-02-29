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Путин выразил соболезнования родным Николая Рыжкова
Путин выразил соболезнования родным Николая Рыжкова - РИА Новости, 29.02.2024
Путин выразил соболезнования родным Николая Рыжкова
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным бывшего главы Совета министров СССР, экс-сенатора Николая Рыжкова, отметив, что он оставался верен РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T10:01
2024-02-29T10:01
2024-02-29T10:13
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным бывшего главы Совета министров СССР, экс-сенатора Николая Рыжкова, отметив, что он оставался верен своим идеалам и принципам, ставил превыше всего интересы отечества и народа. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Рыжков скончался на 95-м году жизни. О кончине бывшего сенатора сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Николая Ивановича Рыжкова... И в начале трудового пути, и на ответственных государственных постах, и в значимой общественной деятельности он оставался верен своим идеалам и принципам, ставил превыше всего интересы отечества и народа", - говорится в телеграмме.По словам Путина, биография Рыжкова и его огромный вклад в решение важнейших задач в России заслуживают самого искреннего уважения."Добрая память об этом честном, порядочном человеке и настоящем патриоте навсегда сохранится в наших сердцах", - добавил глава РФ.
https://ria.ru/20240228/ryzhkov-1929925841.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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николай рыжков, владимир путин, общество, совет федерации рф, валентина матвиенко, россия, ссср
Николай Рыжков, Владимир Путин, Общество, Совет Федерации РФ, Валентина Матвиенко, Россия, СССР
Путин выразил соболезнования родным Николая Рыжкова
Путин заявил, что Рыжков оставался верен своим идеалам и принципам