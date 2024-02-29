https://ria.ru/20240229/kontingent-1930105068.html

В Киеве раскрыли, куда могут направить европейский военный контингент

В Киеве раскрыли, куда могут направить европейский военный контингент - РИА Новости, 29.02.2024

В Киеве раскрыли, куда могут направить европейский военный контингент

Украина может использовать европейский военный контингент, чтобы высвободить для фронта силы ВСУ с западной части страны, заявил директор киевского Института... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T01:35

2024-02-29T01:35

2024-02-29T02:37

специальная военная операция на украине

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вадим карасев

эммануэль макрон

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Украина может использовать европейский военный контингент, чтобы высвободить для фронта силы ВСУ с западной части страны, заявил директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев в интервью YouTube-каналу Iton-TV."Это будет вооруженная миссия, например, на северную границу Украины с Белоруссией, в Западной Украине, туда, ближе к юго-западу Украины — это район Николаева, Одессы и поближе к Приднестровью", — сказал эксперт.По мнению Карасева, европейский контингент может понадобиться Киеву в случае катастрофической нехватки личного состава в ВСУ. Передача границ Украины под охрану западных военных позволит отправить тыловые подразделения украинской армии на линию фронта, добавил он.В понедельник в Париже прошла созванная по инициативе французского лидера конференция по поддержке киевского режима. На нее пригласили лидеров около десяти стран, включая ФРГ, Великобританию, Польшу, Данию и Нидерланды. По итогам встречи Макрон сообщил, что участники обсуждали возможность отправки солдат на Украину, но консенсуса не достигли. Он также добавил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну".На следующий день власти многих европейских государств заявили, что речь об отправке воинских контингентов в бывшую советскую республику не идет.Позднее французская сторона попыталась прояснить ситуацию. Так, министр иностранных дел Стефан Сежурне утверждает, что присутствие западных военных на Украине не будет означать соучастия в конфликте. Министр обороны страны Себастьян Лекорню, со своей стороны, отметил, что речь о войне с Россией не идет, а то, что Запад задумывается, как еще помочь киевским властям, "совершенно нормально".Комментируя слова Макрона, в Кремле заявили, что подобное развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Сам факт обсуждения возможности отправки "неких контингентов на Украину" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом. В МИД России, в свою очередь, сообщили, что Москва будет рассматривать участие западных военных в конфликте на Украине как эскалацию. При этом, по мнению зампреда Совета Федерации Константина Косачева, контингент европейский стран станет законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20240228/ukraina-1930088058.html

https://ria.ru/20240227/makron-1929757064.html

https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html

https://ria.ru/20240228/ukraina-1929978780.html

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