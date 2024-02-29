https://ria.ru/20240229/omul-1930369826.html
Росрыболовство планирует возобновить промысел байкальского омуля
Росрыболовство планирует возобновить промысел байкальского омуля - РИА Новости, 29.02.2024
Росрыболовство планирует возобновить промысел байкальского омуля
Промысел байкальского омуля в России может возобновиться в ближайшие два-три года, сейчас идет восстановление запасов, сообщил глава Росрыболовства Илья... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T23:32
2024-02-29T23:32
2024-02-29T23:32
выставка-форум "россия"
экономика
россия
байкал
илья шестаков
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Промысел байкальского омуля в России может возобновиться в ближайшие два-три года, сейчас идет восстановление запасов, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков. "Занимаемся важными программами по восстановлению байкальского омуля. К сожалению, этот вид - эндемик нашего знаменитого Байкала - у него была деградация запаса, были определенные трудности в связи с тем, что были проблемы, связанные с браконьерством", - сообщил Шестаков в ходе информационного марафона о рыбной отрасли, проходившего на выставке-форуме "Россия". "Сейчас по решению президента введен мораторий на промышленное рыболовство омуля, и существует программа, в рамках которой мы занимаемся воспроизводством и восстановлением запасов, Я думаю, что в течение 2-3 лет мы сможем уже обратно ввести в промысел такой ценный для Байкала вид рыб", - добавил он. Воспроизводство поголовья в целом является значимой составляющей работы отрасли - важно не только вылавливать рыбу, но и зарыблять водоемы и поддерживать запасы рыб в тех, где они находятся в угнетенном состоянии или на грани исчезновения. "Мы в прошлом году выпустили больше 2 миллиардов экземпляров различных видов рыб, работают больше 100 заводов по всей стране, и это позволяет нам поддерживать запасы либо увеличивать их по различным видам", - сказал глава ведомства. В качестве примера он привел ситуацию с осетровыми на Волге, где пока удается только поддерживать запасы, поскольку строительство каскада ГЭС усложнило возможности нереста. "Но по некоторым запасам тех же осетровых - например, по стерляди - мы сейчас видим, какой объем запаса уже сформировался. Будем открывать рыбалку для стерляди - пока для любительского рыболовства на Средней Волге", - сообщил Шестаков.
https://ria.ru/20240222/britantsy-1928847732.html
https://ria.ru/20240226/ryba-1929563531.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, байкал, илья шестаков, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Экономика, Россия, Байкал, Илья Шестаков, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), Выставка-форум "Россия"
Росрыболовство планирует возобновить промысел байкальского омуля
Росрыболовство: Россия через 2-3 года возобновит промысел байкальского омуля
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Промысел байкальского омуля в России может возобновиться в ближайшие два-три года, сейчас идет восстановление запасов, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков.
"Занимаемся важными программами по восстановлению байкальского омуля. К сожалению, этот вид - эндемик нашего знаменитого Байкала - у него была деградация запаса, были определенные трудности в связи с тем, что были проблемы, связанные с браконьерством", - сообщил Шестаков в ходе информационного марафона о рыбной отрасли, проходившего на выставке-форуме "Россия".
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"Сейчас по решению президента введен мораторий на промышленное рыболовство омуля, и существует программа, в рамках которой мы занимаемся воспроизводством и восстановлением запасов, Я думаю, что в течение 2-3 лет мы сможем уже обратно ввести в промысел такой ценный для Байкала
вид рыб", - добавил он.
Воспроизводство поголовья в целом является значимой составляющей работы отрасли - важно не только вылавливать рыбу, но и зарыблять водоемы и поддерживать запасы рыб в тех, где они находятся в угнетенном состоянии или на грани исчезновения. "Мы в прошлом году выпустили больше 2 миллиардов экземпляров различных видов рыб, работают больше 100 заводов по всей стране, и это позволяет нам поддерживать запасы либо увеличивать их по различным видам", - сказал глава ведомства.
В качестве примера он привел ситуацию с осетровыми на Волге, где пока удается только поддерживать запасы, поскольку строительство каскада ГЭС усложнило возможности нереста. "Но по некоторым запасам тех же осетровых - например, по стерляди - мы сейчас видим, какой объем запаса уже сформировался. Будем открывать рыбалку для стерляди - пока для любительского рыболовства на Средней Волге", - сообщил Шестаков.
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