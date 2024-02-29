https://ria.ru/20240229/ege-1930260218.html

В Госдуме надеются, что выпускники смогут пересдавать ЕГЭ уже в 2024 году

В Госдуме надеются, что выпускники смогут пересдавать ЕГЭ уже в 2024 году - РИА Новости, 29.02.2024

В Госдуме надеются, что выпускники смогут пересдавать ЕГЭ уже в 2024 году

Первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова в разговоре с РИА Новости выразила надежду, что выпускники смогут пересдавать один предмет ЕГЭ уже в... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T14:38

2024-02-29T14:38

2024-02-29T15:34

общество

россия

яна лантратова

владимир путин

послание президента федеральному собранию — 2024

госдума рф

единый государственный экзамен (егэ)

социальный навигатор

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова в разговоре с РИА Новости выразила надежду, что выпускники смогут пересдавать один предмет ЕГЭ уже в 2024 году. Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию предложил дать ученикам возможность по выбору пересдать ЕГЭ по одному из предметов, в частности, до конца приемной кампании в вузы, чтобы успеть подать документы уже с учетом пересдач. "Надеюсь, выпускники смогут пересдать ЕГЭ уже в этом году. Это действительно очень востребовано, и я бы даже предложила разрешить несколько предметов пересдавать, но сначала надо проверить организационные возможности, начать с малого", - сказала Лантратова.

https://ria.ru/20231229/ege-1919060541.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

общество, россия, яна лантратова, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024 , госдума рф, единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование