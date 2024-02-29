https://ria.ru/20240229/avdeevka-1930112180.html

В США предупредили Зеленского о "новых Авдеевках"

В США предупредили Зеленского о "новых Авдеевках" - РИА Новости, 29.02.2024

В США предупредили Зеленского о "новых Авдеевках"

Россия продолжит освобождать территории под Донецком, а ВСУ столкнутся с новыми катастрофами, похожими на бегство из Авдеевки, заявил старший аналитик разведки... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T04:55

2024-02-29T04:55

2024-02-29T04:55

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Россия продолжит освобождать территории под Донецком, а ВСУ столкнутся с новыми катастрофами, похожими на бегство из Авдеевки, заявил старший аналитик разведки охранной компании Global Guardian Зев Фэйнтуш в интервью американскому журналу Newsweek."Если законопроект о помощи США не примут в скором времени, то произойдут новые Авдеевки по мере того, как Россия использует эту возможность, чтобы закрепить свои успехи под Донецком", — выразил мнение эксперт.По словам Фэйнтуша, после взятия украинского укрепрайона в Авдеевке Россия вышла на более ровную местность, подходящую для дальнейшего наступления.Аналитик отметил, что поражение под Донецком привело к кризису общей стратегии Киева. Зеленскому будет сложно убедить молодых украинцев сражаться насмерть в крепостях по типу Артемовска и Авдеевки ради сохранения текущей линии фронта, добавил он. "Украина уступает и по численности личного состава, и по количеству орудий вдоль фронта, а Зеленский оказался в политической западне", — заключил Фэйнтуш.Вечером 17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии Авдеевки.Во вторник Шойгу также объявил, что за минувшую неделю российская армия освободила три населенных пункта на территории ДНР: Победа, Ласточкино и Северное. По данным оборонного ведомства, всего с начала года было освобождено 327 квадратных километров территории новых регионов России.

https://ria.ru/20240228/ukraina-1930018540.html

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артемовск

донецк

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