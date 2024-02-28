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Россияне в Польше смогут проголосовать на выборах президента - РИА Новости, 28.02.2024
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Выборы президента России — 2024
 
16:07 28.02.2024 (обновлено: 16:23 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/vybory-1930028858.html
Россияне в Польше смогут проголосовать на выборах президента
Россияне в Польше смогут проголосовать на выборах президента - РИА Новости, 28.02.2024
Россияне в Польше смогут проголосовать на выборах президента
Граждане России смогут отдать свои голоса на выборах президента РФ на четырех участках на территории Польши – в Варшаве, Гданьске, Кракове и Познани, сообщил... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T16:07
2024-02-28T16:23
выборы президента россии — 2024
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ВАРШАВА, 28 фев – РИА Новости. Граждане России смогут отдать свои голоса на выборах президента РФ на четырех участках на территории Польши – в Варшаве, Гданьске, Кракове и Познани, сообщил РИА Новости представитель посольства. "На территории Польши создано четыре избирательных участка: в посольстве России в Варшаве, генконсульствах России в Гданьске, Кракове и Познани", - рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что голосование пройдет на избирательных участках 17 марта с 8.00 до 20.00 по местному времени (10.00 - 22.00 мск). Принять участие в выборах может любой гражданин России по предъявлении документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за границей (заграничный, дипломатический, служебный паспорт или свидетельство на возвращение в РФ). В посольстве отметили, что для того, чтобы проголосовать на выборах, предварительная запись не требуется. По данным посольства, во всех консульских учреждениях России в Польше на консульском учете состоит 5020 граждан, из них 2239 – в консульском отделе посольства в Варшаве. В голосовании в Польше на предыдущих выборах президента России, которые состоялись в марте 2018 года, приняло участие 1655 россиян, том числе 838 - в Варшаве. Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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в мире, россия, польша, варшава, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, В мире, Россия, Польша, Варшава, Совет Федерации РФ
Россияне в Польше смогут проголосовать на выборах президента

В Польше россияне смогут проголосовать на выборах президента на 4 участках

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкБилборд с предвыборной агитацией за кандидата в президенты РФ Владимира Путина
Билборд с предвыборной агитацией за кандидата в президенты РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Билборд с предвыборной агитацией за кандидата в президенты РФ Владимира Путина. Архивное фото
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ВАРШАВА, 28 фев – РИА Новости. Граждане России смогут отдать свои голоса на выборах президента РФ на четырех участках на территории Польши – в Варшаве, Гданьске, Кракове и Познани, сообщил РИА Новости представитель посольства.
"На территории Польши создано четыре избирательных участка: в посольстве России в Варшаве, генконсульствах России в Гданьске, Кракове и Познани", - рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что голосование пройдет на избирательных участках 17 марта с 8.00 до 20.00 по местному времени (10.00 - 22.00 мск).
Принять участие в выборах может любой гражданин России по предъявлении документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за границей (заграничный, дипломатический, служебный паспорт или свидетельство на возвращение в РФ).
В посольстве отметили, что для того, чтобы проголосовать на выборах, предварительная запись не требуется.
По данным посольства, во всех консульских учреждениях России в Польше на консульском учете состоит 5020 граждан, из них 2239 – в консульском отделе посольства в Варшаве.
В голосовании в Польше на предыдущих выборах президента России, которые состоялись в марте 2018 года, приняло участие 1655 россиян, том числе 838 - в Варшаве.
Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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