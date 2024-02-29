https://ria.ru/20240229/latviya-1930314296.html

Российская дипмиссия направила МИД Латвии ноту из-за заявления о выборах

Российская дипмиссия направила МИД Латвии ноту из-за заявления о выборах - РИА Новости, 29.02.2024

Российская дипмиссия направила МИД Латвии ноту из-за заявления о выборах

Посольство РФ в Риге сообщило в Telegram-канале, что направило в МИД Латвии ноту из-за заявления министра юстиции страны о возможной уголовной ответственности... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T17:27

2024-02-29T17:27

2024-02-29T17:27

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Посольство РФ в Риге сообщило в Telegram-канале, что направило в МИД Латвии ноту из-за заявления министра юстиции страны о возможной уголовной ответственности для граждан России за участие в выборах российского президента. Ранее министр юстиции Латвии Инесе Либиня-Эгнере заявила в эфире латвийского телевидения, что Латвия расценивает граждан России, которые примут участие в выборах президента РФ на территории посольства в Риге, как поддерживающих СВО. В Латвии за это предусмотрена уголовная ответственность, отметила министр, признав, что Латвия не может препятствовать гражданам РФ проголосовать на выборах. "Посольство направило в латвийское внешнеполитическое ведомство ноту с требованием пресечь практику запугивания россиян, гарантировать безопасность российских граждан не только на избирательных участках, но и не допустить их уголовного преследования по политическим мотивам", - говорится в сообщении посольства. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. На территории Латвии голосование будет проходить на двух участках, в посольстве России и его консульском отделе.

https://ria.ru/20240228/latviya-1930079731.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, латвия, рига, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф