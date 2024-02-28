https://ria.ru/20240228/vybory-1929996667.html

РЖД откроют участки для голосования на выборах президента на ж/д вокзалах

РЖД откроют участки для голосования на выборах президента на ж/д вокзалах - РИА Новости, 28.02.2024

РЖД откроют участки для голосования на выборах президента на ж/д вокзалах

Избирательные участки для голосования на выборах президента России будут работать на 42 железнодорожных вокзалах, сообщили РЖД. РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T14:43

2024-02-28T14:43

2024-02-28T14:43

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Избирательные участки для голосования на выборах президента России будут работать на 42 железнодорожных вокзалах, сообщили РЖД. "С 15 по 17 марта на выборах президента Российской Федерации граждане Российской Федерации смогут проголосовать на избирательных участках, расположенных на 42 железнодорожных вокзалах ОАО "РЖД" в 28 субъектах Российской Федерации", - говорится в сообщении. Участки для голосования на вокзалах будут организованы в помещениях залов ожидания, сервисных центрах, залах повышенной комфортности и залах официальных делегаций. Избирательным комиссиям будет предоставлено необходимое для работы оборудование, обеспечена телефонная связь и система видеонаблюдения. Для удобства избирателей на вокзалах предусмотрена навигация и указатели к избирательному участку. В компании напомнили, что для участия в голосовании необходим только паспорт гражданина РФ. Нужно также заранее подать заявление о желании проголосовать не по месту жительства, а по месту нахождения (c 29 января по 11 марта - через "Госуслуги" или в территориальной избирательной комиссии или МФЦ, c 6 по 11 марта 2024 года - в участковой избирательной комиссии). Время работы избирательных участков - с 8.00 до 20.00 по местному времени. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240221/vybory-1924317915.html

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выборы президента рф, россия, леонид слуцкий (политик), политика, николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф, ржд