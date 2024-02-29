https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930142230.html

Россия готова поддержать Приднестровье, заявил сенатор Чижов

Россия готова поддержать Приднестровье, заявил сенатор Чижов - РИА Новости, 29.02.2024

Россия готова поддержать Приднестровье, заявил сенатор Чижов

Россия готова оказать Приднестровью поддержку, пропорциональную вызовам, РФ отреагирует на поступившее обращение, заявил РИА Новости первый зампред оборонного... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T10:45

2024-02-29T10:45

2024-02-29T11:01

россия

приднестровская молдавская республика

молдавия

в мире

владимир чижов

кишинев

совет федерации рф

снг

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1918910932_0:211:3266:2048_1920x0_80_0_0_e3a8beede19dc66ca20e10f35a683b1d.jpg

МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Россия готова оказать Приднестровью поддержку, пропорциональную вызовам, РФ отреагирует на поступившее обращение, заявил РИА Новости первый зампред оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов.Власти Приднестровья обратились в среду к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии, говорится в резолюции, принятой съездом депутатов всех уровней ПМР. Также Приднестровье обратилось за помощью и к другим региональным силам - к Евросоюзу, к СНГ, к ОБСЕ, ко всем участникам формата "5+2", к Красному Кресту."Посмотрим. Это обращение не на пустом месте. Политика нынешнего прозападного руководства Молдавии во главе с Маей Санду всячески подталкивала эту ситуацию, это целенаправленные действия. Ясно, что их не в Кишиневе придумали, а на Западе. Так что будем реагировать соответственно", - сказал он РИА Новости в кулуарах Гостиного двора.На вопрос, какого характера поддержка может быть оказана, Чижов заявил: "пропорционально тем вызовам, которые есть".

https://ria.ru/20240228/moldavia-1930066473.html

https://ria.ru/20240110/pridnestrove-1920620093.html

россия

приднестровская молдавская республика

молдавия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, приднестровская молдавская республика, молдавия, в мире, владимир чижов, кишинев, совет федерации рф, снг, обсе