В США предупредили Зеленского о "новых Авдеевках"
Аналитик Фэйнтуш: под Донецком ВСУ ждет повторение авдеевской катастрофы
© Офіс Президента УкраїниПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Офіс Президента України
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Россия продолжит освобождать территории под Донецком, а ВСУ столкнутся с новыми катастрофами, похожими на бегство из Авдеевки, заявил старший аналитик разведки охранной компании Global Guardian Зев Фэйнтуш в интервью американскому журналу Newsweek.
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"Если законопроект о помощи США не примут в скором времени, то произойдут новые Авдеевки по мере того, как Россия использует эту возможность, чтобы закрепить свои успехи под Донецком", — выразил мнение эксперт.
По словам Фэйнтуша, после взятия украинского укрепрайона в Авдеевке Россия вышла на более ровную местность, подходящую для дальнейшего наступления.
Аналитик отметил, что поражение под Донецком привело к кризису общей стратегии Киева. Зеленскому будет сложно убедить молодых украинцев сражаться насмерть в крепостях по типу Артемовска и Авдеевки ради сохранения текущей линии фронта, добавил он.
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"Украина уступает и по численности личного состава, и по количеству орудий вдоль фронта, а Зеленский оказался в политической западне", — заключил Фэйнтуш.
Вечером 17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии Авдеевки.
Во вторник Шойгу также объявил, что за минувшую неделю российская армия освободила три населенных пункта на территории ДНР: Победа, Ласточкино и Северное. По данным оборонного ведомства, всего с начала года было освобождено 327 квадратных километров территории новых регионов России.