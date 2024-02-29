https://ria.ru/20240229/gosizmena-1930136611.html
Против жителя Волгограда завели дело о госизмене за перевод денег ВСУ
Против жителя Волгограда завели дело о госизмене за перевод денег ВСУ - РИА Новости, 29.02.2024
Против жителя Волгограда завели дело о госизмене за перевод денег ВСУ
Сотрудники УФСБ по Волгоградской области задержали в аэропорту Волгограда 19-летнего мужчину, который переводил деньги в помощь украинским военным, против него... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T10:20
2024-02-29T10:20
2024-02-29T10:20
происшествия
волгоград
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:58:1595:955_1920x0_80_0_0_0990ece340922ea04a7c6b3dfb418568.jpg
ВОЛГОГРАД, 29 фев - РИА Новости. Сотрудники УФСБ по Волгоградской области задержали в аэропорту Волгограда 19-летнего мужчину, который переводил деньги в помощь украинским военным, против него возбуждено дело о госизмене, сообщает в четверг пресс-служба ведомства. По данным ФСБ, в аэропорту Волгограда был задержан 19-летний мужчина, который пытался вылетать в Турцию. Отмечается, что во время проверки выяснилось, что молодой человек посещал сайт фонда, поддерживающего ВСУ, также он с июля по декабрь 2023 года переводил им средства на покупку дронов, раций и другого оборудования для украинской армии. "Следственным отделом УФСБ в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК России ("государственная измена" - ред.) Фигурант уголовного дела задержан", - говорится в сообщении ФСБ.
https://ria.ru/20240229/shpion-1930135551.html
волгоград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_19:0:1424:1054_1920x0_80_0_0_0ab7f64dc93cd2224ea7fdef0977cfce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоград, вооруженные силы украины
Происшествия, Волгоград, Вооруженные силы Украины
Против жителя Волгограда завели дело о госизмене за перевод денег ВСУ
Против 19-летнего жителя Волгограда завели дело о госизмене за перевод денег ВСУ