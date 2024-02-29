https://ria.ru/20240229/ege-1930306607.html

В Совфеде уверены, что учащиеся смогут пересдавать ЕГЭ уже в 2024 году

В Совфеде уверены, что учащиеся смогут пересдавать ЕГЭ уже в 2024 году - РИА Новости, 29.02.2024

В Совфеде уверены, что учащиеся смогут пересдавать ЕГЭ уже в 2024 году

Возможность пересдачи выпускниками школ одного предмета ЕГЭ может быть реализована уже в текущем учебном году, заявила сенатор, замглавы комитета по... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T16:52

2024-02-29T16:52

2024-02-29T16:57

общество

россия

екатерина алтабаева

владимир путин

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845448356_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b28f2ee32987c349a9f6b682db20dfa8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости. Возможность пересдачи выпускниками школ одного предмета ЕГЭ может быть реализована уже в текущем учебном году, заявила сенатор, замглавы комитета по образованию, науке и культуре Совета Федерации Екатерина Алтабаева. Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил дать ученикам возможность по выбору пересдать ЕГЭ по одному из предметов, в частности, до конца приемной кампании в вузы, чтобы успеть подать документы уже с учетом пересдач. "Конечно, возможно, с моей точки зрения (реализовать такую возможность пересдачи) уже в этом году. Президент сделал на этом акцент. Там, с моей точки зрения, не нужны изменения в закон об образовании ", - сказала Алтабаева. Она добавила, что эта возможность поможет выпускнику школы не так напрягаться при подготовке к поступлению в вузы. "Вдруг что-то не получилось, но у него (учащегося) есть еще одна попытка. Это, конечно, для юноши или девушки - очень хороший выход из ситуации. А то ,что нужно корректировать всю систему сдачи ЕГЭ – это совершенно точно", - добавила сенатор.

https://ria.ru/20231229/ege-1919060541.html

https://ria.ru/20240208/ege-1926225490.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, екатерина алтабаева, владимир путин, совет федерации рф