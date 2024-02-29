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Серийные поставки самолета МС-21 могут начаться в 2026 году
Серийные поставки самолета МС-21 могут начаться в 2026 году - РИА Новости, 29.02.2024
Серийные поставки самолета МС-21 могут начаться в 2026 году
Серийные поставки самолетов МС-21 могут начаться не в 2025, а в 2026 году, сообщил журналистам в кулуарах послания президента РФ Владимира Путина Федеральному... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T15:11
2024-02-29T15:11
2024-02-29T15:11
экономика
россия
сергей чемезов
ростех
мс-21
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Серийные поставки самолетов МС-21 могут начаться не в 2025, а в 2026 году, сообщил журналистам в кулуарах послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов. В марте прошлого года вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что в конце 2024 года планируется завершить работу по сертификации и локализации российского самолета МС-21. Начало его серийных поставок было запланировано с 2025 года. "Да, скорее всего. Может, даже 2026-й", - сказал Чемезов, отвечая на вопрос о серийных поставках в 2025 году самолета МС-21. Он добавил, что испытания планируется завершить максимально быстро, тем не менее точная дата пока не известна. Россия уже производит собственный ближнемагистральный самолет SJ-100, МС-21 станет отечественным среднемагистральным самолетом. В планах - производство и отечественного дальнемагистрального воздушного судна.
https://ria.ru/20240209/aviatsiya-1926243167.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, сергей чемезов, ростех, мс-21
Экономика, Россия, Сергей Чемезов, Ростех, МС-21
Серийные поставки самолета МС-21 могут начаться в 2026 году
Чемезов: серийные поставки самолета МС-21 могут перенести на 2026 год
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Серийные поставки самолетов МС-21 могут начаться не в 2025, а в 2026 году, сообщил журналистам в кулуарах послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.
В марте прошлого года вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров
говорил, что в конце 2024 года планируется завершить работу по сертификации и локализации российского самолета МС-21. Начало его серийных поставок было запланировано с 2025 года.
"Да, скорее всего. Может, даже 2026-й", - сказал Чемезов, отвечая на вопрос о серийных поставках в 2025 году самолета МС-21. Он добавил, что испытания планируется завершить максимально быстро, тем не менее точная дата пока не известна.
Россия уже производит собственный ближнемагистральный самолет SJ-100
, МС-21 станет отечественным среднемагистральным самолетом. В планах - производство и отечественного дальнемагистрального воздушного судна.
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