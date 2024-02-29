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Муфтий рассказал о новом договоре, заключенном в Саудовской Аравии - РИА Новости, 29.02.2024
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Религия
 
18:31 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/muftiy-1930328764.html
Муфтий рассказал о новом договоре, заключенном в Саудовской Аравии
Муфтий рассказал о новом договоре, заключенном в Саудовской Аравии - РИА Новости, 29.02.2024
Муфтий рассказал о новом договоре, заключенном в Саудовской Аравии
Духовное управление мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) и Международный форум исламской экономики "Аль-Барака" подписали соглашение о сотрудничестве,... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T18:31
2024-02-29T18:31
религия
россия
саудовская аравия
медина
рушан аббясов
равиль гайнутдин
религия
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Духовное управление мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) и Международный форум исламской экономики "Аль-Барака" подписали соглашение о сотрудничестве, сообщил РИА Новости в четверг из Медины (Саудовская Аравия) зампред ДУМ РФ муфтий Рушан Аббясов."По поручению главы ДУМ РФ муфтия Равиля Гайнутдина мною подписано Соглашение о сотрудничестве с Международным форумом исламской экономики "Аль-Барака" во главе генеральным секретарем форума Юсуфом Халяуи. Торжественная церемония состоялась в рамках программы форума в Медине с участием Его Королевского Высочества, губернатора округа Медина Салмана бин Султана бин Абдул-Азиза Аль Сауда. Соглашением планируется углубление и расширение сотрудничества в области исламских финансов, экономики и исламского банкинга", - рассказал РИА Новости муфтий Рушан Аббясов.По его словам, подписанный документ позволит заметно активизировать российско-саудовские связи, в том числе, организацию курсов повышения квалификации, круглых столов и конференций с привлечением международных экспертов России и представителей исламского мира."Россия вызывает повышенный интерес со стороны арабо-мусульманских стран. Участие российской делегации на международном форуме с участием 50 государств и подписание столь важного документа - яркое тому доказательство", - добавил Аббясов.
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россия, саудовская аравия, медина, рушан аббясов, равиль гайнутдин, религия
Религия, Россия, Саудовская Аравия, Медина, Рушан Аббясов, Равиль Гайнутдин, Религия
Муфтий рассказал о новом договоре, заключенном в Саудовской Аравии

ДУМ России и Международный форум "Аль-Барака" подписали договор о сотрудничестве

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов на пресс-конференции по итогам лечения Касима Алькадима – героя лучшего снимка конкурса им. Андрея Стенина
Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов на пресс-конференции по итогам лечения Касима Алькадима – героя лучшего снимка конкурса им. Андрея Стенина - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Духовное управление мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) и Международный форум исламской экономики "Аль-Барака" подписали соглашение о сотрудничестве, сообщил РИА Новости в четверг из Медины (Саудовская Аравия) зампред ДУМ РФ муфтий Рушан Аббясов.
"По поручению главы ДУМ РФ муфтия Равиля Гайнутдина мною подписано Соглашение о сотрудничестве с Международным форумом исламской экономики "Аль-Барака" во главе генеральным секретарем форума Юсуфом Халяуи. Торжественная церемония состоялась в рамках программы форума в Медине с участием Его Королевского Высочества, губернатора округа Медина Салмана бин Султана бин Абдул-Азиза Аль Сауда. Соглашением планируется углубление и расширение сотрудничества в области исламских финансов, экономики и исламского банкинга", - рассказал РИА Новости муфтий Рушан Аббясов.
По его словам, подписанный документ позволит заметно активизировать российско-саудовские связи, в том числе, организацию курсов повышения квалификации, круглых столов и конференций с привлечением международных экспертов России и представителей исламского мира.
"Россия вызывает повышенный интерес со стороны арабо-мусульманских стран. Участие российской делегации на международном форуме с участием 50 государств и подписание столь важного документа - яркое тому доказательство", - добавил Аббясов.
Шафиг Пшихачев - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
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