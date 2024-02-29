Рейтинг@Mail.ru
В Киеве раскрыли, куда могут направить европейский военный контингент - РИА Новости, 29.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:35 29.02.2024 (обновлено: 02:37 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/kontingent-1930105068.html
В Киеве раскрыли, куда могут направить европейский военный контингент
В Киеве раскрыли, куда могут направить европейский военный контингент - РИА Новости, 29.02.2024
В Киеве раскрыли, куда могут направить европейский военный контингент
Украина может использовать европейский военный контингент, чтобы высвободить для фронта силы ВСУ с западной части страны, заявил директор киевского Института... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T01:35
2024-02-29T02:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
вадим карасев
эммануэль макрон
вооруженные силы украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929721377_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ed1b3f104c074519ae44d04d4f0f545a.jpg
МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Украина может использовать европейский военный контингент, чтобы высвободить для фронта силы ВСУ с западной части страны, заявил директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев в интервью YouTube-каналу Iton-TV."Это будет вооруженная миссия, например, на северную границу Украины с Белоруссией, в Западной Украине, туда, ближе к юго-западу Украины — это район Николаева, Одессы и поближе к Приднестровью", — сказал эксперт.По мнению Карасева, европейский контингент может понадобиться Киеву в случае катастрофической нехватки личного состава в ВСУ. Передача границ Украины под охрану западных военных позволит отправить тыловые подразделения украинской армии на линию фронта, добавил он.В понедельник в Париже прошла созванная по инициативе французского лидера конференция по поддержке киевского режима. На нее пригласили лидеров около десяти стран, включая ФРГ, Великобританию, Польшу, Данию и Нидерланды. По итогам встречи Макрон сообщил, что участники обсуждали возможность отправки солдат на Украину, но консенсуса не достигли. Он также добавил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну".На следующий день власти многих европейских государств заявили, что речь об отправке воинских контингентов в бывшую советскую республику не идет.Позднее французская сторона попыталась прояснить ситуацию. Так, министр иностранных дел Стефан Сежурне утверждает, что присутствие западных военных на Украине не будет означать соучастия в конфликте. Министр обороны страны Себастьян Лекорню, со своей стороны, отметил, что речь о войне с Россией не идет, а то, что Запад задумывается, как еще помочь киевским властям, "совершенно нормально".Комментируя слова Макрона, в Кремле заявили, что подобное развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Сам факт обсуждения возможности отправки "неких контингентов на Украину" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом. В МИД России, в свою очередь, сообщили, что Москва будет рассматривать участие западных военных в конфликте на Украине как эскалацию. При этом, по мнению зампреда Совета Федерации Константина Косачева, контингент европейский стран станет законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20240228/ukraina-1930088058.html
https://ria.ru/20240227/makron-1929757064.html
https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html
https://ria.ru/20240228/ukraina-1929978780.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929721377_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d2c52b25181aa643ced540fedac2280f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, вадим карасев, эммануэль макрон, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вадим Карасев, Эммануэль Макрон, Вооруженные силы Украины, НАТО
В Киеве раскрыли, куда могут направить европейский военный контингент

Политолог Карасев: европейский контингент заменит военных ВСУ в тыловых районах

© AP Photo / Pavel GolovkinФранцузские военные во время учений
Французские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© AP Photo / Pavel Golovkin
Французские военные во время учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Украина может использовать европейский военный контингент, чтобы высвободить для фронта силы ВСУ с западной части страны, заявил директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев в интервью YouTube-каналу Iton-TV.
"Это будет вооруженная миссия, например, на северную границу Украины с Белоруссией, в Западной Украине, туда, ближе к юго-западу Украины — это район Николаева, Одессы и поближе к Приднестровью", — сказал эксперт.
Габриэль Атталь - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
Премьер Франции допустил отправку военных для защиты границ Украины
Вчера, 21:19
По мнению Карасева, европейский контингент может понадобиться Киеву в случае катастрофической нехватки личного состава в ВСУ. Передача границ Украины под охрану западных военных позволит отправить тыловые подразделения украинской армии на линию фронта, добавил он.
В понедельник в Париже прошла созванная по инициативе французского лидера конференция по поддержке киевского режима. На нее пригласили лидеров около десяти стран, включая ФРГ, Великобританию, Польшу, Данию и Нидерланды. По итогам встречи Макрон сообщил, что участники обсуждали возможность отправки солдат на Украину, но консенсуса не достигли. Он также добавил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну".
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Макрон все-таки решил повоевать с Россией
27 февраля, 13:41
На следующий день власти многих европейских государств заявили, что речь об отправке воинских контингентов в бывшую советскую республику не идет.
Позднее французская сторона попыталась прояснить ситуацию. Так, министр иностранных дел Стефан Сежурне утверждает, что присутствие западных военных на Украине не будет означать соучастия в конфликте. Министр обороны страны Себастьян Лекорню, со своей стороны, отметил, что речь о войне с Россией не идет, а то, что Запад задумывается, как еще помочь киевским властям, "совершенно нормально".
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
НАТО затягивает войну, как удавку, на Киеве
26 февраля, 08:00
Комментируя слова Макрона, в Кремле заявили, что подобное развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Сам факт обсуждения возможности отправки "неких контингентов на Украину" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.
В МИД России, в свою очередь, сообщили, что Москва будет рассматривать участие западных военных в конфликте на Украине как эскалацию. При этом, по мнению зампреда Совета Федерации Константина Косачева, контингент европейский стран станет законной целью для российской армии.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
Кличко неожиданно высказался об идее отправки войск на Украину
Вчера, 13:48
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВадим КарасевЭммануэль МакронВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала