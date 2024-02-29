https://ria.ru/20240229/bashmet-1930285517.html

Дирижер Юрий Башмет встретился с талантливыми детьми Ямала

Дирижер Юрий Башмет встретился с талантливыми детьми Ямала - РИА Новости, 29.02.2024

Дирижер Юрий Башмет встретился с талантливыми детьми Ямала

Народный артист СССР, дирижер Юрий Башмет встретился с воспитанниками Детской школы искусств в Тарко-Сале (Ямало-Ненецкий автономный округ), а также дал концерт РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T15:49

2024-02-29T15:49

2024-02-29T15:49

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

ссср

тарко-сале

дмитрий артюхов

юрий башмет

солисты москвы

новатэк

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 фев – РИА Новости. Народный артист СССР, дирижер Юрий Башмет встретился с воспитанниками Детской школы искусств в Тарко-Сале (Ямало-Ненецкий автономный округ), а также дал концерт совместно с ансамблем "Солисты Москвы", сообщает пресс-служба правительства региона. По информации властей, встреча Башмета с педагогами Детской школы искусств, а также воспитанниками и их родителями, состоявшаяся при поддержке компании "Новатэк", прошла в формате открытого диалога, дирижер ответил на вопросы о своем творческом пути и музыкальной карьере, кумирах и достижениях. Завершением творческой встречи Башмета и местных жителей стал концерт под руководством дирижера в исполнении ансамбля "Солисты Москвы". "Стремимся к тому, чтобы у ямальцев была возможность насладиться высоким искусством. Благодарны компаниям ТЭК за помощь в организации подобных мероприятий. "Новатэк" – это не только инвестиции в передовые промышленные проекты на территории Ямал, но и обширная социальная политика. Компания сотрудничает с крупнейшими российскими учреждениями и деятелями культуры и делится своими возможностями с нашим регионом", - приводятся в сообщении слова губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. Ранее глава региона объявил 2024 год на Ямале Годом детства. По его поручению реализуется масштабная программа модернизации детских школ искусств с учетом современного подхода к планированию и оформлению образовательных пространств. До 2027 года программой реновации будут охвачены 11 школ искусств Ямала, еще три будут построены.

https://ria.ru/20230817/bashmet-1890441789.html

https://ria.ru/20230219/dzhaz-1853028092.html

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тарко-сале

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ямал, ссср, тарко-сале, дмитрий артюхов, юрий башмет, солисты москвы, новатэк