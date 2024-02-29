https://ria.ru/20240229/ege-1930277865.html

В Госдуме заявили, что для пересдачи ЕГЭ изменения в закон не нужны

В Госдуме заявили, что для пересдачи ЕГЭ изменения в закон не нужны - РИА Новости, 29.02.2024

В Госдуме заявили, что для пересдачи ЕГЭ изменения в закон не нужны

Для пересдачи одного предмета ЕГЭ изменения в законе не нужны, это утверждается указом Минпросвещения, заявила РИА Новости первый зампред комитета ГД по... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T15:29

2024-02-29T15:29

2024-02-29T15:34

общество

россия

яна лантратова

владимир путин

единый государственный экзамен (егэ)

госдума рф

послание президента федеральному собранию — 2024

социальный навигатор

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Для пересдачи одного предмета ЕГЭ изменения в законе не нужны, это утверждается указом Минпросвещения, заявила РИА Новости первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова. Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию предложил дать ученикам возможность по выбору пересдать ЕГЭ по одному из предметов, в частности, до конца приемной кампании в вузы, чтобы успеть подать документы уже с учетом пересдач. "Порядок проведения ЕГЭ утверждается указом Минпросвещения, поэтому никаких изменений в закон вносить не надо", - сказала Лантратова.

https://ria.ru/20231229/ege-1919060541.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, яна лантратова, владимир путин, единый государственный экзамен (егэ), госдума рф, послание президента федеральному собранию — 2024 , социальный навигатор, сн_образование