https://ria.ru/20240229/ege-1930320163.html

Возможность пересдачи ЕГЭ проработают с родителями и педагогами

Возможность пересдачи ЕГЭ проработают с родителями и педагогами - РИА Новости, 29.02.2024

Возможность пересдачи ЕГЭ проработают с родителями и педагогами

Изменения в Единый государственный экзамен, связанные с возможностью его пересдачи, будут прорабатываться со всеми заинтересованными сторонами – Минпросвещения... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T17:50

2024-02-29T17:50

2024-02-29T18:10

россия

общество

владимир путин

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

единый государственный экзамен (егэ)

послание президента федеральному собранию — 2024

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Изменения в Единый государственный экзамен, связанные с возможностью его пересдачи, будут прорабатываться со всеми заинтересованными сторонами – Минпросвещения России, Рособрнадзором, педагогами и родителями, сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов по итогам послания президента РФ Федеральному собранию. "Сама процедура сдачи ЕГЭ совершенствуется, а изменения, связанные с возможностью пересдачи ЕГЭ, будут прорабатываться со всеми заинтересованными сторонами – это Минпросвещения России, Рособрнадзор, педагоги и, конечно же, родители. Процедура должна быть понятной и удобной", - сказал Кравцов журналистам. Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил дать ученикам возможность по выбору пересдать единый государственный экзамен по одному из предметов.Ключевые заявления Владимира Путина из послания Федеральному собранию >>>

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, общество, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), послание президента федеральному собранию — 2024 , социальный навигатор, сн_образование