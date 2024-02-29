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В Нидерландах призвали не допустить отправки военных на Украину

В Нидерландах призвали не допустить отправки военных на Украину - РИА Новости, 29.02.2024

В Нидерландах призвали не допустить отправки военных на Украину

Нидерландская правая партия "Форум за демократию" (FvD) создала петицию с призывом не допустить отправки военнослужащих страны на Украину, сообщается на ее... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T00:31

2024-02-29T00:31

2024-02-29T01:54

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ГААГА, 28 фев — РИА Новости. Нидерландская правая партия "Форум за демократию" (FvD) создала петицию с призывом не допустить отправки военнослужащих страны на Украину, сообщается на ее сайте. Ранее начальник штаба обороны вооруженных сил Нидерландов генерал Онно Эйхельсхайм заявил, что пока преждевременно говорить об отправке голландских военных на Украину, при этом отметив, что "стоит оставить все возможности открытыми, чтобы посмотреть, как лучше всего можно помочь Украине". В среду вечером партия "Форум за демократию" опубликовала на своем сайте петицию с призывом предотвратить отправку голландских военных на Украину. "Мы должны предотвратить это любой ценой. Мы не должны позволить голландским военным сражаться и умирать в непреодолимой войне против России. Призыв к миру как никогда важен", — говорится в сообщении с петицией.Петицию, созданную час назад, уже подписали более десяти тысяч человек. В понедельник в Париже прошла созванная по инициативе французского лидера конференция по поддержке киевского режима. На нее пригласили лидеров около десяти стран, включая ФРГ, Великобританию, Польшу, Данию и Нидерланды. По итогам встречи Макрон сообщил, что участники обсуждали возможность отправки солдат на Украину, но консенсуса не достигли. Он также добавил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну".На следующий день власти многих европейских государств заявили, что речь об отправке воинских контингентов в бывшую советскую республику не идет.Позднее французская сторона попыталась прояснить ситуацию. Так, министр иностранных дел Стефан Сежурне утверждает, что присутствие западных военных на Украине не будет означать соучастия в конфликте. Министр обороны страны Себастьян Лекорню, со своей стороны, отметил, что речь о войне с Россией не идет, а то, что Запад задумывается, как еще помочь киевским властям, "совершенно нормально". По словам премьер-министр республики Габриэля Атталя, французские военные могли бы обеспечивать безопасность границ Украины.Комментируя слова Макрона, в Кремле заявили, что подобное развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Сам факт обсуждения возможности отправки "неких контингентов на Украину" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.В МИД России, в свою очередь, сообщили, что Москва будет рассматривать участие западных военных в конфликте на Украине как эскалацию. При этом, по мнению зампреда Совета Федерации Константина Косачева, контингент европейский стран станет законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20240227/makron-1929757064.html

https://ria.ru/20240228/ukraina-1929876538.html

https://ria.ru/20240228/ukraina-1929978780.html

https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html

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в мире, украина, нидерланды, россия, эммануэль макрон, габриэль атталь, евросоюз