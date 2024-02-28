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ВСУ уничтожили физическую защиту ЗАЭС при отступлении, заявил Лихачев - РИА Новости, 28.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:17 28.02.2024 (обновлено: 14:06 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/zaes-1929968385.html
ВСУ уничтожили физическую защиту ЗАЭС при отступлении, заявил Лихачев
ВСУ уничтожили физическую защиту ЗАЭС при отступлении, заявил Лихачев - РИА Новости, 28.02.2024
ВСУ уничтожили физическую защиту ЗАЭС при отступлении, заявил Лихачев
Физическая защита Запорожской АЭС, уничтоженная в свое время при отходе сил ВСУ, восстановлена, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T13:17
2024-02-28T14:06
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
энергодар
россия
алексей лихачев
запорожская аэс
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Физическая защита Запорожской АЭС, уничтоженная в свое время при отходе сил ВСУ, восстановлена, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев."Восстановлена физическая защита станции. Она была уничтожена при отходе сил ВСУ", - сказал Лихачев на правительственном часе в Госдуме."Создан специальный защитный навес над хранилищем отработавшего ядерного топливо, это тоже вызывало большую озабоченность, и были прилеты по этой площадке", - добавил гендиректор "Росатома". Он отметил, что все технологические процессы на Запорожской АЭС находятся под контролем опытных специалистов, с этой точки зрения никаких рисков нет, но сохраняется угроза украинских прилетов по территории, близлежащей к ЗАЭС, и городу Энергодару.Физическая защита АЭС обеспечивает предотвращение проникновения посторонних лиц на объекты атомной станции, надежный заслон любым противоправным посягательствам и несанкционированным действиям в отношении АЭС.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. Так, в ноябре прошлого года Киев совершил атаку дронами по Энергодару, чтобы создать угрозу техногенной катастрофы на ЗАЭС и сорвать ротацию сотрудников МАГАТЭ, сообщали в МО РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20240207/zaes-1925976100.html
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вооруженные силы украины, безопасность, энергодар, россия, алексей лихачев, запорожская аэс, запорожская область, украина, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Энергодар, Россия, Алексей Лихачев, Запорожская АЭС, Запорожская область, Украина, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
ВСУ уничтожили физическую защиту ЗАЭС при отступлении, заявил Лихачев

Лихачев: у ЗАЭС восстановили физическую защиту, уничтоженную отступавшими ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Физическая защита Запорожской АЭС, уничтоженная в свое время при отходе сил ВСУ, восстановлена, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Восстановлена физическая защита станции. Она была уничтожена при отходе сил ВСУ", - сказал Лихачев на правительственном часе в Госдуме.
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"Создан специальный защитный навес над хранилищем отработавшего ядерного топливо, это тоже вызывало большую озабоченность, и были прилеты по этой площадке", - добавил гендиректор "Росатома". Он отметил, что все технологические процессы на Запорожской АЭС находятся под контролем опытных специалистов, с этой точки зрения никаких рисков нет, но сохраняется угроза украинских прилетов по территории, близлежащей к ЗАЭС, и городу Энергодару.
Физическая защита АЭС обеспечивает предотвращение проникновения посторонних лиц на объекты атомной станции, надежный заслон любым противоправным посягательствам и несанкционированным действиям в отношении АЭС.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. Так, в ноябре прошлого года Киев совершил атаку дронами по Энергодару, чтобы создать угрозу техногенной катастрофы на ЗАЭС и сорвать ротацию сотрудников МАГАТЭ, сообщали в МО РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьЭнергодарРоссияАлексей ЛихачевЗапорожская АЭСЗапорожская областьУкраинаГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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