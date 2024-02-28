https://ria.ru/20240228/zaes-1929968385.html

ВСУ уничтожили физическую защиту ЗАЭС при отступлении, заявил Лихачев

ВСУ уничтожили физическую защиту ЗАЭС при отступлении, заявил Лихачев - РИА Новости, 28.02.2024

ВСУ уничтожили физическую защиту ЗАЭС при отступлении, заявил Лихачев

Физическая защита Запорожской АЭС, уничтоженная в свое время при отходе сил ВСУ, восстановлена, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T13:17

2024-02-28T13:17

2024-02-28T14:06

специальная военная операция на украине

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безопасность

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алексей лихачев

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Физическая защита Запорожской АЭС, уничтоженная в свое время при отходе сил ВСУ, восстановлена, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев."Восстановлена физическая защита станции. Она была уничтожена при отходе сил ВСУ", - сказал Лихачев на правительственном часе в Госдуме."Создан специальный защитный навес над хранилищем отработавшего ядерного топливо, это тоже вызывало большую озабоченность, и были прилеты по этой площадке", - добавил гендиректор "Росатома". Он отметил, что все технологические процессы на Запорожской АЭС находятся под контролем опытных специалистов, с этой точки зрения никаких рисков нет, но сохраняется угроза украинских прилетов по территории, близлежащей к ЗАЭС, и городу Энергодару.Физическая защита АЭС обеспечивает предотвращение проникновения посторонних лиц на объекты атомной станции, надежный заслон любым противоправным посягательствам и несанкционированным действиям в отношении АЭС.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. Так, в ноябре прошлого года Киев совершил атаку дронами по Энергодару, чтобы создать угрозу техногенной катастрофы на ЗАЭС и сорвать ротацию сотрудников МАГАТЭ, сообщали в МО РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20240207/zaes-1925976100.html

https://ria.ru/20240119/miny-1922445658.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

вооруженные силы украины, безопасность, энергодар, россия, алексей лихачев, запорожская аэс, запорожская область, украина, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"