https://ria.ru/20240228/zaderzhanie-1930091938.html

В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге релейного шкафа

В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге релейного шкафа - РИА Новости, 28.02.2024

В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге релейного шкафа

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в поджоге релейного шкафа на железнодорожном перегоне между станциями Сергиево - Стрельна Петродворцового района,... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T22:06

2024-02-28T22:06

2024-02-28T22:06

происшествия

санкт-петербург

россия

стрельна

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863863141_0:121:3001:1809_1920x0_80_0_0_0f1b605fa41bdab96e40a2418eef8f73.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 фев – РИА Новости. В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в поджоге релейного шкафа на железнодорожном перегоне между станциями Сергиево - Стрельна Петродворцового района, возбуждено уголовное дело о теракте, сообщает управление на транспорте МВД России по СЗФО. Подозреваемый в поджоге релейного шкафа был задержан сотрудниками транспортной полиции совместно с сотрудниками УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Им оказался 21–летний местный житель. "Установлено, что, находясь на пути железнодорожного перегона между станциями Сергиево - Стрельна Петродворцового района Санкт-Петербурга, имея умысел на повреждение чужого имущества, из хулиганских побуждений, злоумышленник совершил поджог релейного шкафа, принадлежащего предприятию транспортной инфраструктуры", - говорится в сообщении. Следствием Санкт-Петербург-Балтийского линейного отдела МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ (теракт).

https://ria.ru/20240228/zaderzhanie-1930031491.html

https://ria.ru/20240227/zaderzhanie-1929848959.html

санкт-петербург

россия

стрельна

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, россия, стрельна