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В Британии назвали причину "паники" Макрона - РИА Новости, 29.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:30 29.02.2024 (обновлено: 05:18 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/novosti-1930109667.html
В Британии назвали причину "паники" Макрона
В Британии назвали причину "паники" Макрона - РИА Новости, 29.02.2024
В Британии назвали причину "паники" Макрона
Президент Франции Эммануэль Макрон спешно созвал конференцию по Украине, потому что получает тайную информацию о тяжелом положении на фронте, заявил британский... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T03:30
2024-02-29T05:18
специальная военная операция на украине
в мире
украина
франция
великобритания
эммануэль макрон
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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон спешно созвал конференцию по Украине, потому что получает тайную информацию о тяжелом положении на фронте, заявил британский военный эксперт Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Duran. &quot;Паника Макрона &lt;...&gt; наводит на мысль, что они получают информацию с Украины. А это говорит о том, что ситуация там еще хуже, чем известно даже нам, людям, следящим за ходом конфликта день за днем&quot;, — сказал аналитик.По мнению Меркуриса, заявление Макрона о возможной отправке европейского контингента на Украину отражает настроения брюссельских элит, которые видят, что ситуация в конфликте быстро выходит из-под контроля Запада."Люди, которые впадают в панику, совершают невероятно безрассудные опасные поступки. Меня нисколько не удивляет, что именно Макрон выступает за это", — подчеркнул британский эксперт.В понедельник в Париже прошла созванная по инициативе французского лидера конференция по поддержке киевского режима. На нее пригласили лидеров около десяти стран, включая ФРГ, Великобританию, Польшу, Данию и Нидерланды. По итогам встречи Макрон сообщил, что участники обсуждали возможность отправки солдат на Украину, но консенсуса не достигли. Он также добавил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну".На следующий день власти многих европейских государств заявили, что речь об отправке воинских контингентов в бывшую советскую республику не идет.Позднее французская сторона попыталась прояснить ситуацию. Так, министр иностранных дел Стефан Сежурне утверждает, что присутствие западных военных на Украине не будет означать соучастия в конфликте. Министр обороны страны Себастьян Лекорню, со своей стороны, отметил, что речь о войне с Россией не идет, а то, что Запад задумывается, как еще помочь киевским властям, "совершенно нормально". По словам премьер-министр республики Габриэля Атталя, французские военные могли бы обеспечивать безопасность границ Украины.Комментируя слова Макрона, в Кремле заявили, что подобное развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Сам факт обсуждения возможности отправки "неких контингентов на Украину" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.В МИД России, в свою очередь, сообщили, что Москва будет рассматривать участие западных военных в конфликте на Украине как эскалацию. При этом, по мнению зампреда Совета Федерации Константина Косачева, контингент европейский стран станет законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20240228/konfrontatsiya-1930061894.html
https://ria.ru/20240229/kontingent-1930105068.html
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украина
франция
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в мире, украина, франция, великобритания, эммануэль макрон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Великобритания, Эммануэль Макрон
В Британии назвали причину "паники" Макрона

Аналитик Меркурис заявил, что Макрон запаниковал из-за новостей с Украины

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон спешно созвал конференцию по Украине, потому что получает тайную информацию о тяжелом положении на фронте, заявил британский военный эксперт Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Duran.
«

"Паника Макрона <...> наводит на мысль, что они получают информацию с Украины. А это говорит о том, что ситуация там еще хуже, чем известно даже нам, людям, следящим за ходом конфликта день за днем", — сказал аналитик.

По мнению Меркуриса, заявление Макрона о возможной отправке европейского контингента на Украину отражает настроения брюссельских элит, которые видят, что ситуация в конфликте быстро выходит из-под контроля Запада.
"Люди, которые впадают в панику, совершают невероятно безрассудные опасные поступки. Меня нисколько не удивляет, что именно Макрон выступает за это", — подчеркнул британский эксперт.
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В понедельник в Париже прошла созванная по инициативе французского лидера конференция по поддержке киевского режима. На нее пригласили лидеров около десяти стран, включая ФРГ, Великобританию, Польшу, Данию и Нидерланды. По итогам встречи Макрон сообщил, что участники обсуждали возможность отправки солдат на Украину, но консенсуса не достигли. Он также добавил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну".
На следующий день власти многих европейских государств заявили, что речь об отправке воинских контингентов в бывшую советскую республику не идет.
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Позднее французская сторона попыталась прояснить ситуацию. Так, министр иностранных дел Стефан Сежурне утверждает, что присутствие западных военных на Украине не будет означать соучастия в конфликте. Министр обороны страны Себастьян Лекорню, со своей стороны, отметил, что речь о войне с Россией не идет, а то, что Запад задумывается, как еще помочь киевским властям, "совершенно нормально". По словам премьер-министр республики Габриэля Атталя, французские военные могли бы обеспечивать безопасность границ Украины.
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26 февраля, 08:00
Комментируя слова Макрона, в Кремле заявили, что подобное развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Сам факт обсуждения возможности отправки "неких контингентов на Украину" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.
В МИД России, в свою очередь, сообщили, что Москва будет рассматривать участие западных военных в конфликте на Украине как эскалацию. При этом, по мнению зампреда Совета Федерации Константина Косачева, контингент европейский стран станет законной целью для российской армии.
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27 февраля, 13:41
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФранцияВеликобританияЭммануэль Макрон
 
 
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