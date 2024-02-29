https://ria.ru/20240229/krynki-1930161804.html

Сальдо рассказал о ситуации в Крынках

Сальдо рассказал о ситуации в Крынках - РИА Новости, 29.02.2024

Сальдо рассказал о ситуации в Крынках

Крынки и территория вокруг полностью зачищены, но попытки ВСУ высадится на одном из островов продолжаются, заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T11:41

2024-02-29T11:41

2024-02-29T12:37

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Крынки и территория вокруг полностью зачищены, но попытки ВСУ высадится на одном из островов продолжаются, заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо."Крынки полностью зачищены. Вся территория вокруг Крынок тоже полностью зачищена. Там наши военные контролируют. Но тем не менее попытки снова высадиться где-то на каком-то из островов — они продолжаются", — сказал он.Сальдо уточнил, что позавчера ВСУ пытались высадиться со стороны Черного моря, но российские военные сорвали планы противника."Двадцать боевиков были уничтожены. Три лодки захвачены. Вооружение на них тоже все полностью практически натовское. Продолжаются попытки и боевые действия продолжаются, но сейчас это уже все контролируется более четко нашими военными", — добавил Сальдо.На прошлой неделе министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что российская армия полностью зачистила территорию в Крынках в Херсонской области. Он уточнил, что ВСУ сосредоточили в Крынках четыре бригады 30-го корпуса морской пехоты, которые воевали на разных направлениях, в том числе в Мариуполе. Этими силами киевский режим планировал прорваться к Крыму. По словам Шойгу, противник потерял в боях за село до 3400 человек.О попытках украинской армии прорваться на левый берег Днепра рассказал Владимир Путин, подводя итоги года. По его словам, противник пытался обеспечить движение в направлении Крыма. В итоге ВСУ заняли узкий участок в районе Крынок. Таким образом, они отправили своих людей на истребление, так как украинским военным пришлось добираться туда на лодках под огнем артиллерии, БПЛА и других средств поражения, уточнил президент.

https://ria.ru/20240229/obstanovka-1930030710.html

https://ria.ru/20240229/spetsoperatsiya-1930112924.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

вооруженные силы украины