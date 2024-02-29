https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930142230.html
Россия готова поддержать Приднестровье, заявил сенатор Чижов
Россия готова поддержать Приднестровье, заявил сенатор Чижов - РИА Новости, 29.02.2024
Россия готова поддержать Приднестровье, заявил сенатор Чижов
Россия готова оказать Приднестровью поддержку, пропорциональную вызовам, РФ отреагирует на поступившее обращение, заявил РИА Новости первый зампред оборонного... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T10:45
2024-02-29T10:45
2024-02-29T11:01
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Россия готова оказать Приднестровью поддержку, пропорциональную вызовам, РФ отреагирует на поступившее обращение, заявил РИА Новости первый зампред оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов.Власти Приднестровья обратились в среду к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии, говорится в резолюции, принятой съездом депутатов всех уровней ПМР. Также Приднестровье обратилось за помощью и к другим региональным силам - к Евросоюзу, к СНГ, к ОБСЕ, ко всем участникам формата "5+2", к Красному Кресту."Посмотрим. Это обращение не на пустом месте. Политика нынешнего прозападного руководства Молдавии во главе с Маей Санду всячески подталкивала эту ситуацию, это целенаправленные действия. Ясно, что их не в Кишиневе придумали, а на Западе. Так что будем реагировать соответственно", - сказал он РИА Новости в кулуарах Гостиного двора.На вопрос, какого характера поддержка может быть оказана, Чижов заявил: "пропорционально тем вызовам, которые есть".
https://ria.ru/20240228/moldavia-1930066473.html
https://ria.ru/20240110/pridnestrove-1920620093.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, приднестровская молдавская республика, молдавия, в мире, владимир чижов, кишинев, совет федерации рф, снг, обсе
Россия, Приднестровская Молдавская Республика, Молдавия, В мире, Владимир Чижов, Кишинев, Совет Федерации РФ, СНГ, ОБСЕ
Россия готова поддержать Приднестровье, заявил сенатор Чижов
Сенатор Чижов: Россия готова поддержать Приднестровье пропорционально вызовам