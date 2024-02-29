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Возможность пересдачи ЕГЭ проработают с родителями и педагогами
Возможность пересдачи ЕГЭ проработают с родителями и педагогами - РИА Новости, 29.02.2024
Возможность пересдачи ЕГЭ проработают с родителями и педагогами
Изменения в Единый государственный экзамен, связанные с возможностью его пересдачи, будут прорабатываться со всеми заинтересованными сторонами – Минпросвещения... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T17:50
2024-02-29T17:50
2024-02-29T18:10
россия
общество
владимир путин
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
послание президента федеральному собранию — 2024
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сн_образование
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Изменения в Единый государственный экзамен, связанные с возможностью его пересдачи, будут прорабатываться со всеми заинтересованными сторонами – Минпросвещения России, Рособрнадзором, педагогами и родителями, сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов по итогам послания президента РФ Федеральному собранию. "Сама процедура сдачи ЕГЭ совершенствуется, а изменения, связанные с возможностью пересдачи ЕГЭ, будут прорабатываться со всеми заинтересованными сторонами – это Минпросвещения России, Рособрнадзор, педагоги и, конечно же, родители. Процедура должна быть понятной и удобной", - сказал Кравцов журналистам. Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил дать ученикам возможность по выбору пересдать единый государственный экзамен по одному из предметов.Ключевые заявления Владимира Путина из послания Федеральному собранию >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), послание президента федеральному собранию — 2024 , социальный навигатор, сн_образование
Россия, Общество, Владимир Путин, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Послание президента Федеральному Собранию — 2024 , Социальный навигатор, СН_Образование
Возможность пересдачи ЕГЭ проработают с родителями и педагогами
Кравцов: возможность пересдачи ЕГЭ проработают с заинтересованными сторонами