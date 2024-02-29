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Россия готова поддержать Приднестровье, заявил сенатор Чижов - РИА Новости, 29.02.2024
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10:45 29.02.2024 (обновлено: 11:01 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930142230.html
Россия готова поддержать Приднестровье, заявил сенатор Чижов
Россия готова поддержать Приднестровье, заявил сенатор Чижов - РИА Новости, 29.02.2024
Россия готова поддержать Приднестровье, заявил сенатор Чижов
Россия готова оказать Приднестровью поддержку, пропорциональную вызовам, РФ отреагирует на поступившее обращение, заявил РИА Новости первый зампред оборонного... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T10:45
2024-02-29T11:01
россия
приднестровская молдавская республика
молдавия
в мире
владимир чижов
кишинев
совет федерации рф
снг
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Россия готова оказать Приднестровью поддержку, пропорциональную вызовам, РФ отреагирует на поступившее обращение, заявил РИА Новости первый зампред оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов.Власти Приднестровья обратились в среду к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии, говорится в резолюции, принятой съездом депутатов всех уровней ПМР. Также Приднестровье обратилось за помощью и к другим региональным силам - к Евросоюзу, к СНГ, к ОБСЕ, ко всем участникам формата "5+2", к Красному Кресту."Посмотрим. Это обращение не на пустом месте. Политика нынешнего прозападного руководства Молдавии во главе с Маей Санду всячески подталкивала эту ситуацию, это целенаправленные действия. Ясно, что их не в Кишиневе придумали, а на Западе. Так что будем реагировать соответственно", - сказал он РИА Новости в кулуарах Гостиного двора.На вопрос, какого характера поддержка может быть оказана, Чижов заявил: "пропорционально тем вызовам, которые есть".
https://ria.ru/20240228/moldavia-1930066473.html
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россия
приднестровская молдавская республика
молдавия
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россия, приднестровская молдавская республика, молдавия, в мире, владимир чижов, кишинев, совет федерации рф, снг, обсе
Россия, Приднестровская Молдавская Республика, Молдавия, В мире, Владимир Чижов, Кишинев, Совет Федерации РФ, СНГ, ОБСЕ
Россия готова поддержать Приднестровье, заявил сенатор Чижов

Сенатор Чижов: Россия готова поддержать Приднестровье пропорционально вызовам

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкБТР 82А ВС РФ на КПП в Приднестровье
БТР 82А ВС РФ на КПП в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Артем Кулекин
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БТР 82А ВС РФ на КПП в Приднестровье. Архивное фото
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Россия готова оказать Приднестровью поддержку, пропорциональную вызовам, РФ отреагирует на поступившее обращение, заявил РИА Новости первый зампред оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов.
Власти Приднестровья обратились в среду к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии, говорится в резолюции, принятой съездом депутатов всех уровней ПМР. Также Приднестровье обратилось за помощью и к другим региональным силам - к Евросоюзу, к СНГ, к ОБСЕ, ко всем участникам формата "5+2", к Красному Кресту.
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28 февраля, 18:32
"Посмотрим. Это обращение не на пустом месте. Политика нынешнего прозападного руководства Молдавии во главе с Маей Санду всячески подталкивала эту ситуацию, это целенаправленные действия. Ясно, что их не в Кишиневе придумали, а на Западе. Так что будем реагировать соответственно", - сказал он РИА Новости в кулуарах Гостиного двора.
На вопрос, какого характера поддержка может быть оказана, Чижов заявил: "пропорционально тем вызовам, которые есть".
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РоссияПриднестровская Молдавская РеспубликаМолдавияВ миреВладимир ЧижовКишиневСовет Федерации РФСНГОБСЕ
 
 
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