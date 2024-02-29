https://ria.ru/20240229/mishustin-1930137677.html

Мишустин выразил соболезнования родным Николая Рыжкова

Мишустин выразил соболезнования родным Николая Рыжкова - РИА Новости, 29.02.2024

Мишустин выразил соболезнования родным Николая Рыжкова

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования родным бывшего главы Совета министров СССР, экс-сенатора Николая Рыжкова, подчеркнув, что тот... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T10:27

2024-02-29T10:27

2024-02-29T10:27

россия

николай рыжков

валентина матвиенко

совет федерации рф

михаил мишустин

ссср

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования родным бывшего главы Совета министров СССР, экс-сенатора Николая Рыжкова, подчеркнув, что тот твердо отстаивал национальные интересы и внёс большой вклад в развитие государственности РФ, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. Рыжков скончался на 95-м году жизни. О кончине бывшего сенатора сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Ушёл из жизни Николай Иванович Рыжков – известный государственный и политический деятель, мужественный и самоотверженный человек, безгранично преданный своему Отечеству. Николай Иванович был профессионалом высокого уровня, всегда демонстрировал стратегическое мышление и умение чётко и последовательно решать задачи любой сложности. На протяжении многих лет твёрдо отстаивал национальные интересы страны. Внёс большой вклад в укрепление и развитие российской государственности и парламентаризма, совершенствование законотворческой деятельности", - говорится в тексте соболезнований. Мишустин подчеркнул, что выдающиеся заслуги Николая Рыжкова были отмечены высокими наградами, почётными званиями. "Все, кто знал Николая Ивановича, отдавали должное его компетентности, целеустремлённости и принципиальности, уважали и ценили его за искренность и доброжелательное отношение. Таким он и останется в нашей памяти. Прошу передать мои глубокие соболезнования родным и близким Николая Ивановича Рыжкова", - заключил российский премьер.

https://ria.ru/20240228/ryzhkov-1929919640.html

https://ria.ru/20240229/putin-1930132887.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, николай рыжков, валентина матвиенко, совет федерации рф, михаил мишустин, ссср, общество