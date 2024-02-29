https://ria.ru/20240229/beglov-1930296408.html

Беглов: Петербург вносит весомый вклад в экономическое развитие страны

Беглов: Петербург вносит весомый вклад в экономическое развитие страны - РИА Новости, 29.02.2024

Беглов: Петербург вносит весомый вклад в экономическое развитие страны

Санкт-Петербург вносит весомый вклад в экономическое развитие страны, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T16:20

2024-02-29T16:20

2024-02-29T16:20

санкт-петербург

россия

александр беглов

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 фев – РИА Новости. Санкт-Петербург вносит весомый вклад в экономическое развитие страны, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. Во время послания Федеральному собранию глава государства Владимир Путин сообщил, что в прошлом году экономика России росла темпами выше мировой, опередив не только страны Евросоюза, но и все государства "Большой семерки". Он отметил, что фундаментальный запас прочности, сделанный за последние десятилетия, сыграл большую роль в росте российской экономики. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что Северная столица вносит весомый вклад в экономическое развитие страны. "В структуре налоговых поступлений в бюджетную систему Российской Федерации промышленность Санкт-Петербурга занимает 39,1%. Петербургская промышленность вышла на стабильно высокий уровень индекса промышленного производства: по итогам 2023 года - это 109,9%, а в обрабатывающей промышленности - 111,4%. Увеличились объемы отгрузки продукции - до 4 триллионов рублей, инвестиции заводов в собственный капитал по итогам 9 месяцев выросли на 28,8% относительно прошлогоднего периода. А это обеспечение долгосрочного развития промышленности города и вклад в будущее за счет модернизации производственных фондов", – сказал он. Сообщается, что к концу 2023 года в Петербурге насчитывалось 867 крупных и средних промышленных предприятий. С 2019 года их число возросло на 117 организаций. Количество микро- и малых предприятий в обрабатывающих производствах с 2019 года увеличилось на 7 тысяч и в прошлом году составило 25,4 тысячи организаций. В прошлом году было принято решение о расширение особой экономической зоны Санкт-Петербурга. Город практически вдвое (на 154 гектара) увеличил площадь территории за счет присоединения двух новых площадок - "Парнас" и "Шушары". Таким образом, ОЭЗ "Санкт-Петербург" стала одной из крупнейших в стране – ее площадь более 337 гектаров. "Мы запустили льготный механизм предоставления земельных участков для инвестпроектов, в рамках формирования нового генплана увеличили промышленные территории на 630 гектаров, расширили территорию ОЭЗ. Все эти меры в долгосрочной перспективе смогут удовлетворить растущие потребности промышленности Петербурга", – отметил Беглов.

https://ria.ru/20240223/beglov-1929169168.html

https://ria.ru/20240226/peterburg-1929637504.html

https://ria.ru/20240229/podderzhka-1930280438.html

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санкт-петербург, россия, александр беглов, владимир путин