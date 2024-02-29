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В Госдуме надеются, что выпускники смогут пересдавать ЕГЭ уже в 2024 году
В Госдуме надеются, что выпускники смогут пересдавать ЕГЭ уже в 2024 году - РИА Новости, 29.02.2024
В Госдуме надеются, что выпускники смогут пересдавать ЕГЭ уже в 2024 году
Первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова в разговоре с РИА Новости выразила надежду, что выпускники смогут пересдавать один предмет ЕГЭ уже в... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T14:38
2024-02-29T14:38
2024-02-29T15:34
общество
россия
яна лантратова
владимир путин
послание президента федеральному собранию — 2024
госдума рф
единый государственный экзамен (егэ)
социальный навигатор
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова в разговоре с РИА Новости выразила надежду, что выпускники смогут пересдавать один предмет ЕГЭ уже в 2024 году. Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию предложил дать ученикам возможность по выбору пересдать ЕГЭ по одному из предметов, в частности, до конца приемной кампании в вузы, чтобы успеть подать документы уже с учетом пересдач. "Надеюсь, выпускники смогут пересдать ЕГЭ уже в этом году. Это действительно очень востребовано, и я бы даже предложила разрешить несколько предметов пересдавать, но сначала надо проверить организационные возможности, начать с малого", - сказала Лантратова.
https://ria.ru/20231229/ege-1919060541.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, яна лантратова, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024 , госдума рф, единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Яна Лантратова, Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию — 2024 , Госдума РФ, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Социальный навигатор, СН_Образование
В Госдуме надеются, что выпускники смогут пересдавать ЕГЭ уже в 2024 году
Депутат Лантратова надеется, что учащиеся смогут пересдавать ЕГЭ уже в 2024 году