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В США предупредили Зеленского о "новых Авдеевках" - РИА Новости, 29.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:55 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/avdeevka-1930112180.html
В США предупредили Зеленского о "новых Авдеевках"
В США предупредили Зеленского о "новых Авдеевках" - РИА Новости, 29.02.2024
В США предупредили Зеленского о "новых Авдеевках"
Россия продолжит освобождать территории под Донецком, а ВСУ столкнутся с новыми катастрофами, похожими на бегство из Авдеевки, заявил старший аналитик разведки... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T04:55
2024-02-29T04:55
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
авдеевка
артемовск
донецк
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Россия продолжит освобождать территории под Донецком, а ВСУ столкнутся с новыми катастрофами, похожими на бегство из Авдеевки, заявил старший аналитик разведки охранной компании Global Guardian Зев Фэйнтуш в интервью американскому журналу Newsweek.&quot;Если законопроект о помощи США не примут в скором времени, то произойдут новые Авдеевки по мере того, как Россия использует эту возможность, чтобы закрепить свои успехи под Донецком&quot;, — выразил мнение эксперт.По словам Фэйнтуша, после взятия украинского укрепрайона в Авдеевке Россия вышла на более ровную местность, подходящую для дальнейшего наступления.Аналитик отметил, что поражение под Донецком привело к кризису общей стратегии Киева. Зеленскому будет сложно убедить молодых украинцев сражаться насмерть в крепостях по типу Артемовска и Авдеевки ради сохранения текущей линии фронта, добавил он. "Украина уступает и по численности личного состава, и по количеству орудий вдоль фронта, а Зеленский оказался в политической западне", — заключил Фэйнтуш.Вечером 17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии Авдеевки.Во вторник Шойгу также объявил, что за минувшую неделю российская армия освободила три населенных пункта на территории ДНР: Победа, Ласточкино и Северное. По данным оборонного ведомства, всего с начала года было освобождено 327 квадратных километров территории новых регионов России.
https://ria.ru/20240228/ukraina-1930018540.html
https://ria.ru/20240228/oborona-1929890004.html
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в мире, россия, украина, сша, авдеевка, артемовск, донецк, днр, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Авдеевка, Артемовск, Донецк, ДНР, Вооруженные силы Украины
В США предупредили Зеленского о "новых Авдеевках"

Аналитик Фэйнтуш: под Донецком ВСУ ждет повторение авдеевской катастрофы

© Офіс Президента УкраїниПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Офіс Президента України
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Россия продолжит освобождать территории под Донецком, а ВСУ столкнутся с новыми катастрофами, похожими на бегство из Авдеевки, заявил старший аналитик разведки охранной компании Global Guardian Зев Фэйнтуш в интервью американскому журналу Newsweek.
«

"Если законопроект о помощи США не примут в скором времени, то произойдут новые Авдеевки по мере того, как Россия использует эту возможность, чтобы закрепить свои успехи под Донецком", — выразил мнение эксперт.

Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
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По словам Фэйнтуша, после взятия украинского укрепрайона в Авдеевке Россия вышла на более ровную местность, подходящую для дальнейшего наступления.
Аналитик отметил, что поражение под Донецком привело к кризису общей стратегии Киева. Зеленскому будет сложно убедить молодых украинцев сражаться насмерть в крепостях по типу Артемовска и Авдеевки ради сохранения текущей линии фронта, добавил он.
«
"Украина уступает и по численности личного состава, и по количеству орудий вдоль фронта, а Зеленский оказался в политической западне", — заключил Фэйнтуш.
Вечером 17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии Авдеевки.

Авдеевка — северный пригород Донецка, который ВСУ превратили в мощный укрепрайон и с 2014 года регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие города и села Донбасса.

Во вторник Шойгу также объявил, что за минувшую неделю российская армия освободила три населенных пункта на территории ДНР: Победа, Ласточкино и Северное. По данным оборонного ведомства, всего с начала года было освобождено 327 квадратных километров территории новых регионов России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШААвдеевкаАртемовскДонецкДНРВооруженные силы Украины
 
 
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