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В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге релейного шкафа - РИА Новости, 28.02.2024
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22:06 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/zaderzhanie-1930091938.html
В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге релейного шкафа
В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге релейного шкафа - РИА Новости, 28.02.2024
В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге релейного шкафа
В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в поджоге релейного шкафа на железнодорожном перегоне между станциями Сергиево - Стрельна Петродворцового района,... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T22:06
2024-02-28T22:06
происшествия
санкт-петербург
россия
стрельна
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 фев – РИА Новости. В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в поджоге релейного шкафа на железнодорожном перегоне между станциями Сергиево - Стрельна Петродворцового района, возбуждено уголовное дело о теракте, сообщает управление на транспорте МВД России по СЗФО. Подозреваемый в поджоге релейного шкафа был задержан сотрудниками транспортной полиции совместно с сотрудниками УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Им оказался 21–летний местный житель. "Установлено, что, находясь на пути железнодорожного перегона между станциями Сергиево - Стрельна Петродворцового района Санкт-Петербурга, имея умысел на повреждение чужого имущества, из хулиганских побуждений, злоумышленник совершил поджог релейного шкафа, принадлежащего предприятию транспортной инфраструктуры", - говорится в сообщении. Следствием Санкт-Петербург-Балтийского линейного отдела МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ (теракт).
https://ria.ru/20240228/zaderzhanie-1930031491.html
https://ria.ru/20240227/zaderzhanie-1929848959.html
санкт-петербург
россия
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происшествия, санкт-петербург, россия, стрельна
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Стрельна
В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге релейного шкафа

В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге релейного шкафа на ж/д перегоне

© РИА Новости / Антон ВергунСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
Сотрудник полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 фев – РИА Новости. В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в поджоге релейного шкафа на железнодорожном перегоне между станциями Сергиево - Стрельна Петродворцового района, возбуждено уголовное дело о теракте, сообщает управление на транспорте МВД России по СЗФО.
Подозреваемый в поджоге релейного шкафа был задержан сотрудниками транспортной полиции совместно с сотрудниками УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Им оказался 21–летний местный житель.
Сотрудники полиции на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
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Вчера, 16:18
"Установлено, что, находясь на пути железнодорожного перегона между станциями Сергиево - Стрельна Петродворцового района Санкт-Петербурга, имея умысел на повреждение чужого имущества, из хулиганских побуждений, злоумышленник совершил поджог релейного шкафа, принадлежащего предприятию транспортной инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Следствием Санкт-Петербург-Балтийского линейного отдела МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ (теракт).
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