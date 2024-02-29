"Заткнись уже". Дерзкий выпад Джонсона в адрес Путина вызвал шок в Сети
Читатели DM раскритиковали Бориса Джонсона за выпад в адрес Путину
© AP Photo / Frank AugsteinПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон покидает резиденцию на Даунинг-стрит в Лондоне
© AP Photo / Frank Augstein
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон покидает резиденцию на Даунинг-стрит в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Читатели издания Daily Mail раскритиковали бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, посоветовавшего Владимиру Путину "убираться к черту с Украины".
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"Заткнись уже, Борис, ты и так уже всем достаточно насолил!" — написала DianaK.
"Этот дурень Борис изо всех сил затягивает бойню, которая не имеет никакого отношения к Европе, но именно она страдает больше всего", — указала Katalin Robin.
"Мир мог наступить еще полтора года назад, если бы не Борис!" — подчеркнул Able_Archer_44.
"У него в послужном списке сотни тысяч украинских мертвецов", — отметил Made1888celt.
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"Раньше мне даже нравился этот клоун Борис, но теперь у него руки в крови. Если бы была Нобелевская премия войны, он бы непременно ее получил за саботаж мирного соглашения между Украиной и Россией. С тех пор погибли сотни тысяч людей, а у Украины все равно нет шансов на победу. Прибавьте сюда повышенный риск третьей мировой и конца цивилизации. Нам нужны настоящие государственные мужи, а руководят нами клоуны. Шансы на выживание не в нашу пользу", — резюмировал Castlerock.
Глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия в минувшем ноябре заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022-го, но киевские власти не согласились на нейтралитет, так как после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Москвой и "просто воевать".
Ранее в феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией – издал такой указ. Россия же никогда не отказывалась от переговоров, и Путин об этом говорил. В интервью журналисту Павлу Зарубину он также заявил, что не знает, хочет ли Запад мирного урегулирования украинского конфликта, но если да, то в России "готовы к диалогу".
Москва не раз указывала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле не видят предпосылок для перехода ситуации в мирное русло. По его словам, абсолютный приоритет — достижение целей спецоперации, но сейчас это возможно только военным путем.
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