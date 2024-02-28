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РЖД откроют участки для голосования на выборах президента на ж/д вокзалах - РИА Новости, 28.02.2024
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Выборы президента России — 2024
 
14:43 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/vybory-1929996667.html
РЖД откроют участки для голосования на выборах президента на ж/д вокзалах
РЖД откроют участки для голосования на выборах президента на ж/д вокзалах - РИА Новости, 28.02.2024
РЖД откроют участки для голосования на выборах президента на ж/д вокзалах
Избирательные участки для голосования на выборах президента России будут работать на 42 железнодорожных вокзалах, сообщили РЖД. РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T14:43
2024-02-28T14:43
выборы президента россии — 2024
выборы президента рф
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леонид слуцкий (политик)
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николай харитонов
владислав даванков
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Избирательные участки для голосования на выборах президента России будут работать на 42 железнодорожных вокзалах, сообщили РЖД. "С 15 по 17 марта на выборах президента Российской Федерации граждане Российской Федерации смогут проголосовать на избирательных участках, расположенных на 42 железнодорожных вокзалах ОАО "РЖД" в 28 субъектах Российской Федерации", - говорится в сообщении. Участки для голосования на вокзалах будут организованы в помещениях залов ожидания, сервисных центрах, залах повышенной комфортности и залах официальных делегаций. Избирательным комиссиям будет предоставлено необходимое для работы оборудование, обеспечена телефонная связь и система видеонаблюдения. Для удобства избирателей на вокзалах предусмотрена навигация и указатели к избирательному участку. В компании напомнили, что для участия в голосовании необходим только паспорт гражданина РФ. Нужно также заранее подать заявление о желании проголосовать не по месту жительства, а по месту нахождения (c 29 января по 11 марта - через "Госуслуги" или в территориальной избирательной комиссии или МФЦ, c 6 по 11 марта 2024 года - в участковой избирательной комиссии). Время работы избирательных участков - с 8.00 до 20.00 по местному времени. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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выборы президента рф, россия, леонид слуцкий (политик), политика, николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф, ржд
Выборы президента России — 2024, Выборы президента РФ, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Политика, Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ, РЖД
РЖД откроют участки для голосования на выборах президента на ж/д вокзалах

РЖД откроют участки для голосования на выборах президента на 42 ж/д вокзалах

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМужчина с детьми у предвыборного плаката
Мужчина с детьми у предвыборного плаката - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Мужчина с детьми у предвыборного плаката. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Избирательные участки для голосования на выборах президента России будут работать на 42 железнодорожных вокзалах, сообщили РЖД.
"С 15 по 17 марта на выборах президента Российской Федерации граждане Российской Федерации смогут проголосовать на избирательных участках, расположенных на 42 железнодорожных вокзалах ОАО "РЖД" в 28 субъектах Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
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Участки для голосования на вокзалах будут организованы в помещениях залов ожидания, сервисных центрах, залах повышенной комфортности и залах официальных делегаций. Избирательным комиссиям будет предоставлено необходимое для работы оборудование, обеспечена телефонная связь и система видеонаблюдения. Для удобства избирателей на вокзалах предусмотрена навигация и указатели к избирательному участку.
В компании напомнили, что для участия в голосовании необходим только паспорт гражданина РФ. Нужно также заранее подать заявление о желании проголосовать не по месту жительства, а по месту нахождения (c 29 января по 11 марта - через "Госуслуги" или в территориальной избирательной комиссии или МФЦ, c 6 по 11 марта 2024 года - в участковой избирательной комиссии).
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Время работы избирательных участков - с 8.00 до 20.00 по местному времени.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024Выборы президента РФРоссияЛеонид Слуцкий (политик)ПолитикаНиколай ХаритоновВладислав ДаванковСовет Федерации РФРЖД
 
 
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