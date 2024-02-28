ВСУ уничтожили физическую защиту ЗАЭС при отступлении, заявил Лихачев
Лихачев: у ЗАЭС восстановили физическую защиту, уничтоженную отступавшими ВСУ
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Физическая защита Запорожской АЭС, уничтоженная в свое время при отходе сил ВСУ, восстановлена, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Восстановлена физическая защита станции. Она была уничтожена при отходе сил ВСУ", - сказал Лихачев на правительственном часе в Госдуме.
"Создан специальный защитный навес над хранилищем отработавшего ядерного топливо, это тоже вызывало большую озабоченность, и были прилеты по этой площадке", - добавил гендиректор "Росатома". Он отметил, что все технологические процессы на Запорожской АЭС находятся под контролем опытных специалистов, с этой точки зрения никаких рисков нет, но сохраняется угроза украинских прилетов по территории, близлежащей к ЗАЭС, и городу Энергодару.
Физическая защита АЭС обеспечивает предотвращение проникновения посторонних лиц на объекты атомной станции, надежный заслон любым противоправным посягательствам и несанкционированным действиям в отношении АЭС.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. Так, в ноябре прошлого года Киев совершил атаку дронами по Энергодару, чтобы создать угрозу техногенной катастрофы на ЗАЭС и сорвать ротацию сотрудников МАГАТЭ, сообщали в МО РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.