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"Заткнись уже". Дерзкий выпад Джонсона в адрес Путина вызвал шок в Сети - РИА Новости, 29.02.2024
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15:50 29.02.2024 (обновлено: 15:51 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/dzhonson-1930285688.html
"Заткнись уже". Дерзкий выпад Джонсона в адрес Путина вызвал шок в Сети
"Заткнись уже". Дерзкий выпад Джонсона в адрес Путина вызвал шок в Сети - РИА Новости, 29.02.2024
"Заткнись уже". Дерзкий выпад Джонсона в адрес Путина вызвал шок в Сети
Читатели издания Daily Mail раскритиковали бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, посоветовавшего Владимиру Путину "убираться к черту с... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T15:50
2024-02-29T15:51
украина
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киев
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политика
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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Читатели издания Daily Mail раскритиковали бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, посоветовавшего Владимиру Путину "убираться к черту с Украины".&quot;Заткнись уже, Борис, ты и так уже всем достаточно насолил!&quot; — написала DianaK."Этот дурень Борис изо всех сил затягивает бойню, которая не имеет никакого отношения к Европе, но именно она страдает больше всего", — указала Katalin Robin."Мир мог наступить еще полтора года назад, если бы не Борис!" — подчеркнул Able_Archer_44."У него в послужном списке сотни тысяч украинских мертвецов", — отметил Made1888celt.&quot;Раньше мне даже нравился этот клоун Борис, но теперь у него руки в крови. Если бы была Нобелевская премия войны, он бы непременно ее получил за саботаж мирного соглашения между Украиной и Россией. С тех пор погибли сотни тысяч людей, а у Украины все равно нет шансов на победу. Прибавьте сюда повышенный риск третьей мировой и конца цивилизации. Нам нужны настоящие государственные мужи, а руководят нами клоуны. Шансы на выживание не в нашу пользу&quot;, — резюмировал Castlerock.Глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия в минувшем ноябре заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022-го, но киевские власти не согласились на нейтралитет, так как после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Москвой и "просто воевать".Ранее в феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией – издал такой указ. Россия же никогда не отказывалась от переговоров, и Путин об этом говорил. В интервью журналисту Павлу Зарубину он также заявил, что не знает, хочет ли Запад мирного урегулирования украинского конфликта, но если да, то в России "готовы к диалогу".Москва не раз указывала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле не видят предпосылок для перехода ситуации в мирное русло. По его словам, абсолютный приоритет — достижение целей спецоперации, но сейчас это возможно только военным путем.Полный текст статьи и остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240229/rossiya-1930164259.html
https://ria.ru/20240229/zayavlenie-1930153539.html
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украина, россия, киев, владимир путин, борис джонсон, верховная рада украины, владимир зеленский, политика, в мире
Украина, Россия, Киев, Владимир Путин, Борис Джонсон, Верховная Рада Украины, Владимир Зеленский, Политика, В мире
"Заткнись уже". Дерзкий выпад Джонсона в адрес Путина вызвал шок в Сети

Читатели DM раскритиковали Бориса Джонсона за выпад в адрес Путину

© AP Photo / Frank AugsteinПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон покидает резиденцию на Даунинг-стрит в Лондоне
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон покидает резиденцию на Даунинг-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© AP Photo / Frank Augstein
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон покидает резиденцию на Даунинг-стрит в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Читатели издания Daily Mail раскритиковали бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, посоветовавшего Владимиру Путину "убираться к черту с Украины".
«

"Заткнись уже, Борис, ты и так уже всем достаточно насолил!" — написала DianaK.

Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
"Солдат не отправят". СМИ раскрыли, что Россия приготовила НАТО
Вчера, 11:49
"Этот дурень Борис изо всех сил затягивает бойню, которая не имеет никакого отношения к Европе, но именно она страдает больше всего", — указала Katalin Robin.
"Мир мог наступить еще полтора года назад, если бы не Борис!" — подчеркнул Able_Archer_44.
"У него в послужном списке сотни тысяч украинских мертвецов", — отметил Made1888celt.
«

"Раньше мне даже нравился этот клоун Борис, но теперь у него руки в крови. Если бы была Нобелевская премия войны, он бы непременно ее получил за саботаж мирного соглашения между Украиной и Россией. С тех пор погибли сотни тысяч людей, а у Украины все равно нет шансов на победу. Прибавьте сюда повышенный риск третьей мировой и конца цивилизации. Нам нужны настоящие государственные мужи, а руководят нами клоуны. Шансы на выживание не в нашу пользу", — резюмировал Castlerock.

Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
"Не блефуют". В США сделали неожиданное заявление о России
Вчера, 11:21
Глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия в минувшем ноябре заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022-го, но киевские власти не согласились на нейтралитет, так как после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Москвой и "просто воевать".
Ранее в феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией – издал такой указ. Россия же никогда не отказывалась от переговоров, и Путин об этом говорил. В интервью журналисту Павлу Зарубину он также заявил, что не знает, хочет ли Запад мирного урегулирования украинского конфликта, но если да, то в России "готовы к диалогу".
Москва не раз указывала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле не видят предпосылок для перехода ситуации в мирное русло. По его словам, абсолютный приоритет — достижение целей спецоперации, но сейчас это возможно только военным путем.
Полный текст статьи и остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Потеряли треть. СМИ раскрыли, что ВС России уничтожили на Украине
Вчера, 10:18
 
УкраинаРоссияКиевВладимир ПутинБорис ДжонсонВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийПолитикаВ мире
 
 
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