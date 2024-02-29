Дирижер Юрий Башмет встретился с талантливыми детьми Ямала
Юрий Башмет встретился с воспитанниками Детской школы искусств в Тарко-Сале
© Фото : предоставлено пресс-службой РКААльтист и дирижер Юрий Башмет
© Фото : предоставлено пресс-службой РКА
Альтист и дирижер Юрий Башмет. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 фев – РИА Новости. Народный артист СССР, дирижер Юрий Башмет встретился с воспитанниками Детской школы искусств в Тарко-Сале (Ямало-Ненецкий автономный округ), а также дал концерт совместно с ансамблем "Солисты Москвы", сообщает пресс-служба правительства региона.
По информации властей, встреча Башмета с педагогами Детской школы искусств, а также воспитанниками и их родителями, состоявшаяся при поддержке компании "Новатэк", прошла в формате открытого диалога, дирижер ответил на вопросы о своем творческом пути и музыкальной карьере, кумирах и достижениях. Завершением творческой встречи Башмета и местных жителей стал концерт под руководством дирижера в исполнении ансамбля "Солисты Москвы".
"Стремимся к тому, чтобы у ямальцев была возможность насладиться высоким искусством. Благодарны компаниям ТЭК за помощь в организации подобных мероприятий. "Новатэк" – это не только инвестиции в передовые промышленные проекты на территории Ямал, но и обширная социальная политика. Компания сотрудничает с крупнейшими российскими учреждениями и деятелями культуры и делится своими возможностями с нашим регионом", - приводятся в сообщении слова губернатора Ямала Дмитрия Артюхова.
Ранее глава региона объявил 2024 год на Ямале Годом детства. По его поручению реализуется масштабная программа модернизации детских школ искусств с учетом современного подхода к планированию и оформлению образовательных пространств. До 2027 года программой реновации будут охвачены 11 школ искусств Ямала, еще три будут построены.