https://ria.ru/20240116/italiya-1921629635.html

Кинотеатр в Болонье отказался показывать российский фильм из-за угроз мэрии

Кинотеатр в Болонье отказался показывать российский фильм из-за угроз мэрии - РИА Новости, 16.01.2024

Кинотеатр в Болонье отказался показывать российский фильм из-за угроз мэрии

Ассоциация, управляющая кинотеатром в Болонье, где 27 января должен был состояться показ российского фильма "Свидетель", отказалась от проведения мероприятия... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T14:30

2024-01-16T14:30

2024-01-16T15:01

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РИМ, 16 янв — РИА Новости. Ассоциация, управляющая кинотеатром в Болонье, где 27 января должен был состояться показ российского фильма "Свидетель", отказалась от проведения мероприятия под давлением мэрии, заявил РИА Новости журналист, организатор показов ленты в Италии и основатель Telegram-канала Donbass Italia Винченцо Лоруссо.Картина рассказывает о бельгийском скрипаче, который оказался в Киеве в начале спецоперации и попал в руки украинских военных. В Италии "Свидетеля" показали в Риме в конце октября прошлого года, после чего провели сеансы с дебатами в других городах."Ассоциация Villa Paradiso сначала согласилась на показ, но потом поступил протест украинского посла и цензура от мэра Болоньи. Фактически он сказал, что, если показ состоится, за это придется расплачиваться последствиями. Ассоциация решила отступить, объяснив, что на фильм поступило так много заявок, что зал не вместит всех желающих. Но при этом можно было провести два вечера", — сказал Лоруссо, обладающий правами на ленту в Италии.По его мнению, угроза со стороны мэра Болоньи Маттео Лепоре похожа на действия городских властей средневековых времен. В сообщении мэрии, положившем начало скандалу, фильм называли "антиукраинской пропагандой", а владельцев кинотеатра призвали отменить мероприятие. Лоруссо подчеркнул, что следующие показы "Свидетеля" состоятся в конце января в римском пригороде Остия, в Генуе и Турине. На минувшей неделе организаторы конференции о восстановлении Мариуполя, которую планировали провести в итальянской Модене 20 января, также решили ее отменить, так как они не могут найти новое место после отказа мэрии предоставить свое помещение, заявил РИА Новости президент культурной ассоциация "Россия — Эмилия-Романья" Лука Росси. Городской совет Модены отказал в предоставлении помещения для проведения выставки и конференции. В анонсе мероприятия город называли "символом восстания против киевской хунты", на протяжении восьми лет находившимся "под бандеровской оккупацией". Против проведения встречи выступил МИД Украины, поручивший посольству в Риме добиться ее отмены.

https://ria.ru/20230608/kontsert-1876890563.html

https://ria.ru/20231114/svyazi-1909268280.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

болонья, италия, россия, кино и сериалы, новости культуры, донбасс, рим, мид украины