https://ria.ru/20240229/proverka-1930353592.html

Белгородская полиция проводит проверку кафе после стриптиз-вечеринки

Белгородская полиция проводит проверку кафе после стриптиз-вечеринки - РИА Новости, 29.02.2024

Белгородская полиция проводит проверку кафе после стриптиз-вечеринки

В Белгородской области полиция проводит проверку в кафе, где на 23 февраля был показан стриптиз, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Белгородской... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T21:00

2024-02-29T21:00

2024-02-29T21:01

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БЕЛГОРОД, 29 фев - РИА Новости. В Белгородской области полиция проводит проверку в кафе, где на 23 февраля был показан стриптиз, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Белгородской области. В соцсетях жители призывают местную власть обратить внимание, что в городе Валуйки открылось кафе "непонятного характера", а "в сети интернет стали гулять видео-ролики непристойно-пошлого характера". Просят предпринять необходимые меры. Глава администрации Валуйского горокруга Алексей Дыбов, отвечая на комментарий, назвал сложившую ситуацию вызовом "моральным, духовно-нравственным ценностям общества, не имеющим место во время проведения специальной военной операции". По его словам, власти обратились с заявлениями в контрольно-надзорные органы для принятия мер в соответствии с действующим законодательством РФ. В пресс-службе УМВД по Белгородской области заявили РИА Новости, что сотрудники полиции проводят проверку по данному факту. Представитель кафе в Валуйках рассказала РИА Новости, что для проведения шоу пригласили девушек из стриптиз-клуба в Белгороде. Все было организовано в соответствии с программой, задуманной хореографом. Несмотря на положительные эмоции у гостей, после шоу появились проблемы с администрацией и полицией. "Люди были рады, все было позитивно, хорошо. Сейчас, что происходит, я не понимаю, отчего. Мы никому плохо не сделали. Делали все официально - праздник. Все улыбались, радовались и благодарили. Администрация звонила, за это спрашивала, я сказала, что это открытый клуб, что мы это мы официально сделали. Сказали, что будет проверка, что могут нас закрыть", - сказала собеседница. Женщина подчеркнула, что всегда действовали честно и ответственно, участвовали в благотворительных мероприятиях для помощи военным. "У нас никогда проблем не было. Мы занимались волонтерством, кормили ребят. Официально у нас были договоры. И официально мы помогали. И одежда, и все. А теперь вот такой негатив", - добавила она. Город Валуйки находится примерно в 20 километрах от украинской границы. Валуйский городской округ граничит с ЛНР, а также с Харьковской областью Украины.

https://ria.ru/20231206/napadenie-1914141544.html

https://ria.ru/20240130/salony-1924464159.html

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валуйки

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белгород, валуйки, луганская народная республика, россия