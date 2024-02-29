https://ria.ru/20240229/ege-1930203397.html

Путин предложил разрешить выпускникам пересдачу одного из ЕГЭ

Путин предложил разрешить выпускникам пересдачу одного из ЕГЭ - РИА Новости, 29.02.2024

Путин предложил разрешить выпускникам пересдачу одного из ЕГЭ

Президент Владимир Путин предложил дать ученикам возможность по выбору пересдать единый государственный экзамен (ЕГЭ) по одному из предметов. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T13:01

2024-02-29T13:01

2024-02-29T16:24

общество

единый государственный экзамен (егэ)

послание президента федеральному собранию — 2024

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин предложил дать ученикам возможность по выбору пересдать единый государственный экзамен (ЕГЭ) по одному из предметов."Предлагаю сделать еще один шаг в этом направлении. Дать выпускникам, что называется, второй шанс, а именно: по выбору самого ученика предоставить ему возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов и сделать это до конца приемной кампании в вузы, чтобы успеть подать документы уже с учетом пересдач", — сказал он, оглашая послание Федеральному собранию.Глава государства добавил, что это житейские вещи, но они очень важны для людей.Он также отметил, что единый государственный экзамен вызывает широкую общественную дискуссию и механизм ЕГЭ нужно совершенствовать.С 2009 года ЕГЭ служит в России одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным в вуз и проводится по 14 общеобразовательным предметам. Экзамены по русскому языку и математике обязательны для получения аттестата об окончании школы. Ежегодно ЕГЭ сдают около 750 тысяч выпускников.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>

https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html

https://ria.ru/20240229/natsproekt-1930190992.html

https://ria.ru/20230628/ege-1880778382.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о пересдаче ЕГЭ Путин предложил дать ученикам возможность по выбору пересдать егэ по одному из предметов. 2024-02-29T13:01 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, единый государственный экзамен (егэ), послание президента федеральному собранию — 2024 , социальный навигатор, сн_образование