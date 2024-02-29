Рейтинг@Mail.ru
Серийные поставки самолета МС-21 могут начаться в 2026 году - РИА Новости, 29.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:11 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/ms-21-1930272920.html
Серийные поставки самолета МС-21 могут начаться в 2026 году
Серийные поставки самолета МС-21 могут начаться в 2026 году - РИА Новости, 29.02.2024
Серийные поставки самолета МС-21 могут начаться в 2026 году
Серийные поставки самолетов МС-21 могут начаться не в 2025, а в 2026 году, сообщил журналистам в кулуарах послания президента РФ Владимира Путина Федеральному... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T15:11
2024-02-29T15:11
экономика
россия
сергей чемезов
ростех
мс-21
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790710127_0:0:3142:1767_1920x0_80_0_0_db2a51ed60595e393dc259e0ba606cdf.jpg
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Серийные поставки самолетов МС-21 могут начаться не в 2025, а в 2026 году, сообщил журналистам в кулуарах послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов. В марте прошлого года вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что в конце 2024 года планируется завершить работу по сертификации и локализации российского самолета МС-21. Начало его серийных поставок было запланировано с 2025 года. "Да, скорее всего. Может, даже 2026-й", - сказал Чемезов, отвечая на вопрос о серийных поставках в 2025 году самолета МС-21. Он добавил, что испытания планируется завершить максимально быстро, тем не менее точная дата пока не известна. Россия уже производит собственный ближнемагистральный самолет SJ-100, МС-21 станет отечественным среднемагистральным самолетом. В планах - производство и отечественного дальнемагистрального воздушного судна.
https://ria.ru/20240209/aviatsiya-1926243167.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790710127_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_34f69aa1dd2aa2cb58369d4314f45811.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, сергей чемезов, ростех, мс-21
Экономика, Россия, Сергей Чемезов, Ростех, МС-21
Серийные поставки самолета МС-21 могут начаться в 2026 году

Чемезов: серийные поставки самолета МС-21 могут перенести на 2026 год

© РИА Новости / Нина Падалко | Перейти в медиабанкИспытания самолета МС-21 с двигателем ПД-14
Испытания самолета МС-21 с двигателем ПД-14 - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Нина Падалко
Перейти в медиабанк
Испытания самолета МС-21 с двигателем ПД-14. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Серийные поставки самолетов МС-21 могут начаться не в 2025, а в 2026 году, сообщил журналистам в кулуарах послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.
В марте прошлого года вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что в конце 2024 года планируется завершить работу по сертификации и локализации российского самолета МС-21. Начало его серийных поставок было запланировано с 2025 года.
"Да, скорее всего. Может, даже 2026-й", - сказал Чемезов, отвечая на вопрос о серийных поставках в 2025 году самолета МС-21. Он добавил, что испытания планируется завершить максимально быстро, тем не менее точная дата пока не известна.
Россия уже производит собственный ближнемагистральный самолет SJ-100, МС-21 станет отечественным среднемагистральным самолетом. В планах - производство и отечественного дальнемагистрального воздушного судна.
Среднемагистральный пассажирский самолет МС-21-300 - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Санкции крылья не подрезали: как развивается российская авиация
9 февраля, 08:00
 
ЭкономикаРоссияСергей ЧемезовРостехМС-21
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала