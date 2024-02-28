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Мурашко рассказал, когда начнутся выплаты медикам за работу в малых городах

Мурашко рассказал, когда начнутся выплаты медикам за работу в малых городах - РИА Новости, 28.02.2024

Мурашко рассказал, когда начнутся выплаты медикам за работу в малых городах

Выплаты медикам за работу в малых городах России начнутся во второй декаде апреля, при этом начисления будут сделаны с 1 марта, заявил РИА Новости министр... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T03:10

2024-02-28T03:10

2024-02-28T03:10

общество

россия

михаил мурашко

владимир путин

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Выплаты медикам за работу в малых городах России начнутся во второй декаде апреля, при этом начисления будут сделаны с 1 марта, заявил РИА Новости министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что с 1 марта в стране будут повышены ежемесячные выплаты для специалистов в малых городах, в районных центрах и селах. В городах, где живут от 50 тысяч до 100 тысяч человек, врачи дополнительно будут получать 29 тысяч рублей, средний персонал - 13 тысяч, а в населенных пунктах с населением менее 50 тысяч человек ежемесячные дополнительные выплаты для врачей составят 50 тысяч рублей и 30 тысяч рублей для медицинских работников среднего звена. "Отдельные категории медицинских работников начнут получать новые социальные выплаты уже во второй декаде апреля, при этом начисления будут сделаны уже с 1 марта",- сказал Мурашко. Он уточнил, что в настоящее время идет подготовка соответствующих нормативных актов правительства.

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общество, россия, михаил мурашко, владимир путин