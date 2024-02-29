https://ria.ru/20240229/lidery-1930239998.html

Отраслевой обзор выделил лидеров по развитию на рынке e-Grocery*

Отраслевой обзор выделил лидеров по развитию на рынке e-Grocery* - РИА Новости, 29.02.2024

Отраслевой обзор выделил лидеров по развитию на рынке e-Grocery*

Отраслевой обзор "Рейтинг INFOLine e-Grocery Russia TOP" (есть в распоряжении редакции) выделил лидеров рынка онлайн-торговли продуктов питания, сообщает... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T15:50

2024-02-29T15:50

2024-02-29T15:50

вкусвилл

сбермегамаркет

ozon

wildberries

новости компаний - экономика

маркетплейс

онлайн-сервис

онлайн-магазин

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МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Отраслевой обзор "Рейтинг INFOLine e-Grocery Russia TOP" (есть в распоряжении редакции) выделил лидеров рынка онлайн-торговли продуктов питания, сообщает пресс-служба агентства.Возглавил рейтинг онлайн-ритейлер "Самокат", сумевший нарастить свои продажи за год в два раза до 165,3 миллиарда рублей, на втором месте – "Вкусвилл" с показателем в 140 миллиардов рублей. Больше всего продуктов продано через "Сбермаркет" — его оборот за год увеличился на 60% до 165,6 миллиарда рублей.Среди маркетплейсов лидером по динамике онлайн-продаж продовольственных товаров в IV квартале 2023 года стал "Мегамаркет", сумевший подтвердить это первенство уже в третий раз. По оценкам аналитиков, в IV квартале 2023 года оборот "Мегамаркета" от продаж товаров категории Food вырос год к году почти в шесть раз и составил 14,4 миллиарда рублей. Продажи всей категории FMCG (товары повседневного спроса) показали динамику роста в 4,7 раз, достигнув 28 миллиардов рублей.По оценкам аналитиков, в IV квартале по обороту в тройку лидеров среди мультикатегорийных маркетплейсов вошли "Озон", "Вайлдберриз" и "Мегамаркет".* Продажа товаров повседневного спроса

https://ria.ru/20240222/runet-1928886336.html

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2024

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вкусвилл, сбермегамаркет, ozon, wildberries, новости компаний - экономика, маркетплейс, онлайн-сервис, онлайн-магазин, онлайн-торговля