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Против жителя Волгограда завели дело о госизмене за перевод денег ВСУ - РИА Новости, 29.02.2024
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10:20 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/gosizmena-1930136611.html
Против жителя Волгограда завели дело о госизмене за перевод денег ВСУ
Против жителя Волгограда завели дело о госизмене за перевод денег ВСУ - РИА Новости, 29.02.2024
Против жителя Волгограда завели дело о госизмене за перевод денег ВСУ
Сотрудники УФСБ по Волгоградской области задержали в аэропорту Волгограда 19-летнего мужчину, который переводил деньги в помощь украинским военным, против него... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T10:20
2024-02-29T10:20
происшествия
волгоград
вооруженные силы украины
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ВОЛГОГРАД, 29 фев - РИА Новости. Сотрудники УФСБ по Волгоградской области задержали в аэропорту Волгограда 19-летнего мужчину, который переводил деньги в помощь украинским военным, против него возбуждено дело о госизмене, сообщает в четверг пресс-служба ведомства. По данным ФСБ, в аэропорту Волгограда был задержан 19-летний мужчина, который пытался вылетать в Турцию. Отмечается, что во время проверки выяснилось, что молодой человек посещал сайт фонда, поддерживающего ВСУ, также он с июля по декабрь 2023 года переводил им средства на покупку дронов, раций и другого оборудования для украинской армии. "Следственным отделом УФСБ в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК России ("государственная измена" - ред.) Фигурант уголовного дела задержан", - говорится в сообщении ФСБ.
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происшествия, волгоград, вооруженные силы украины
Происшествия, Волгоград, Вооруженные силы Украины
Против жителя Волгограда завели дело о госизмене за перевод денег ВСУ

Против 19-летнего жителя Волгограда завели дело о госизмене за перевод денег ВСУ

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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 29 фев - РИА Новости. Сотрудники УФСБ по Волгоградской области задержали в аэропорту Волгограда 19-летнего мужчину, который переводил деньги в помощь украинским военным, против него возбуждено дело о госизмене, сообщает в четверг пресс-служба ведомства.
По данным ФСБ, в аэропорту Волгограда был задержан 19-летний мужчина, который пытался вылетать в Турцию. Отмечается, что во время проверки выяснилось, что молодой человек посещал сайт фонда, поддерживающего ВСУ, также он с июля по декабрь 2023 года переводил им средства на покупку дронов, раций и другого оборудования для украинской армии.
"Следственным отделом УФСБ в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК России ("государственная измена" - ред.) Фигурант уголовного дела задержан", - говорится в сообщении ФСБ.
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