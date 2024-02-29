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"Авито" фиксирует рост числа предложений нового оборудования для бизнеса - РИА Новости, 29.02.2024
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15:42 29.02.2024 (обновлено: 15:57 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/avito-1930201349.html
"Авито" фиксирует рост числа предложений нового оборудования для бизнеса
"Авито" фиксирует рост числа предложений нового оборудования для бизнеса - РИА Новости, 29.02.2024
"Авито" фиксирует рост числа предложений нового оборудования для бизнеса
По итогам 2023 года количество предложений профессионального оборудования и товаров для бизнеса на "Авито" выросло в четыре раза по сравнению с 2022 годом,... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T15:42
2024-02-29T15:57
россия
авито
владивосток
чебоксары
кемерово
экономика
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МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. По итогам 2023 года количество предложений профессионального оборудования и товаров для бизнеса на "Авито" выросло в четыре раза по сравнению с 2022 годом, сообщили в компании.Доля новых товаров в каталоге достигла 88%. Промышленное оборудование по-прежнему остается самой крупной категорией по доле в структуре предложения и спроса. В тройку лидеров также вошли пищевое оборудование, а также оборудование для салонов красоты. Лидерами по темпам роста числа предложений стали лабораторное, торговое оборудование и оборудование для салонов красоты, говорится в сообщении.При этом крупнейшими подкатегориями с точки зрения спроса остаются промышленное, торговое и пищевое оборудование. В то же время драйверами роста спроса в 2023 году стало лабораторное оборудование (рост в три раза). Кроме того, значительно вырос спрос на оборудование для логистики и складской сферы (+69%). Количество профессиональных клиентов (производителей, поставщиков, дилеров) в категории "Оборудование и товары для бизнеса" выросло в 2,8 раза до более чем трех тысяч.Как изменилось предложение оборудованияПо данным платформы, в 2023 году число предложений выросло с 4,5 до 18 миллионов (в четыре раза). Доля нового оборудования достигла 88%.Основной объем предложения в структуре приходится на промышленное оборудование (37%), за год он вырос в 4,5 раза. На втором месте — пищевое оборудование. На него в 2023 году пришлось 17% от всего предложения. Рост предложения год к году составил 375%. На третьем — торговое оборудование с долей 12% и трехкратным ростом.Также ощутимая доля предложения на площадке приходится на оборудование и инвентарь для салонов красоты (10%), за год объем предложения вырос более чем в пять раз.Что касается категорий, которые драйвили рост предложения в 2023 году, лидером стал медицинский инвентарь. Количество объявлений в этой категории выросло в 14 раз. В девять раз выросло предложение торгового оборудования.Как изменился спрос на оборудованиеЛидером по спросу стало торговое оборудование (26%). В эту категорию входят стеллажи, витрины и прочее необходимое для магазинов оборудование. За 2023 год интерес к нему вырос на 20%. На втором месте по доле — промышленное оборудование (25%), этот подраздел сохраняет лидерство, несмотря на незначительное уменьшение спроса (на 7%). Третью строчку по доле спроса заняла категория пищевого оборудования (13%), за аналогичный период он увеличился на 12%.Говоря о драйверах спроса, аналитики отметили, что сильнее всего за год вырос спрос на лабораторное оборудование — в три раза. Кроме того, практически на 70% вырос спрос на оборудование для бизнеса, занимающегося перевозками и хранением товаров."Сегодня онлайн-платформы становятся таким же естественными каналом поиска поставщиков оборудования, как выставки или рекомендации участников отрасли. Такой рост востребованности интернет-ресурсов имеет два основных объяснения. Первый — у покупателей возникает необходимость расширять пул поставщиков и искать более привлекательные предложения. Второй — в современных компаниях к управлению приходит новое поколение менеджмента, которое привыкло использовать интернет для покупок, и эти привычки оно переносит в бизнес" – считает руководитель категорий "Готовый бизнес и франчайзинг" и "Оборудование и товары для бизнеса" на "Авито" Илья Дудковский, слова которого приводятся в сообщении.Топ-5 городов по предложению и спросуЗначительнее всего в 2023 году вырос объем предложения во Владивостоке — почти в 5,5 раз. За ним следуют Чебоксары (рост в 4,5 раза) и Кемерово (рост в 4,2 раза). Замыкают пятерку Улан-Удэ и Псков с ростом в четыре раза.Что касается спроса, заметнее всего он увеличился также во Владивостоке — на 34%. В тройку лидеров по этому показателю также вошли Пенза (+8%) и Ростов-на-Дону (+5%). Закрывают ТОП-5 Благовещенск (+4%) и Саратов (+3%), заключили эксперты.
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россия, авито, владивосток, чебоксары, кемерово, экономика
Россия, Авито, Владивосток, Чебоксары, Кемерово, Экономика

"Авито" фиксирует рост числа предложений нового оборудования для бизнеса

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛоготип в офисе компании Avito в Москве
Логотип в офисе компании Avito в Москве - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Логотип в офисе компании Avito в Москве
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МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. По итогам 2023 года количество предложений профессионального оборудования и товаров для бизнеса на "Авито" выросло в четыре раза по сравнению с 2022 годом, сообщили в компании.
Доля новых товаров в каталоге достигла 88%. Промышленное оборудование по-прежнему остается самой крупной категорией по доле в структуре предложения и спроса. В тройку лидеров также вошли пищевое оборудование, а также оборудование для салонов красоты. Лидерами по темпам роста числа предложений стали лабораторное, торговое оборудование и оборудование для салонов красоты, говорится в сообщении.
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При этом крупнейшими подкатегориями с точки зрения спроса остаются промышленное, торговое и пищевое оборудование. В то же время драйверами роста спроса в 2023 году стало лабораторное оборудование (рост в три раза). Кроме того, значительно вырос спрос на оборудование для логистики и складской сферы (+69%). Количество профессиональных клиентов (производителей, поставщиков, дилеров) в категории "Оборудование и товары для бизнеса" выросло в 2,8 раза до более чем трех тысяч.

Как изменилось предложение оборудования

По данным платформы, в 2023 году число предложений выросло с 4,5 до 18 миллионов (в четыре раза). Доля нового оборудования достигла 88%.
Основной объем предложения в структуре приходится на промышленное оборудование (37%), за год он вырос в 4,5 раза. На втором месте — пищевое оборудование. На него в 2023 году пришлось 17% от всего предложения. Рост предложения год к году составил 375%. На третьем — торговое оборудование с долей 12% и трехкратным ростом.
Также ощутимая доля предложения на площадке приходится на оборудование и инвентарь для салонов красоты (10%), за год объем предложения вырос более чем в пять раз.
Что касается категорий, которые драйвили рост предложения в 2023 году, лидером стал медицинский инвентарь. Количество объявлений в этой категории выросло в 14 раз. В девять раз выросло предложение торгового оборудования.
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Как изменился спрос на оборудование

Лидером по спросу стало торговое оборудование (26%). В эту категорию входят стеллажи, витрины и прочее необходимое для магазинов оборудование. За 2023 год интерес к нему вырос на 20%. На втором месте по доле — промышленное оборудование (25%), этот подраздел сохраняет лидерство, несмотря на незначительное уменьшение спроса (на 7%). Третью строчку по доле спроса заняла категория пищевого оборудования (13%), за аналогичный период он увеличился на 12%.
Говоря о драйверах спроса, аналитики отметили, что сильнее всего за год вырос спрос на лабораторное оборудование — в три раза. Кроме того, практически на 70% вырос спрос на оборудование для бизнеса, занимающегося перевозками и хранением товаров.
"Сегодня онлайн-платформы становятся таким же естественными каналом поиска поставщиков оборудования, как выставки или рекомендации участников отрасли. Такой рост востребованности интернет-ресурсов имеет два основных объяснения. Первый — у покупателей возникает необходимость расширять пул поставщиков и искать более привлекательные предложения. Второй — в современных компаниях к управлению приходит новое поколение менеджмента, которое привыкло использовать интернет для покупок, и эти привычки оно переносит в бизнес" – считает руководитель категорий "Готовый бизнес и франчайзинг" и "Оборудование и товары для бизнеса" на "Авито" Илья Дудковский, слова которого приводятся в сообщении.
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Топ-5 городов по предложению и спросу

Значительнее всего в 2023 году вырос объем предложения во Владивостоке — почти в 5,5 раз. За ним следуют Чебоксары (рост в 4,5 раза) и Кемерово (рост в 4,2 раза). Замыкают пятерку Улан-Удэ и Псков с ростом в четыре раза.
Что касается спроса, заметнее всего он увеличился также во Владивостоке — на 34%. В тройку лидеров по этому показателю также вошли Пенза (+8%) и Ростов-на-Дону (+5%). Закрывают ТОП-5 Благовещенск (+4%) и Саратов (+3%), заключили эксперты.
 
РоссияАвитоВладивостокЧебоксарыКемеровоЭкономика
 
 
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