https://ria.ru/20240229/poslanie-1930458353.html

Путин предложил целый комплекс мер по поддержке семей, заявили в Совфеде

Путин предложил целый комплекс мер по поддержке семей, заявили в Совфеде - РИА Новости, 01.03.2024

Путин предложил целый комплекс мер по поддержке семей, заявили в Совфеде

Президент РФ Владимир Путин предложил целый комплекс мер, направленных на поддержку семей, включая финансовые меры и обеспечение их жильем, сказала РИА Новости... РИА Новости, 01.03.2024

2024-02-29T16:53

2024-02-29T16:53

2024-03-01T12:48

галина карелова

послание президента федеральному собранию — 2024

общество

россия

совет федерации рф

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904201292_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_b8a3293e78c9e2b5e0db2acf8ed0f420.jpg

МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил целый комплекс мер, направленных на поддержку семей, включая финансовые меры и обеспечение их жильем, сказала РИА Новости первый замглавы регионального комитета Совфеда Галина Карелова. "Решение проблемы демографии и повышение качества жизни семей - важнейший тезис, который сквозной темой проходит по всем разделам послания президента", - отметила политик. Она подчеркнула особую важность предложений президента продлить до 2030 года весь комплекс мер, направленных на повышение доступности жилья, - действие материнского капитала, семейной и льготной ипотек для Дальнего Востока и новых регионов страны, низкой процентной ставки для семей с детьми до 6 лет, а также дополнительных выплат в 450 тысяч рублей для семей при рождении третьего или последующих детей. "Статистика показывает, что эти программы за время своего действия помогли значительно снизить долю молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Они востребованы - в 2024 году только за месяц с небольшим по семейной ипотеке выдано 24,8 тысячи кредитов на 132,5 миллиарда рублей", - уточнила Карелова. По мнению сенатора, не менее значимыми для молодых семей станут новые меры, предложенные президентом. Это снижение первоначального ипотечного взноса для жителей малых городов, распространение льготной ипотеки на участников СВО, увеличение в два раза налогового вычета на второго ребенка и повышение вычета на третьего и последующих детей. "В итоге складывается комплексная, целостная система помощи семьям в решении "квартирного вопроса". Уверена, это будет иметь самое позитивное влияние на повышение рождаемости", - заключила Карелова.Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>

https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

галина карелова, послание президента федеральному собранию — 2024 , общество, россия, совет федерации рф, владимир путин