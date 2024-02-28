https://ria.ru/20240228/zelenskiy-1930096757.html

"Ничто не остановит". В США отреагировали на новые планы Зеленского

"Ничто не остановит". В США отреагировали на новые планы Зеленского - РИА Новости, 28.02.2024

"Ничто не остановит". В США отреагировали на новые планы Зеленского

Украинские войска не смогут провести успешное контрнаступление из-за неспособности противостоять ВС России, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T23:05

2024-02-28T23:05

2024-02-28T23:06

специальная военная операция на украине

россия

украина

киев

скотт риттер

сергей шойгу

вооруженные силы сша

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Украинские войска не смогут провести успешное контрнаступление из-за неспособности противостоять ВС России, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Redacted."Новое контрнаступление будет таким же "успешным", что означает, <…> люди будут убиты, ранены или взяты в плен, а техника — уничтожена", — предположил он.По словам военного, во время летней попытки украинские войска не смогли достичь существенных территориальных приобретений, не сумев преодолеть даже первую линию российской обороны. Он также добавил, что сейчас ВС России довольно хорошо перехватывают войска противника по мере их наращивания."Если Зеленский говорит, что оно будет, это еще не значит, что так случится на самом деле", — добавил экс-разведчик.Прямо сейчас ничто не остановит продвижение российской армии, а у ВСУ ничего не осталось, чтобы противостоять удару, резюмировал Риттер.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.

https://ria.ru/20240228/vsu-1930026780.html

https://ria.ru/20240228/ukraina-1929876538.html

https://ria.ru/20240228/shok-1930063391.html

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россия, украина, киев, скотт риттер, сергей шойгу, вооруженные силы сша, вооруженные силы украины