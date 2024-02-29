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Отраслевой обзор выделил лидеров по развитию на рынке e-Grocery* - РИА Новости, 29.02.2024
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15:50 29.02.2024
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Отраслевой обзор выделил лидеров по развитию на рынке e-Grocery*
Отраслевой обзор выделил лидеров по развитию на рынке e-Grocery* - РИА Новости, 29.02.2024
Отраслевой обзор выделил лидеров по развитию на рынке e-Grocery*
Отраслевой обзор "Рейтинг INFOLine e-Grocery Russia TOP" (есть в распоряжении редакции) выделил лидеров рынка онлайн-торговли продуктов питания, сообщает... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T15:50
2024-02-29T15:50
вкусвилл
сбермегамаркет
ozon
wildberries
новости компаний - экономика
маркетплейс
онлайн-сервис
онлайн-магазин
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МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Отраслевой обзор "Рейтинг INFOLine e-Grocery Russia TOP" (есть в распоряжении редакции) выделил лидеров рынка онлайн-торговли продуктов питания, сообщает пресс-служба агентства.Возглавил рейтинг онлайн-ритейлер "Самокат", сумевший нарастить свои продажи за год в два раза до 165,3 миллиарда рублей, на втором месте – "Вкусвилл" с показателем в 140 миллиардов рублей. Больше всего продуктов продано через "Сбермаркет" — его оборот за год увеличился на 60% до 165,6 миллиарда рублей.Среди маркетплейсов лидером по динамике онлайн-продаж продовольственных товаров в IV квартале 2023 года стал "Мегамаркет", сумевший подтвердить это первенство уже в третий раз. По оценкам аналитиков, в IV квартале 2023 года оборот "Мегамаркета" от продаж товаров категории Food вырос год к году почти в шесть раз и составил 14,4 миллиарда рублей. Продажи всей категории FMCG (товары повседневного спроса) показали динамику роста в 4,7 раз, достигнув 28 миллиардов рублей.По оценкам аналитиков, в IV квартале по обороту в тройку лидеров среди мультикатегорийных маркетплейсов вошли "Озон", "Вайлдберриз" и "Мегамаркет".* Продажа товаров повседневного спроса
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вкусвилл, сбермегамаркет, ozon, wildberries, новости компаний - экономика, маркетплейс, онлайн-сервис, онлайн-магазин, онлайн-торговля
ВкусВилл, СберМегаМаркет, Ozon, Wildberries, Новости компаний - Экономика, маркетплейс, онлайн-сервис, онлайн-магазин, онлайн-торговля

Отраслевой обзор выделил лидеров по развитию на рынке e-Grocery*

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкКурьер службы доставки "Самокат" везет заказ по Москве
Курьер службы доставки Самокат везет заказ по Москве - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Отраслевой обзор "Рейтинг INFOLine e-Grocery Russia TOP" (есть в распоряжении редакции) выделил лидеров рынка онлайн-торговли продуктов питания, сообщает пресс-служба агентства.
Возглавил рейтинг онлайн-ритейлер "Самокат", сумевший нарастить свои продажи за год в два раза до 165,3 миллиарда рублей, на втором месте – "Вкусвилл" с показателем в 140 миллиардов рублей. Больше всего продуктов продано через "Сбермаркет" — его оборот за год увеличился на 60% до 165,6 миллиарда рублей.
Среди маркетплейсов лидером по динамике онлайн-продаж продовольственных товаров в IV квартале 2023 года стал "Мегамаркет", сумевший подтвердить это первенство уже в третий раз. По оценкам аналитиков, в IV квартале 2023 года оборот "Мегамаркета" от продаж товаров категории Food вырос год к году почти в шесть раз и составил 14,4 миллиарда рублей. Продажи всей категории FMCG (товары повседневного спроса) показали динамику роста в 4,7 раз, достигнув 28 миллиардов рублей.
По оценкам аналитиков, в IV квартале по обороту в тройку лидеров среди мультикатегорийных маркетплейсов вошли "Озон", "Вайлдберриз" и "Мегамаркет".
* Продажа товаров повседневного спроса
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22 февраля, 08:57
 
ВкусВиллСберМегаМаркетOzonWildberriesНовости компаний - Экономикамаркетплейсонлайн-сервисонлайн-магазинонлайн-торговля
 
 
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