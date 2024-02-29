https://ria.ru/20240229/gosizmena-1930136611.html

Против жителя Волгограда завели дело о госизмене за перевод денег ВСУ

Против жителя Волгограда завели дело о госизмене за перевод денег ВСУ - РИА Новости, 29.02.2024

Против жителя Волгограда завели дело о госизмене за перевод денег ВСУ

Сотрудники УФСБ по Волгоградской области задержали в аэропорту Волгограда 19-летнего мужчину, который переводил деньги в помощь украинским военным, против него... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T10:20

2024-02-29T10:20

2024-02-29T10:20

происшествия

волгоград

вооруженные силы украины

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ВОЛГОГРАД, 29 фев - РИА Новости. Сотрудники УФСБ по Волгоградской области задержали в аэропорту Волгограда 19-летнего мужчину, который переводил деньги в помощь украинским военным, против него возбуждено дело о госизмене, сообщает в четверг пресс-служба ведомства. По данным ФСБ, в аэропорту Волгограда был задержан 19-летний мужчина, который пытался вылетать в Турцию. Отмечается, что во время проверки выяснилось, что молодой человек посещал сайт фонда, поддерживающего ВСУ, также он с июля по декабрь 2023 года переводил им средства на покупку дронов, раций и другого оборудования для украинской армии. "Следственным отделом УФСБ в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК России ("государственная измена" - ред.) Фигурант уголовного дела задержан", - говорится в сообщении ФСБ.

https://ria.ru/20240229/shpion-1930135551.html

волгоград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, волгоград, вооруженные силы украины