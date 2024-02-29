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Сальдо рассказал о ситуации в Крынках - РИА Новости, 29.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:41 29.02.2024 (обновлено: 12:37 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/krynki-1930161804.html
Сальдо рассказал о ситуации в Крынках
Сальдо рассказал о ситуации в Крынках - РИА Новости, 29.02.2024
Сальдо рассказал о ситуации в Крынках
Крынки и территория вокруг полностью зачищены, но попытки ВСУ высадится на одном из островов продолжаются, заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T11:41
2024-02-29T12:37
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Крынки и территория вокруг полностью зачищены, но попытки ВСУ высадится на одном из островов продолжаются, заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо."Крынки полностью зачищены. Вся территория вокруг Крынок тоже полностью зачищена. Там наши военные контролируют. Но тем не менее попытки снова высадиться где-то на каком-то из островов — они продолжаются", — сказал он.Сальдо уточнил, что позавчера ВСУ пытались высадиться со стороны Черного моря, но российские военные сорвали планы противника."Двадцать боевиков были уничтожены. Три лодки захвачены. Вооружение на них тоже все полностью практически натовское. Продолжаются попытки и боевые действия продолжаются, но сейчас это уже все контролируется более четко нашими военными", — добавил Сальдо.На прошлой неделе министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что российская армия полностью зачистила территорию в Крынках в Херсонской области. Он уточнил, что ВСУ сосредоточили в Крынках четыре бригады 30-го корпуса морской пехоты, которые воевали на разных направлениях, в том числе в Мариуполе. Этими силами киевский режим планировал прорваться к Крыму. По словам Шойгу, противник потерял в боях за село до 3400 человек.О попытках украинской армии прорваться на левый берег Днепра рассказал Владимир Путин, подводя итоги года. По его словам, противник пытался обеспечить движение в направлении Крыма. В итоге ВСУ заняли узкий участок в районе Крынок. Таким образом, они отправили своих людей на истребление, так как украинским военным пришлось добираться туда на лодках под огнем артиллерии, БПЛА и других средств поражения, уточнил президент.
https://ria.ru/20240229/obstanovka-1930030710.html
https://ria.ru/20240229/spetsoperatsiya-1930112924.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Сальдо рассказал о ситуации в Крынках

Сальдо: российские военные контролируют Крынки, но ВСУ еще пытаются высадиться

© Владимир Сальдо/TelegramМорские пехотинцы гвардейской 810-й бригады разворачивают флаг России в селе Крынки
Морские пехотинцы гвардейской 810-й бригады разворачивают флаг России в селе Крынки
© Владимир Сальдо/Telegram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Крынки и территория вокруг полностью зачищены, но попытки ВСУ высадится на одном из островов продолжаются, заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо.
"Крынки полностью зачищены. Вся территория вокруг Крынок тоже полностью зачищена. Там наши военные контролируют. Но тем не менее попытки снова высадиться где-то на каком-то из островов — они продолжаются", — сказал он.
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Вчера, 08:00
Сальдо уточнил, что позавчера ВСУ пытались высадиться со стороны Черного моря, но российские военные сорвали планы противника.
"Двадцать боевиков были уничтожены. Три лодки захвачены. Вооружение на них тоже все полностью практически натовское. Продолжаются попытки и боевые действия продолжаются, но сейчас это уже все контролируется более четко нашими военными", — добавил Сальдо.
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На прошлой неделе министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что российская армия полностью зачистила территорию в Крынках в Херсонской области. Он уточнил, что ВСУ сосредоточили в Крынках четыре бригады 30-го корпуса морской пехоты, которые воевали на разных направлениях, в том числе в Мариуполе. Этими силами киевский режим планировал прорваться к Крыму. По словам Шойгу, противник потерял в боях за село до 3400 человек.
О попытках украинской армии прорваться на левый берег Днепра рассказал Владимир Путин, подводя итоги года. По его словам, противник пытался обеспечить движение в направлении Крыма. В итоге ВСУ заняли узкий участок в районе Крынок. Таким образом, они отправили своих людей на истребление, так как украинским военным пришлось добираться туда на лодках под огнем артиллерии, БПЛА и других средств поражения, уточнил президент.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы Украины
 
 
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