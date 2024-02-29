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В ЕС сделали дерзкое заявление о фон дер Ляйен после ее слов о России - РИА Новости, 29.02.2024
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17:31 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/evrosoyuz-1930315151.html
В ЕС сделали дерзкое заявление о фон дер Ляйен после ее слов о России
В ЕС сделали дерзкое заявление о фон дер Ляйен после ее слов о России - РИА Новости, 29.02.2024
В ЕС сделали дерзкое заявление о фон дер Ляйен после ее слов о России
Ситуация с европейской безопасностью значительно ухудшилась при нынешней главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Его... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T17:31
2024-02-29T17:31
политика
россия
европа
венгрия
урсула фон дер ляйен
петер сийярто
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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Ситуация с европейской безопасностью значительно ухудшилась при нынешней главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Его цитирует издание origo.hu."Было бы хорошо, если бы за то короткое время, которое осталось до окончания ее мандата, она не стала бы делать заявлений или принимать решения, которые еще больше ухудшили бы европейскую ситуацию как с точки зрения экономики, так и с точки зрения безопасности", — сказал министр.Ранее глава ЕК заявила, что угроза войны с Россией для Евросоюза "не неизбежна, но и не невозможна". Фон дер Ляйен призвала европейские государства "быть готовыми" к такому развитию событий.Как неоднократно отмечал президент России Владимир Путин, опасные действия и заявления Запада во внешней политике грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации. Он упомянул, что на Западе заявляют о неких намерениях России напасть на Европу, при этом сами они выбирают цели на российской территории для нанесения ударов и средства поражения. Глава государства назвал бредом заявления, что Россия якобы планирует атаковать Европу.
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политика, россия, европа, венгрия, урсула фон дер ляйен, петер сийярто, владимир путин, еврокомиссия, евросоюз
Политика, Россия, Европа, Венгрия, Урсула фон дер Ляйен, Петер Сийярто, Владимир Путин, Еврокомиссия, Евросоюз
В ЕС сделали дерзкое заявление о фон дер Ляйен после ее слов о России

Глава МИД Венгрии: ситуация с безопасностью Европы ухудшилась при фон дер Ляйен

© AP Photo / Jean-Francois BadiasВыступление Урсулы фон дер Ляйен на сессии Европарламента с ежегодной речью о положении дел в ЕС
Выступление Урсулы фон дер Ляйен на сессии Европарламента с ежегодной речью о положении дел в ЕС - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Выступление Урсулы фон дер Ляйен на сессии Европарламента с ежегодной речью о положении дел в ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Ситуация с европейской безопасностью значительно ухудшилась при нынешней главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Его цитирует издание origo.hu.
«
"Было бы хорошо, если бы за то короткое время, которое осталось до окончания ее мандата, она не стала бы делать заявлений или принимать решения, которые еще больше ухудшили бы европейскую ситуацию как с точки зрения экономики, так и с точки зрения безопасности", — сказал министр.
Ранее глава ЕК заявила, что угроза войны с Россией для Евросоюза "не неизбежна, но и не невозможна". Фон дер Ляйен призвала европейские государства "быть готовыми" к такому развитию событий.
Как неоднократно отмечал президент России Владимир Путин, опасные действия и заявления Запада во внешней политике грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации. Он упомянул, что на Западе заявляют о неких намерениях России напасть на Европу, при этом сами они выбирают цели на российской территории для нанесения ударов и средства поражения. Глава государства назвал бредом заявления, что Россия якобы планирует атаковать Европу.
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ПолитикаРоссияЕвропаВенгрияУрсула фон дер ЛяйенПетер СийяртоВладимир ПутинЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
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