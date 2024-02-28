https://ria.ru/20240228/zaderzhanie-1930091938.html
В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге релейного шкафа
В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге релейного шкафа - РИА Новости, 28.02.2024
В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге релейного шкафа
В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в поджоге релейного шкафа на железнодорожном перегоне между станциями Сергиево - Стрельна Петродворцового района,... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T22:06
2024-02-28T22:06
2024-02-28T22:06
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 фев – РИА Новости. В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в поджоге релейного шкафа на железнодорожном перегоне между станциями Сергиево - Стрельна Петродворцового района, возбуждено уголовное дело о теракте, сообщает управление на транспорте МВД России по СЗФО. Подозреваемый в поджоге релейного шкафа был задержан сотрудниками транспортной полиции совместно с сотрудниками УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Им оказался 21–летний местный житель. "Установлено, что, находясь на пути железнодорожного перегона между станциями Сергиево - Стрельна Петродворцового района Санкт-Петербурга, имея умысел на повреждение чужого имущества, из хулиганских побуждений, злоумышленник совершил поджог релейного шкафа, принадлежащего предприятию транспортной инфраструктуры", - говорится в сообщении. Следствием Санкт-Петербург-Балтийского линейного отдела МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ (теракт).
https://ria.ru/20240228/zaderzhanie-1930031491.html
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происшествия, санкт-петербург, россия, стрельна
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Стрельна
В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге релейного шкафа
В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге релейного шкафа на ж/д перегоне