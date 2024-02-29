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В Совфеде уверены, что учащиеся смогут пересдавать ЕГЭ уже в 2024 году - РИА Новости, 29.02.2024
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16:52 29.02.2024 (обновлено: 16:57 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/ege-1930306607.html
В Совфеде уверены, что учащиеся смогут пересдавать ЕГЭ уже в 2024 году
В Совфеде уверены, что учащиеся смогут пересдавать ЕГЭ уже в 2024 году - РИА Новости, 29.02.2024
В Совфеде уверены, что учащиеся смогут пересдавать ЕГЭ уже в 2024 году
Возможность пересдачи выпускниками школ одного предмета ЕГЭ может быть реализована уже в текущем учебном году, заявила сенатор, замглавы комитета по... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T16:52
2024-02-29T16:57
общество
россия
екатерина алтабаева
владимир путин
совет федерации рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости. Возможность пересдачи выпускниками школ одного предмета ЕГЭ может быть реализована уже в текущем учебном году, заявила сенатор, замглавы комитета по образованию, науке и культуре Совета Федерации Екатерина Алтабаева. Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил дать ученикам возможность по выбору пересдать ЕГЭ по одному из предметов, в частности, до конца приемной кампании в вузы, чтобы успеть подать документы уже с учетом пересдач. "Конечно, возможно, с моей точки зрения (реализовать такую возможность пересдачи) уже в этом году. Президент сделал на этом акцент. Там, с моей точки зрения, не нужны изменения в закон об образовании ", - сказала Алтабаева. Она добавила, что эта возможность поможет выпускнику школы не так напрягаться при подготовке к поступлению в вузы. "Вдруг что-то не получилось, но у него (учащегося) есть еще одна попытка. Это, конечно, для юноши или девушки - очень хороший выход из ситуации. А то ,что нужно корректировать всю систему сдачи ЕГЭ – это совершенно точно", - добавила сенатор.
https://ria.ru/20231229/ege-1919060541.html
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общество, россия, екатерина алтабаева, владимир путин, совет федерации рф
Общество, Россия, Екатерина Алтабаева, Владимир Путин, Совет Федерации РФ
В Совфеде уверены, что учащиеся смогут пересдавать ЕГЭ уже в 2024 году

Сенатор Алтабаева уверена, что учащиеся смогут пересдавать ЕГЭ уже в 2024 году

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкУченики в классе перед началом ЕГЭ
Ученики в классе перед началом ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Ученики в классе перед началом ЕГЭ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости. Возможность пересдачи выпускниками школ одного предмета ЕГЭ может быть реализована уже в текущем учебном году, заявила сенатор, замглавы комитета по образованию, науке и культуре Совета Федерации Екатерина Алтабаева.
Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил дать ученикам возможность по выбору пересдать ЕГЭ по одному из предметов, в частности, до конца приемной кампании в вузы, чтобы успеть подать документы уже с учетом пересдач.
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«
"Конечно, возможно, с моей точки зрения (реализовать такую возможность пересдачи) уже в этом году. Президент сделал на этом акцент. Там, с моей точки зрения, не нужны изменения в закон об образовании ", - сказала Алтабаева.
Она добавила, что эта возможность поможет выпускнику школы не так напрягаться при подготовке к поступлению в вузы.
«
"Вдруг что-то не получилось, но у него (учащегося) есть еще одна попытка. Это, конечно, для юноши или девушки - очень хороший выход из ситуации. А то ,что нужно корректировать всю систему сдачи ЕГЭ – это совершенно точно", - добавила сенатор.
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ОбществоРоссияЕкатерина АлтабаеваВладимир ПутинСовет Федерации РФ
 
 
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