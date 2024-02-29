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Дирижер Юрий Башмет встретился с талантливыми детьми Ямала - РИА Новости, 29.02.2024
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
15:49 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/bashmet-1930285517.html
Дирижер Юрий Башмет встретился с талантливыми детьми Ямала
Дирижер Юрий Башмет встретился с талантливыми детьми Ямала - РИА Новости, 29.02.2024
Дирижер Юрий Башмет встретился с талантливыми детьми Ямала
Народный артист СССР, дирижер Юрий Башмет встретился с воспитанниками Детской школы искусств в Тарко-Сале (Ямало-Ненецкий автономный округ), а также дал концерт РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T15:49
2024-02-29T15:49
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
ссср
тарко-сале
дмитрий артюхов
юрий башмет
солисты москвы
новатэк
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 фев – РИА Новости. Народный артист СССР, дирижер Юрий Башмет встретился с воспитанниками Детской школы искусств в Тарко-Сале (Ямало-Ненецкий автономный округ), а также дал концерт совместно с ансамблем "Солисты Москвы", сообщает пресс-служба правительства региона. По информации властей, встреча Башмета с педагогами Детской школы искусств, а также воспитанниками и их родителями, состоявшаяся при поддержке компании "Новатэк", прошла в формате открытого диалога, дирижер ответил на вопросы о своем творческом пути и музыкальной карьере, кумирах и достижениях. Завершением творческой встречи Башмета и местных жителей стал концерт под руководством дирижера в исполнении ансамбля "Солисты Москвы". "Стремимся к тому, чтобы у ямальцев была возможность насладиться высоким искусством. Благодарны компаниям ТЭК за помощь в организации подобных мероприятий. "Новатэк" – это не только инвестиции в передовые промышленные проекты на территории Ямал, но и обширная социальная политика. Компания сотрудничает с крупнейшими российскими учреждениями и деятелями культуры и делится своими возможностями с нашим регионом", - приводятся в сообщении слова губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. Ранее глава региона объявил 2024 год на Ямале Годом детства. По его поручению реализуется масштабная программа модернизации детских школ искусств с учетом современного подхода к планированию и оформлению образовательных пространств. До 2027 года программой реновации будут охвачены 11 школ искусств Ямала, еще три будут построены.
https://ria.ru/20230817/bashmet-1890441789.html
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ямал, ссср, тарко-сале, дмитрий артюхов, юрий башмет, солисты москвы, новатэк
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, СССР, Тарко-Сале, Дмитрий Артюхов, Юрий Башмет, Солисты Москвы, Новатэк
Дирижер Юрий Башмет встретился с талантливыми детьми Ямала

Юрий Башмет встретился с воспитанниками Детской школы искусств в Тарко-Сале

© Фото : предоставлено пресс-службой РКААльтист и дирижер Юрий Башмет
Альтист и дирижер Юрий Башмет - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой РКА
Альтист и дирижер Юрий Башмет. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 фев – РИА Новости. Народный артист СССР, дирижер Юрий Башмет встретился с воспитанниками Детской школы искусств в Тарко-Сале (Ямало-Ненецкий автономный округ), а также дал концерт совместно с ансамблем "Солисты Москвы", сообщает пресс-служба правительства региона.
По информации властей, встреча Башмета с педагогами Детской школы искусств, а также воспитанниками и их родителями, состоявшаяся при поддержке компании "Новатэк", прошла в формате открытого диалога, дирижер ответил на вопросы о своем творческом пути и музыкальной карьере, кумирах и достижениях. Завершением творческой встречи Башмета и местных жителей стал концерт под руководством дирижера в исполнении ансамбля "Солисты Москвы".
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"Стремимся к тому, чтобы у ямальцев была возможность насладиться высоким искусством. Благодарны компаниям ТЭК за помощь в организации подобных мероприятий. "Новатэк" – это не только инвестиции в передовые промышленные проекты на территории Ямал, но и обширная социальная политика. Компания сотрудничает с крупнейшими российскими учреждениями и деятелями культуры и делится своими возможностями с нашим регионом", - приводятся в сообщении слова губернатора Ямала Дмитрия Артюхова.
Ранее глава региона объявил 2024 год на Ямале Годом детства. По его поручению реализуется масштабная программа модернизации детских школ искусств с учетом современного подхода к планированию и оформлению образовательных пространств. До 2027 года программой реновации будут охвачены 11 школ искусств Ямала, еще три будут построены.
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Ямало-Ненецкий автономный округЯмалСССРТарко-СалеДмитрий АртюховЮрий БашметСолисты МосквыНоватэк
 
 
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