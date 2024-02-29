Сальдо рассказал о ситуации в Крынках
Сальдо: российские военные контролируют Крынки, но ВСУ еще пытаются высадиться
© Владимир Сальдо/TelegramМорские пехотинцы гвардейской 810-й бригады разворачивают флаг России в селе Крынки
МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Крынки и территория вокруг полностью зачищены, но попытки ВСУ высадится на одном из островов продолжаются, заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо.
"Крынки полностью зачищены. Вся территория вокруг Крынок тоже полностью зачищена. Там наши военные контролируют. Но тем не менее попытки снова высадиться где-то на каком-то из островов — они продолжаются", — сказал он.
Сальдо уточнил, что позавчера ВСУ пытались высадиться со стороны Черного моря, но российские военные сорвали планы противника.
"Двадцать боевиков были уничтожены. Три лодки захвачены. Вооружение на них тоже все полностью практически натовское. Продолжаются попытки и боевые действия продолжаются, но сейчас это уже все контролируется более четко нашими военными", — добавил Сальдо.
На прошлой неделе министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что российская армия полностью зачистила территорию в Крынках в Херсонской области. Он уточнил, что ВСУ сосредоточили в Крынках четыре бригады 30-го корпуса морской пехоты, которые воевали на разных направлениях, в том числе в Мариуполе. Этими силами киевский режим планировал прорваться к Крыму. По словам Шойгу, противник потерял в боях за село до 3400 человек.
О попытках украинской армии прорваться на левый берег Днепра рассказал Владимир Путин, подводя итоги года. По его словам, противник пытался обеспечить движение в направлении Крыма. В итоге ВСУ заняли узкий участок в районе Крынок. Таким образом, они отправили своих людей на истребление, так как украинским военным пришлось добираться туда на лодках под огнем артиллерии, БПЛА и других средств поражения, уточнил президент.