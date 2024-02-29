https://ria.ru/20240229/italiya-1930308523.html

В итальянском городе Фолиньо показали фильм "Свидетель", посвященный СВО

В итальянском городе Фолиньо показали фильм "Свидетель", посвященный СВО - РИА Новости, 29.02.2024

В итальянском городе Фолиньо показали фильм "Свидетель", посвященный СВО

Более 80 человек в итальянском городе Фолиньо посетили показ российского художественного фильма "Свидетель", посвященного спецоперации на Украине. Об этом... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T17:41

2024-02-29T17:41

2024-02-29T17:42

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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Более 80 человек в итальянском городе Фолиньо посетили показ российского художественного фильма "Свидетель", посвященного спецоперации на Украине. Об этом сообщил РИА Новости журналист, организатор показов ленты в Италии и основатель Telegram-канала Donbass Italia Винченцо Лоруссо. "Мэр города Фолиньо был полностью согласен с решением показать этот фильм. И на афишу было даже вынесено его имя, чтобы все видели, что это с его одобрения пройдет показ. Посол Украины выступил с заявлением, что "Свидетель" не должен быть показан в Италии ни при каких обстоятельствах. Но мэр ему сказал, что итальянцы сами решают, какое кино им смотреть", — рассказал Лоруссо. Ранее, в январе, показ фильма в Болонье был отменен. Винченцо тогда связал это решение с протестом украинского посла и цензурой местной мэрии. "Мы привезли эту кинокартину в Италию в октябре прошлого года, сделали первый показ в Риме. И потом семь городов прошли без проблем и скандалов. Много итальянцев посмотрели это кино. Потом мэр Болоньи сказал, что этот фильм не может демонстрироваться в его городе и выступил против группы людей, которые хотели его транслировать. Следующий город, который решил его демонстрировать публике, это была Флоренция. И там тоже мэр заявил, что этот проект пропагандирует геноцид против украинцев и показывать его невозможно. Но, так как права на показ этого фильма в Италии находятся только у нас, то ни мэр Флоренции, ни мэр Болоньи не видели его. И это была ярая, голая пропаганда от людей, которые вообще даже не знали, о чем это кино", — отметил Лоруссо в интервью РИА Новости.Перед каждым показом Винченсо напрямую связывается с людьми в зале. "В одном из городов, зал был расчитан на 80 человек, но было 200. Огромное желание у итальянцев увидеть этот фильм, потому что это другое мнение, которого нет возможности донести в их страну", — сказал Лоруссо.Картина рассказывает о бельгийском скрипаче, который оказался в Киеве в начале спецоперации и попал в руки украинских военных. Ранее британская газета Financial Times сообщила, что мэр города Фолиньо отказался отменять демонстрацию фильма "Свидетель", названный в статье "пропагандистским". Показ посетили около 80 человек. "Я хотела взглянуть на войну иначе", - привела FT комментарий одной из зрительниц, 49-летней учительницы начальной школы Роберты. При этом, по данным издания, показ спровоцировал протест, в котором приняли участие демонстранты, в основном, из украинской общины Италии.

https://ria.ru/20240121/kultura-1922161427.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

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