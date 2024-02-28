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"Ничто не остановит". В США отреагировали на новые планы Зеленского - РИА Новости, 28.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:05 28.02.2024 (обновлено: 23:06 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/zelenskiy-1930096757.html
"Ничто не остановит". В США отреагировали на новые планы Зеленского
"Ничто не остановит". В США отреагировали на новые планы Зеленского - РИА Новости, 28.02.2024
"Ничто не остановит". В США отреагировали на новые планы Зеленского
Украинские войска не смогут провести успешное контрнаступление из-за неспособности противостоять ВС России, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T23:05
2024-02-28T23:06
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
скотт риттер
сергей шойгу
вооруженные силы сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Украинские войска не смогут провести успешное контрнаступление из-за неспособности противостоять ВС России, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Redacted."Новое контрнаступление будет таким же "успешным", что означает, &lt;…&gt; люди будут убиты, ранены или взяты в плен, а техника — уничтожена", — предположил он.По словам военного, во время летней попытки украинские войска не смогли достичь существенных территориальных приобретений, не сумев преодолеть даже первую линию российской обороны. Он также добавил, что сейчас ВС России довольно хорошо перехватывают войска противника по мере их наращивания."Если Зеленский говорит, что оно будет, это еще не значит, что так случится на самом деле", — добавил экс-разведчик.Прямо сейчас ничто не остановит продвижение российской армии, а у ВСУ ничего не осталось, чтобы противостоять удару, резюмировал Риттер.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.
https://ria.ru/20240228/vsu-1930026780.html
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https://ria.ru/20240228/shok-1930063391.html
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россия, украина, киев, скотт риттер, сергей шойгу, вооруженные силы сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Скотт Риттер, Сергей Шойгу, Вооруженные силы США, Вооруженные силы Украины
"Ничто не остановит". В США отреагировали на новые планы Зеленского

Риттер: ВСУ не смогут перейти в наступление из-за натиска ВС России

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Украинские войска не смогут провести успешное контрнаступление из-за неспособности противостоять ВС России, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Redacted.

Ранее 23 февраля президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News заявил, что ВСУ готовят новое контрнаступление в Черном море и зоне спецоперации.

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"Новое контрнаступление будет таким же "успешным", что означает, <…> люди будут убиты, ранены или взяты в плен, а техника — уничтожена", — предположил он.
По словам военного, во время летней попытки украинские войска не смогли достичь существенных территориальных приобретений, не сумев преодолеть даже первую линию российской обороны. Он также добавил, что сейчас ВС России довольно хорошо перехватывают войска противника по мере их наращивания.
"Если Зеленский говорит, что оно будет, это еще не значит, что так случится на самом деле", — добавил экс-разведчик.
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Прямо сейчас ничто не остановит продвижение российской армии, а у ВСУ ничего не осталось, чтобы противостоять удару, резюмировал Риттер.
В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевСкотт РиттерСергей ШойгуВооруженные силы СШАВооруженные силы Украины
 
 
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