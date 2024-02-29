https://ria.ru/20240229/dzhonson-1930285688.html

"Заткнись уже". Дерзкий выпад Джонсона в адрес Путина вызвал шок в Сети

"Заткнись уже". Дерзкий выпад Джонсона в адрес Путина вызвал шок в Сети - РИА Новости, 29.02.2024

"Заткнись уже". Дерзкий выпад Джонсона в адрес Путина вызвал шок в Сети

Читатели издания Daily Mail раскритиковали бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, посоветовавшего Владимиру Путину "убираться к черту с... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T15:50

2024-02-29T15:50

2024-02-29T15:51

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политика

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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Читатели издания Daily Mail раскритиковали бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, посоветовавшего Владимиру Путину "убираться к черту с Украины"."Заткнись уже, Борис, ты и так уже всем достаточно насолил!" — написала DianaK."Этот дурень Борис изо всех сил затягивает бойню, которая не имеет никакого отношения к Европе, но именно она страдает больше всего", — указала Katalin Robin."Мир мог наступить еще полтора года назад, если бы не Борис!" — подчеркнул Able_Archer_44."У него в послужном списке сотни тысяч украинских мертвецов", — отметил Made1888celt."Раньше мне даже нравился этот клоун Борис, но теперь у него руки в крови. Если бы была Нобелевская премия войны, он бы непременно ее получил за саботаж мирного соглашения между Украиной и Россией. С тех пор погибли сотни тысяч людей, а у Украины все равно нет шансов на победу. Прибавьте сюда повышенный риск третьей мировой и конца цивилизации. Нам нужны настоящие государственные мужи, а руководят нами клоуны. Шансы на выживание не в нашу пользу", — резюмировал Castlerock.Глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия в минувшем ноябре заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022-го, но киевские власти не согласились на нейтралитет, так как после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Москвой и "просто воевать".Ранее в феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией – издал такой указ. Россия же никогда не отказывалась от переговоров, и Путин об этом говорил. В интервью журналисту Павлу Зарубину он также заявил, что не знает, хочет ли Запад мирного урегулирования украинского конфликта, но если да, то в России "готовы к диалогу".Москва не раз указывала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле не видят предпосылок для перехода ситуации в мирное русло. По его словам, абсолютный приоритет — достижение целей спецоперации, но сейчас это возможно только военным путем.Полный текст статьи и остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240229/rossiya-1930164259.html

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украина, россия, киев, владимир путин, борис джонсон, верховная рада украины, владимир зеленский, политика, в мире