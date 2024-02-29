https://ria.ru/20240229/impichment-1930115235.html

Во Франции потребовали объявить импичмент Макрону после заявления о России

Во Франции потребовали объявить импичмент Макрону после заявления о России - РИА Новости, 29.02.2024

Во Франции потребовали объявить импичмент Макрону после заявления о России

Парламент Франции должен проголосовать против войны с Россией и объявить импичмент президенту Эммануэлю Макрону, написал в соцсети Х лидер партии "Патриоты"... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T07:00

2024-02-29T07:00

2024-02-29T07:00

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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Парламент Франции должен проголосовать против войны с Россией и объявить импичмент президенту Эммануэлю Макрону, написал в соцсети Х лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо.По мнению политика, французский президент ненавидит свою страну и хочет втянуть ее в третью мировую войну."Национальная петиция за то, чтобы парламентарии наконец пошевелились! Статья 35 Конституции, требующая проведения голосования по вопросу о войне, и статья 68: его импичмент!" — потребовал лидер движения "Патриоты".Филиппо также привел ссылку на петицию, которая размещена на сайте его партии.В понедельник в Париже прошла созванная по инициативе французского лидера конференция по поддержке киевского режима. На нее пригласили лидеров около десяти стран, включая ФРГ, Великобританию, Польшу, Данию и Нидерланды. По итогам встречи Макрон сообщил, что участники обсуждали возможность отправки солдат на Украину, но консенсуса не достигли. Он также добавил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну".На следующий день власти многих европейских государств заявили, что речь об отправке воинских контингентов в бывшую советскую республику не идет.Позднее французская сторона попыталась прояснить ситуацию. Так, министр иностранных дел Стефан Сежурне утверждает, что присутствие западных военных на Украине не будет означать соучастия в конфликте. Министр обороны страны Себастьян Лекорню, со своей стороны, отметил, что речь о войне с Россией не идет, а то, что Запад задумывается, как еще помочь киевским властям, "совершенно нормально". По словам премьер-министр республики Габриэля Атталя, французские военные могли бы обеспечивать безопасность границ Украины.Комментируя слова Макрона, в Кремле заявили, что подобное развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Сам факт обсуждения возможности отправки "неких контингентов на Украину" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.В МИД России, в свою очередь, сообщили, что Москва будет рассматривать участие западных военных в конфликте на Украине как эскалацию. При этом, по мнению зампреда Совета Федерации Константина Косачева, контингент европейский стран станет законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20240227/makron-1929757064.html

https://ria.ru/20240228/konfrontatsiya-1930061894.html

https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html

https://ria.ru/20240229/novosti-1930109667.html

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