Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме надеются, что выпускники смогут пересдавать ЕГЭ уже в 2024 году - РИА Новости, 29.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:38 29.02.2024 (обновлено: 15:34 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/ege-1930260218.html
В Госдуме надеются, что выпускники смогут пересдавать ЕГЭ уже в 2024 году
В Госдуме надеются, что выпускники смогут пересдавать ЕГЭ уже в 2024 году - РИА Новости, 29.02.2024
В Госдуме надеются, что выпускники смогут пересдавать ЕГЭ уже в 2024 году
Первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова в разговоре с РИА Новости выразила надежду, что выпускники смогут пересдавать один предмет ЕГЭ уже в... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T14:38
2024-02-29T15:34
общество
россия
яна лантратова
владимир путин
послание президента федеральному собранию —  2024 
госдума рф
единый государственный экзамен (егэ)
социальный навигатор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845443436_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_a7b1be64d1bd08d8e88a83426e0dc8a2.jpg
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова в разговоре с РИА Новости выразила надежду, что выпускники смогут пересдавать один предмет ЕГЭ уже в 2024 году. Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию предложил дать ученикам возможность по выбору пересдать ЕГЭ по одному из предметов, в частности, до конца приемной кампании в вузы, чтобы успеть подать документы уже с учетом пересдач. "Надеюсь, выпускники смогут пересдать ЕГЭ уже в этом году. Это действительно очень востребовано, и я бы даже предложила разрешить несколько предметов пересдавать, но сначала надо проверить организационные возможности, начать с малого", - сказала Лантратова.
https://ria.ru/20231229/ege-1919060541.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845443436_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_4d460acc2a7fdc9d9d961b5825393090.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, яна лантратова, владимир путин, послание президента федеральному собранию —  2024 , госдума рф, единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Яна Лантратова, Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 , Госдума РФ, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Социальный навигатор, СН_Образование
В Госдуме надеются, что выпускники смогут пересдавать ЕГЭ уже в 2024 году

Депутат Лантратова надеется, что учащиеся смогут пересдавать ЕГЭ уже в 2024 году

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПеред началом единого государственного экзамена по русскому языку
Перед началом единого государственного экзамена по русскому языку - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Перед началом единого государственного экзамена по русскому языку . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова в разговоре с РИА Новости выразила надежду, что выпускники смогут пересдавать один предмет ЕГЭ уже в 2024 году.
Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию предложил дать ученикам возможность по выбору пересдать ЕГЭ по одному из предметов, в частности, до конца приемной кампании в вузы, чтобы успеть подать документы уже с учетом пересдач.
"Надеюсь, выпускники смогут пересдать ЕГЭ уже в этом году. Это действительно очень востребовано, и я бы даже предложила разрешить несколько предметов пересдавать, но сначала надо проверить организационные возможности, начать с малого", - сказала Лантратова.
Учитель пишет на доске образец заполнения экзаменационного листа перед началом ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
Рособрнадзор утвердил расписание ЕГЭ на 2024 год
29 декабря 2023, 21:35
 
ОбществоРоссияЯна ЛантратоваВладимир ПутинПослание президента Федеральному Собранию —  2024 Госдума РФЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала