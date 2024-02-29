https://ria.ru/20240229/ms-21-1930272920.html

Серийные поставки самолета МС-21 могут начаться в 2026 году

Серийные поставки самолета МС-21 могут начаться в 2026 году - РИА Новости, 29.02.2024

Серийные поставки самолета МС-21 могут начаться в 2026 году

Серийные поставки самолетов МС-21 могут начаться не в 2025, а в 2026 году, сообщил журналистам в кулуарах послания президента РФ Владимира Путина Федеральному... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T15:11

2024-02-29T15:11

2024-02-29T15:11

экономика

россия

сергей чемезов

ростех

мс-21

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Серийные поставки самолетов МС-21 могут начаться не в 2025, а в 2026 году, сообщил журналистам в кулуарах послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов. В марте прошлого года вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что в конце 2024 года планируется завершить работу по сертификации и локализации российского самолета МС-21. Начало его серийных поставок было запланировано с 2025 года. "Да, скорее всего. Может, даже 2026-й", - сказал Чемезов, отвечая на вопрос о серийных поставках в 2025 году самолета МС-21. Он добавил, что испытания планируется завершить максимально быстро, тем не менее точная дата пока не известна. Россия уже производит собственный ближнемагистральный самолет SJ-100, МС-21 станет отечественным среднемагистральным самолетом. В планах - производство и отечественного дальнемагистрального воздушного судна.

https://ria.ru/20240209/aviatsiya-1926243167.html

россия

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Кирилл Волков

экономика, россия, сергей чемезов, ростех, мс-21