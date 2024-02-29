https://ria.ru/20240229/poslanie-1930103321.html

Путин в четверг обратится к Федеральному собранию с ежегодным посланием

Путин в четверг обратится к Федеральному собранию с ежегодным посланием - РИА Новости, 29.02.2024

Путин в четверг обратится к Федеральному собранию с ежегодным посланием

Президент России Владимир Путин в четверг обратится к парламенту с ежегодным посланием — этот ключевой доклад, который определит вектор развития страны на... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T00:47

2024-02-29T00:47

2024-02-29T00:59

политика

россия

владимир путин

совет федерации рф

послание президента федеральному собранию — 2024

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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг обратится к парламенту с ежегодным посланием — этот ключевой доклад, который определит вектор развития страны на ближайшие шесть лет, будет озвучен в преддверии президентских выборов, в которых действующий глава государства принимает участие. Послание прозвучит на фоне непростой внешнеполитической обстановки: приближения НАТО к границам России, новых пакетов санкций и резонансных заявлений Запада о возможном участии европейских военных в конфликте на Украине. Путин обратится к Федеральному собранию в полдень — как сообщал РИА Новости источник в парламенте, мероприятие пройдет в Гостином дворе. В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание, как правило, становится основой законов и указов. При этом Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера — с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации. Ожидания от послания: демография и геополитика С учетом политического календаря послание президента РФ имеет особую важность, как говорил сам Путин, в его выступлении будут поставлены задачи на ближайшие шесть лет. Ожидания в политической среде соответствующие. Опрошенные РИА Новости российские сенаторы считают, что послание задаст вектор развития России на долгую перспективу, в нем могут быть затронуты темы внутренней политики, социально-экономического развития страны, спецоперации и вопросы безопасности. К примеру, глава комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко полагает, что прежде всего будет затронута экономическая сфера — вопросы развития производства и отраслей, которые пострадали от действий недружественных стран. Сенатор от ДНР Наталья Никонорова заявила, что жители ДНР с особым чувством ждут послания президента — их волнуют вопросы социальной сферы, актуальные для новых регионов. О том, что послание может стать не только подведением итогов, но и фундаментальным разговором о перспективах, говорят и в экспертных кругах. По мнению президента холдинга "Минченко консалтинг" Евгения Минченко, речь президента будет ориентирована на решение проблем повседневной жизни людей. В свою очередь политолог, ведущий научный сотрудник Института общественных наук РАНХиГС Сергей Беспалов ожидает, что тема демографии станет ключевой в президентском выступлении, в том числе в контексте вопросов о социальных льготах и поддержке участников СВО и их семей. При этом Беспалов не исключает, что часть выступления Путина будет посвящена внешней политике и геополитическим вопросам и будет иметь очень серьезный резонанс. Эксперт считает, что Путин озвучит какие-то новые предложения и идеи, касающиеся новых международных форматов с участием стран, которые не поддерживают санкции в отношении России. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обратил внимание на то, что нынешнее послание Путина пройдет "в чрезвычайных условиях", связанных с международной обстановкой. Коммунист ждет от главы государства заявлений, касающихся структуры госвласти. По мнению Зюганова, сейчас она не соответствует ни внешним, ни внутренним угрозам, поэтому нужны меры, четко прописанные и обозначенные в послании государственного лидера. В прошлом году Путин, в частности, заявлял о создании специального фонда адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции на Украине, призвал российский бизнес не "цепляться за прошлое", а инвестировать в Россию, пообещал наращивать восстановление и развитие новых регионов, высказался о политике Запада в отношении Украины, которую тот вероломно готовил "к большой войне", и указал на его попытки расколоть российское общество. Большое внимание президент уделил и экономической ситуации. Мировой фон Послание прозвучит на фоне громких событий на международной арене. Неделю назад США объявили о введении новых масштабных санкций против России, санкционные списки пополнили порядка 500 физлиц и организаций. Параллельно с этим совет Евросоюза утвердил 13-й пакет санкций, в который вошли 194 физических и юридических лица. Всего санкционный список ЕС теперь насчитывает более двух тысяч позиций. Посланию предшествовали и не менее громкие заявления Запада. На днях президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Впрочем, вскоре после этих слов власти многих стран, в том числе ФРГ, Канады, Польши, Чехии, Финляндии, Словакии, поспешили объявить, что не планируют отправлять своих военных на Украину. По словам пресс-секретаря правительства Германии Штеффена Хебештрайта, нет таких планов и в целом у НАТО. Смелыми заявлениями недавно отметился и посол Литвы в Швеции и бывший глава МИД страны Линас Линкявичюс, который пригрозил "нейтрализовать" Калининград, если Россия бросит вызов НАТО. Между тем расширение Североатлантического альянса продолжается. В прошлом году в НАТО вошла Финляндия, вскоре состав организации пополнит и Швеция — несколько дней назад парламент Венгрии ратифицировал заявку этой страны на вступление в альянс. Швеция и Дания в феврале объявили, что прекращают расследовать взрывы на "Северных потоках". Разбираться в причинах инцидента на данный момент продолжает только Германия, тогда как Россию, как неоднократно говорил Кремль, к расследованию не допускают. Новые форматы и требования к участникам В этом году послание главы государства впервые можно будет увидеть не только по телевизору, но и на больших экранах. В 20 городах России его покажут в 23 кинотеатрах. Вход будет бесплатным при условии наличия свободных мест, места можно было бронировать заранее. Представители кинотеатров сообщали, что спрос везде высокий. Увидеть выступление Путина можно будет и на больших уличных экранах в крупных городах — по некоторым оценкам, трансляцию с ключевыми цитатами 29 февраля смогут увидеть свыше 15,2 миллиона человек. Основные заявления президента России продолжат транслировать на экранах 2 и 3 марта. Приглашенным же на послание придется соблюдать установленные меры безопасности. В списке запрещенных к проносу предметов, помимо оружия, колющих и режущих предметов, наркотических и токсических веществ, значится пиротехника, средства маскировки, бронежилеты, аэрозольные баллончики, алкогольные напитки и любые животные. Запрещено брать с собой и жидкости объемом свыше 50 миллилитров (к ним относится и парфюмерия), флаги и баннеры (кроме плакатов формата А4), бытовую химию, электронные устройства для курения и нагрева жидкостей, продукты питания. При этом разрешено брать с собой карманные зажигалки и зарегистрированные лекарственные препараты в заводской упаковке. Не запрещается иметь с собой и религиозные книги для личного использования. Профессиональное оборудование для фото- и видеосъемки разрешено проносить с собой только аккредитованным представителям СМИ. Кроме этого, как сообщали РИА Новости источники в парламенте, и депутатов Госдумы, и сенаторов оповестили о необходимости сдачи ПЦР-теста перед посланием президента.

https://ria.ru/20240229/putin-1929751362.html

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https://ria.ru/20240228/ukraina-1929916544.html

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https://ria.ru/20240228/zayavlenie-1929894483.html

https://ria.ru/20240228/ssha-1929902738.html

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политика, россия, владимир путин, совет федерации рф, послание президента федеральному собранию — 2024